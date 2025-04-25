Тест: На счету Яковлева более 50 ролей, а все помнят только Ипполита — отгадаете ещё 7?
25 апреля 1928 года родился великий актёр и народный артист СССР Юрий Яковлев. Давайте отметим это событие и вспомним культовых персонажей талантливого мастера перевоплощений!
Обложка © Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk
Юрий Яковлев — актёр, который умел быть разным, оставаясь узнаваемым. Его герои — от честного князя Мышкина в «Идиоте» до харизматичного Ипполита в «Иронии судьбы» — стали не просто персонажами, а частью нашего культурного кода. В его исполнении даже самые противоречивые роли обретали глубину и человечность: аристократизм сочетался с простотой, трагедия — с лёгкой иронией, а благородство — с уязвимостью. Сегодня предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знакомы с фильмографией этого удивительного артиста, и попробовать всего по одному кадру отгадать легендарных персонажей!
Не только Яковлев запомнился массовому зрителю в образе Ипполита, Георгия Вицина тоже большинство знает как Труса из комедий Гайдая. Однако и у этого актёра есть множество интересных ролей. А вы сможете угадать 10 фильмов с Вициным всего по одному кадру? А с этим тестом справится лишь 1% населения — нужно отгадать 5 фильмов из СССР по кадру с храмом!