Тест: Веники, пар и дрова — слабо угадать 6 отечественных фильмов по кадру с баней?
«…процесс мытья, который в бане выглядит как торжественный обряд, в ванной — просто смывание грязи», — говорил друг Жени Лукашина. И мы не можем с ним не согласиться!
Обложка © Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk
Баня — древний ритуал, пронизанный духом традиций и особым русским колоритом. Это место, где испокон веков не просто мылись, а очищались телом и душой, вели задушевные беседы и принимали судьбоносные решения. Жар снимал усталость, наполнял энергией и придавал сил. Неудивительно, что советское и российское кино, всегда чуткое к национальному характеру, сделало баню одной из своих самых выразительных декораций. Здесь разворачивались комедийные и драматические сцены, рождались крылатые фразы, проявлялись персонажи. В этом тесте вам предстоит по кадрам узнать фильмы, где баня стала не просто фоном, а полноценным участником действия!
Ощущаете в себе какие-то магические способности или, может быть, предсказываете события? Возможно, в вашем роду были самые настоящие волшебники! Как узнать, передался ли дар вам, и какие 5 признаков указывают на предков-чародеев, рассказали в новом материале. Нас сопровождают не только тёмные энергии, но и ангелы-хранители. Причём у каждого знака зодиака свой покровитель.