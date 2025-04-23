Тест: Веники, пар и дрова — слабо угадать 6 отечественных фильмов по кадру с баней?

Баня — древний ритуал, пронизанный духом традиций и особым русским колоритом. Это место, где испокон веков не просто мылись, а очищались телом и душой, вели задушевные беседы и принимали судьбоносные решения. Жар снимал усталость, наполнял энергией и придавал сил. Неудивительно, что советское и российское кино, всегда чуткое к национальному характеру, сделало баню одной из своих самых выразительных декораций. Здесь разворачивались комедийные и драматические сцены, рождались крылатые фразы, проявлялись персонажи. В этом тесте вам предстоит по кадрам узнать фильмы, где баня стала не просто фоном, а полноценным участником действия!