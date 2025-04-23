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Опубликовано 23 апреля 2025, 14:00
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Тест: Веники, пар и дрова — слабо угадать 6 отечественных фильмов по кадру с баней?

«…процесс мытья, который в бане выглядит как торжественный обряд, в ванной — просто смывание грязи», — говорил друг Жени Лукашина. И мы не можем с ним не согласиться!

Обложка © Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

Обложка © Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

Баня — древний ритуал, пронизанный духом традиций и особым русским колоритом. Это место, где испокон веков не просто мылись, а очищались телом и душой, вели задушевные беседы и принимали судьбоносные решения. Жар снимал усталость, наполнял энергией и придавал сил. Неудивительно, что советское и российское кино, всегда чуткое к национальному характеру, сделало баню одной из своих самых выразительных декораций. Здесь разворачивались комедийные и драматические сцены, рождались крылатые фразы, проявлялись персонажи. В этом тесте вам предстоит по кадрам узнать фильмы, где баня стала не просто фоном, а полноценным участником действия!

Ощущаете в себе какие-то магические способности или, может быть, предсказываете события? Возможно, в вашем роду были самые настоящие волшебники! Как узнать, передался ли дар вам, и какие 5 признаков указывают на предков-чародеев, рассказали в новом материале. Нас сопровождают не только тёмные энергии, но и ангелы-хранители. Причём у каждого знака зодиака свой покровитель.

Тест: Лишь 1% населения отгадает все фильмы СССР по кадру с храмом, 99% — не наберут и 2/5
Тест: Лишь 1% населения отгадает все фильмы СССР по кадру с храмом, 99% — не наберут и 2/5
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Виктория Мишинкина
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