Тест: Лишь 1% населения отгадает все фильмы СССР по кадру с храмом, 99% — не наберут и 2/5
Сейчас светлый праздник Пасхи отмечают с размахом, однако в эпоху СССР дела обстояли совсем иначе. Несмотря на гонения властей, советский кинематограф не боялся затрагивать религию и всё, что с ней связано!
Обложка © Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссер Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков / Kinopoisk
Советские режиссёры наделяли храмы и монастыри особым смыслом — эти молчаливые свидетели истории становились то символом утраченной духовности, то метафорой человеческого одиночества, то важными участниками событий. Даже в эпоху государственного атеизма кинематограф старался сохранить тайную тягу к сакральному, пряча её в композиции кадра, в игру света на фресках, в мерцание куполов на заднем плане. Вспомните, как меняется атмосфера фильма, когда в кадре появляется церковь! Сегодня вам предстоит узнать известные картины по этим важным фрагментам.
Ещё не успели поздравить близких с Пасхой? Тогда забирайте 40 красивых и оригинальных поздравлений с Воскресением Христовым и скорее радуйте семью и друзей. А с этим тестом справятся только те, кто застал СССР, — нужно вспомнить, как называлась эта бытовая техника, на 7/7!