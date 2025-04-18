Тест: Любимый Трус СССР — угадать 10 фильмов с Вициным обязан каждый фанат кино

Георгий Вицин — актёр, который доказал, что для создания яркого образа необязательно быть главным героем. Его карьера в кино насчитывает более 80 ролей, большинство из которых — второстепенные. Однако именно они стали самыми запоминающимися в советском кинематографе! Вицин умел несколькими деталями — особым взглядом, интонацией и харизмой — создать образы, которые обожают до сих пор. В этом тесте мы собрали самых ярких персонажей талантливого актёра, чтобы вы могли проверить память и узнать все фильмы даже спустя десятилетия!