Тест: Любимый Трус СССР — угадать 10 фильмов с Вициным обязан каждый фанат кино
18 апреля для мира отечественного кинематографа особая дата — 108 лет со дня рождения великого советского актёра Георгия Вицина! Да-да, того самого Труса из знаменитой троицы!
Обложка © Кадр из фильма «Самогонщики», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Константин Бровин, Леонид Гайдай / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Самогонщики», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Константин Бровин, Леонид Гайдай / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай / Kinopoisk, © Freepik
Георгий Вицин — актёр, который доказал, что для создания яркого образа необязательно быть главным героем. Его карьера в кино насчитывает более 80 ролей, большинство из которых — второстепенные. Однако именно они стали самыми запоминающимися в советском кинематографе! Вицин умел несколькими деталями — особым взглядом, интонацией и харизмой — создать образы, которые обожают до сих пор. В этом тесте мы собрали самых ярких персонажей талантливого актёра, чтобы вы могли проверить память и узнать все фильмы даже спустя десятилетия!
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