Тест: Фанат сразу отгадает 8 крылатых фраз из мультиков СССР, подлый трус провалится на первом
Помните, кто возмущался насчёт «неправильного мёда»? А предлагал отведать «яйцо диетическое»? Этот тест мгновенно вернёт память и перенесёт в самые лучшие времена!
Коллаж © Life.ru. Обложка © Freepik, © «Жил-был пёс», режиссёр Эдуард Назаров, сценарист Эдуард Назаров, © «Трое из Простоквашино», режиссёр Владимир Попов, сценарист Эдуард Успенский, «Летучий корабль», режиссёр Гарри Бардин, сценарист Алексей Симуков / Kinopoisk
Каждый кадр, каждая фраза, каждый персонаж советских мультфильмов стали частью нашего культурного кода! Кто не помнит едва ли не наизусть диалоги из «Ну, погоди!», «Бременских музыкантов» или «Малыша и Карлсона»? Эти мультфильмы снимали не только для детей — в них была ирония, мудрость и даже тонкая сатира, понятная взрослым. Сотни цитат любимых героев давно ушли в народ, став частью повседневной речи даже у тех, кто не застал СССР. Сегодня мы проверим, насколько хорошо вы помните эти шедевры советской мультипликации!
Детскому контенту в СССР уделялось особое внимание. Создавались мультики, передачи и приключенческие фильмы, которые смотрели взахлёб все малыши и подростки. Кто не мечтал быть похожим на Сыроежкина или хотя бы денёк побыть в теле Пеппи? Эти и другие дети стали кумирами СССР, но сможете ли вы отгадать, из каких они фильмов, на 7/7? А с этим испытанием справится далеко не каждый — нужно узнать советские мультики и фильмы о космосе на 8/8!
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