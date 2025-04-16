Тест: Фанат сразу отгадает 8 крылатых фраз из мультиков СССР, подлый трус провалится на первом

Каждый кадр, каждая фраза, каждый персонаж советских мультфильмов стали частью нашего культурного кода! Кто не помнит едва ли не наизусть диалоги из «Ну, погоди!», «Бременских музыкантов» или «Малыша и Карлсона»? Эти мультфильмы снимали не только для детей — в них была ирония, мудрость и даже тонкая сатира, понятная взрослым. Сотни цитат любимых героев давно ушли в народ, став частью повседневной речи даже у тех, кто не застал СССР. Сегодня мы проверим, насколько хорошо вы помните эти шедевры советской мультипликации!

Детскому контенту в СССР уделялось особое внимание. Создавались мультики, передачи и приключенческие фильмы, которые смотрели взахлёб все малыши и подростки. Кто не мечтал быть похожим на Сыроежкина или хотя бы денёк побыть в теле Пеппи? Эти и другие дети стали кумирами СССР, но сможете ли вы отгадать, из каких они фильмов, на 7/7? А с этим испытанием справится далеко не каждый — нужно узнать советские мультики и фильмы о космосе на 8/8!