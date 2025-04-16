Японская Ванга предсказала буквально всё в своих рисунках и теперь пророчит катастрофу в 2025 году
Предсказания Рё Тацуки сбываются с такой точностью, что её уже называют японской Вангой. На девушку сильно повлияла смерть классика японской эзотерики, она издала книгу с картинками, где напророчила буквально всё. Её предсказания на 2025 год публикует Life.ru.
Манга Рё Тацуки — не просто японский комикс. Это пророческая книга. Обложка © «Шедеврум», © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / blackvoxeditions
В 1999 году мир перевернулся для многих. Тогда же и была выпущена книга ясновидящей Рё Тацуки, в которой она предсказала всё. Издание называется 私が見た未来, по-русски это будет «Увиденное мною будущее». Книга не продаётся нигде, кроме Японии, не переведена ни на один другой язык. Причина кроется даже не в том, что книга не стала очень популярной. Просто японцы всё ещё остаются достаточно закрытой для гайдзинов нацией и своих топовых ясновидящих просто так не выдают. Но иногда «вбрасывают» самые точные предсказания в инфополе, чтобы припугнуть иностранцев. Об этом и пойдёт речь в данном материале.
Как проявлялось ясновидение японской Ванги
Японская Ванга не имела проблем со зрением, зато умела рисовать. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / blackvoxeditions
Рё Тацуки овладела своим пророческим даром где-то в 90-е годы. Это был тяжёлый период не только для России и стран бывшего СССР. Бьорк, например, побрилась налысо именно в 90-х, потому что даже у неё на родине, в благополучной Исландии, передвигаться по улице, будучи красивой девушкой, было опасно. В Японии 90-е тоже ознаменовались большей безнаказанностью криминала, чем сейчас, можно хотя бы вспомнить культовый мультипликационный фильм «Акира». Посреди всего этого безобразия тихо и спокойно жила художница и писатель Рё Тацуки, пока ей не стали сниться вещие сны. Эти ночные фантазии отличались такой степенью точности, что это пугало и саму Рё. Если что-то ей приснилось, значит, событие сбудется с вероятностью в сто процентов, да ещё и скоро. Так и проявлялся дар японской Ванги.
Что уже успешно предсказывала японская Ванга Рё Тацуки
Рё Тацуки предсказала в своих зарисовках вечных снов буквально всё. Фото © ТАСС / АР / MARCO ARNDT
Рё Тацуки видела вещие сны с 24 ноября 1976 года. Первый приснился ей как раз в эту ночь. В нём она узрела смерть Фредди Меркьюри. У Рё была привычка вести дневник в виде комикса. Поэтому сон оказался зарисован. И вот спустя каких-то 15 лет Фарух Балсара действительно умер от СПИДа. А дата её сна оказалась точной датой смерти лучшего рок-певца всего мира. Уже тревожно, да? Тогда расскажем, какие ещё события явились японской Ванге во сне.
- Смерть принцессы Дианы. 31 августа 1992 года. Тацуки видела сон, в котором она идёт по большому холлу английского королевского дворца и видит там портрет женщины с ребёнком на руках. Ровно через пять лет трагически погибла принцесса Диана Спенсер.
- Землетрясение в Кобе приснилось 2 января 1995 года. Катастрофа случилась через 15 дней, уже 17 января.
- Землетрясение и цунами в Японии. Сон приснился Рё Тацуки 11 марта 1996 года. А 11 марта 2011 года случилось Великое землетрясение в Японии, которое повлекло за собой цунами, а также аварию на АЭС «Фукусима».
- Новый коронавирус CОVID-19. Он приснился художнице манги тоже 2 января 1995-го. Вещий сон показал всё: новый вирус, пик эпидемии в апреле, а ещё неведомые силы предупредили Тацуки, что через 10 лет, в 2030-м, эпидемия вернётся.
Какое предсказание нашлось в книге японской Ванги на 2025 год
На 2025 год японская Ванга пророчит некое страшное событие. Фото © «Шедеврум»
Если верить вещим снам Рё Тацуки, а им лучше верить, то 2025 год будет очень жарким. Ей постоянно снится извержение горы Фудзи. Сначала приснилась совсем страшная версия событий, потом — что вулкан снова заснул и уничтожения Японии не будет.
Но гораздо важнее другой её сон. Вернее, два. В 1999 году японская Ванга во сне увидела огромную волну, что движется на Японию. А 22 года спустя, 5 июля 2021 года, сон повторился — но уже с подробностями. Во сне было чётко сказано: 5 июля в пять утра в 2025 году Японию настигнет цунами такой силы, что затопит треть страны. Во сне Рё Тацуки пишет: «Пожалуйста, срочно эвакуируйтесь». Ясновидящая умоляет к ней прислушаться, чтобы избежать больших человеческих жертв.
Да кто она такая, эта ваша Рё Тацуки?
Рё Тацуки — мангака. Это тот, кто рисует мангу, японские комиксы. А из японских комиксов потом получается аниме, то есть японские мультфильмы.
Рё Тацуки по профессии — мангака. Это человек, который рисует мангу, то есть японские комиксы. Она родилась в Канагаве 2 декабря 1954 года. Сейчас женщина живёт в Йокогаме, ей семьдесят. А в мире комиксов Страны восходящего солнца Рё — с 1975 года. На её счету ряд очень интересных работ с оригинальной рисовкой «старой школы», которую вы можете увидеть только в японских комиксах и мультиках (аниме) из 80–90-х, например в «Ди, охотнике на вампиров».
Все свои предсказания японская Ванга опубликовала в 1999 году именно в манге, которую невозможно найти ни на одном языке, кроме японского. Да-да, «Увиденное мною будущее» — это именно японский комикс. После этого Тацуки зареклась выпускать мангу со своими вещими снами, видимо, испугалась такой силы. Но вскоре ей пришлось посетить мир японских комиксов ещё раз. В 2021 году, в октябре, Тацуки опубликовала новую версию манги, где смягчила несколько своих предсказаний, потому что ей приснилось ещё несколько вещих снов.
Кстати, на обложке манги «Увиденное мною будущее», Рё Тацуки изобразила девушку, которая закрывает ладонью левый глаз. По болгарским поверьям, левым глазом мы смотрим в прошлое, а правым — в будущее. Таким образом Рё символически отразила свой пророческий дар. Мы в Life.ru всей душой надеемся, что каким-либо образом нам удастся достать экземпляр этого японского комикса и узнать оттуда всё о будущем, а ещё у нас есть предсказания русского мальчика-индиго на 2025 год.