Японская Ванга предсказала буквально всё в своих рисунках и теперь пророчит катастрофу в 2025 году

В 1999 году мир перевернулся для многих. Тогда же и была выпущена книга ясновидящей Рё Тацуки, в которой она предсказала всё. Издание называется 私が見た未来, по-русски это будет «Увиденное мною будущее». Книга не продаётся нигде, кроме Японии, не переведена ни на один другой язык. Причина кроется даже не в том, что книга не стала очень популярной. Просто японцы всё ещё остаются достаточно закрытой для гайдзинов нацией и своих топовых ясновидящих просто так не выдают. Но иногда «вбрасывают» самые точные предсказания в инфополе, чтобы припугнуть иностранцев. Об этом и пойдёт речь в данном материале.

Как проявлялось ясновидение японской Ванги

Японская Ванга не имела проблем со зрением, зато умела рисовать. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / blackvoxeditions

Рё Тацуки овладела своим пророческим даром где-то в 90-е годы. Это был тяжёлый период не только для России и стран бывшего СССР. Бьорк, например, побрилась налысо именно в 90-х, потому что даже у неё на родине, в благополучной Исландии, передвигаться по улице, будучи красивой девушкой, было опасно. В Японии 90-е тоже ознаменовались большей безнаказанностью криминала, чем сейчас, можно хотя бы вспомнить культовый мультипликационный фильм «Акира». Посреди всего этого безобразия тихо и спокойно жила художница и писатель Рё Тацуки, пока ей не стали сниться вещие сны. Эти ночные фантазии отличались такой степенью точности, что это пугало и саму Рё. Если что-то ей приснилось, значит, событие сбудется с вероятностью в сто процентов, да ещё и скоро. Так и проявлялся дар японской Ванги.

Что уже успешно предсказывала японская Ванга Рё Тацуки

Рё Тацуки предсказала в своих зарисовках вечных снов буквально всё. Фото © ТАСС / АР / MARCO ARNDT

Рё Тацуки видела вещие сны с 24 ноября 1976 года. Первый приснился ей как раз в эту ночь. В нём она узрела смерть Фредди Меркьюри. У Рё была привычка вести дневник в виде комикса. Поэтому сон оказался зарисован. И вот спустя каких-то 15 лет Фарух Балсара действительно умер от СПИДа. А дата её сна оказалась точной датой смерти лучшего рок-певца всего мира. Уже тревожно, да? Тогда расскажем, какие ещё события явились японской Ванге во сне.

Смерть принцессы Дианы . 31 августа 1992 года. Тацуки видела сон, в котором она идёт по большому холлу английского королевского дворца и видит там портрет женщины с ребёнком на руках. Ровно через пять лет трагически погибла принцесса Диана Спенсер.

. 31 августа 1992 года. Тацуки видела сон, в котором она идёт по большому холлу английского королевского дворца и видит там портрет женщины с ребёнком на руках. Ровно через пять лет трагически погибла принцесса Диана Спенсер. Землетрясение в Кобе приснилось 2 января 1995 года. Катастрофа случилась через 15 дней, уже 17 января.

приснилось 2 января 1995 года. Катастрофа случилась через 15 дней, уже 17 января. Землетрясение и цунами в Японии . Сон приснился Рё Тацуки 11 марта 1996 года. А 11 марта 2011 года случилось Великое землетрясение в Японии, которое повлекло за собой цунами, а также аварию на АЭС «Фукусима».

. Сон приснился Рё Тацуки 11 марта 1996 года. А 11 марта 2011 года случилось Великое землетрясение в Японии, которое повлекло за собой цунами, а также аварию на АЭС «Фукусима». Новый коронавирус CОVID-19. Он приснился художнице манги тоже 2 января 1995-го. Вещий сон показал всё: новый вирус, пик эпидемии в апреле, а ещё неведомые силы предупредили Тацуки, что через 10 лет, в 2030-м, эпидемия вернётся.

Какое предсказание нашлось в книге японской Ванги на 2025 год

На 2025 год японская Ванга пророчит некое страшное событие. Фото © «Шедеврум»

Если верить вещим снам Рё Тацуки, а им лучше верить, то 2025 год будет очень жарким. Ей постоянно снится извержение горы Фудзи. Сначала приснилась совсем страшная версия событий, потом — что вулкан снова заснул и уничтожения Японии не будет.

Но гораздо важнее другой её сон. Вернее, два. В 1999 году японская Ванга во сне увидела огромную волну, что движется на Японию. А 22 года спустя, 5 июля 2021 года, сон повторился — но уже с подробностями. Во сне было чётко сказано: 5 июля в пять утра в 2025 году Японию настигнет цунами такой силы, что затопит треть страны. Во сне Рё Тацуки пишет: «Пожалуйста, срочно эвакуируйтесь». Ясновидящая умоляет к ней прислушаться, чтобы избежать больших человеческих жертв.

Да кто она такая, эта ваша Рё Тацуки?

Рё Тацуки — мангака. Это тот, кто рисует мангу, японские комиксы. А из японских комиксов потом получается аниме, то есть японские мультфильмы.

Рё Тацуки по профессии — мангака. Это человек, который рисует мангу, то есть японские комиксы. Она родилась в Канагаве 2 декабря 1954 года. Сейчас женщина живёт в Йокогаме, ей семьдесят. А в мире комиксов Страны восходящего солнца Рё — с 1975 года. На её счету ряд очень интересных работ с оригинальной рисовкой «старой школы», которую вы можете увидеть только в японских комиксах и мультиках (аниме) из 80–90-х, например в «Ди, охотнике на вампиров».

Все свои предсказания японская Ванга опубликовала в 1999 году именно в манге, которую невозможно найти ни на одном языке, кроме японского. Да-да, «Увиденное мною будущее» — это именно японский комикс. После этого Тацуки зареклась выпускать мангу со своими вещими снами, видимо, испугалась такой силы. Но вскоре ей пришлось посетить мир японских комиксов ещё раз. В 2021 году, в октябре, Тацуки опубликовала новую версию манги, где смягчила несколько своих предсказаний, потому что ей приснилось ещё несколько вещих снов.