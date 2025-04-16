Необратимо изменят судьбу: Какие татуировки нельзя делать, если не хотите вечно страдать
С древних времён люди украшали свои тела защитными рисунками — татуировками. Но оберег и, казалось бы, безобидный рисунок на теле может превратить вашу жизнь в ад, если допустите одну ошибку — решитесь на эти запретные символы.
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Искусство татуировки — это способ самовыражения, возможность запечатлеть на своём теле важные символы, образы и идеи. Однако за кажущейся свободой выбора скрывается мир тайных значений и древних поверий. Прежде чем украсить себя несмываемым рисунком, важно помнить: некоторые символы несут в себе разрушительную энергию, способную кардинально изменить жизнь своего обладателя — и далеко не в лучшую сторону.
Нумеролог и эксперт по славянской магии Евгения Белова утверждает, что татуировки оказывают влияние на судьбу человека, поскольку процесс нанесения тату с болевыми ощущениями и возможным кровотечением «прописывает» значение татуировки не только на физическом, но и на духовном уровне. Белова отмечает, что нанесение татуировок — это древняя практика, имеющая магические, ритуальные и социальные корни, распространённая по всему миру.
«Даже во времена фараонов люди наносили на свои тела рисунки и надписи. Знаменитая алтайская принцесса Укока, которой почти 3000 лет, украшена восхитительными татуировками, которые не имеют никакого отношения ни к Богу, ни к дьяволу, но рассказывают историкам многое о верованиях народов Алтая того времени. В современном мире искусство татуировки вышло на новый уровень, и хорошие мастера создают настоящие шедевры на теле», — рассказывает «Вечерней Москве» Евгения Белова.
Какие рисунки на теле могут спровоцировать полосу неудач? Фото © Шедеврум
Нумеролог предупреждает, что татуировки несут в себе энергетический посыл и смысл, и некоторые из них крайне опасны. Например, изображение Сатаны может быть связано со стремлением человека примкнуть к определённой группе и обрести связь с этим образом, что в итоге не принесёт ничего хорошего.
«С осторожностью стоит относиться также к татуировкам с символами различных магических практик, течений. Если такая работа была сделана без контроля знающего человека, она может запрограммировать на весьма негативные вещи», — также говорит эксперт.
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Нумеролог предупреждает: помимо общеизвестных нежелательных символов, опасность представляют татуировки на незнакомых языках. Вы можете думать, что наносите красивый иероглиф, но на деле его значение может быть совершенно иным от задуманного и нести негативный смысл. Поэтому, прежде чем делать татуировку на иностранном языке, особенно если это символы древних письменностей, например иероглифы или руны, тщательно изучите их истинное значение и возможные интерпретации. В отличие от потенциально опасных символов, изображения цветов, животных или других нейтральных объектов, как правило, не несут негативной энергии и считаются безопасными. А немногим ранее Life.ru рассказывал, как время рождения определяет ваш характер и жизненный путь.