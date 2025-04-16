Необратимо изменят судьбу: Какие татуировки нельзя делать, если не хотите вечно страдать

Искусство татуировки — это способ самовыражения, возможность запечатлеть на своём теле важные символы, образы и идеи. Однако за кажущейся свободой выбора скрывается мир тайных значений и древних поверий. Прежде чем украсить себя несмываемым рисунком, важно помнить: некоторые символы несут в себе разрушительную энергию, способную кардинально изменить жизнь своего обладателя — и далеко не в лучшую сторону.

Нумеролог и эксперт по славянской магии Евгения Белова утверждает, что татуировки оказывают влияние на судьбу человека, поскольку процесс нанесения тату с болевыми ощущениями и возможным кровотечением «прописывает» значение татуировки не только на физическом, но и на духовном уровне. Белова отмечает, что нанесение татуировок — это древняя практика, имеющая магические, ритуальные и социальные корни, распространённая по всему миру.

«Даже во времена фараонов люди наносили на свои тела рисунки и надписи. Знаменитая алтайская принцесса Укока, которой почти 3000 лет, украшена восхитительными татуировками, которые не имеют никакого отношения ни к Богу, ни к дьяволу, но рассказывают историкам многое о верованиях народов Алтая того времени. В современном мире искусство татуировки вышло на новый уровень, и хорошие мастера создают настоящие шедевры на теле», — рассказывает «Вечерней Москве» Евгения Белова.

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Нумеролог предупреждает, что татуировки несут в себе энергетический посыл и смысл, и некоторые из них крайне опасны. Например, изображение Сатаны может быть связано со стремлением человека примкнуть к определённой группе и обрести связь с этим образом, что в итоге не принесёт ничего хорошего.

«С осторожностью стоит относиться также к татуировкам с символами различных магических практик, течений. Если такая работа была сделана без контроля знающего человека, она может запрограммировать на весьма негативные вещи», — также говорит эксперт.

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