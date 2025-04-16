Куда поехать отдыхать на майские праздники в 2025 году: где бюджетно провести каникулы Лучшие недорогие варианты для отдыха в майские праздники в 2025 году. Куда поехать отдыхать по России, ближнему зарубежью или дёшево за границу, рассказывает Life.ru. 16 апреля, 12:22 Майские праздники можно провести в России или за рубежом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olena Yakobchuk

Майские праздники в 2025 году — хороший повод устроить себе небольшой отпуск. Согласно производственному календарю, в этом году выходные выпадают так, что при желании легко собрать от четырёх до девяти дней отдыха, добавив минимум отгулов. Этим стоит воспользоваться — как для короткой поездки по России, так и для выезда за границу.

Мы собрали направления на любой вкус: море, природа, архитектура, поездки с детьми и маршруты для тех, кто предпочитает путешествовать на машине. Отдельно разберём, куда поехать в пределах России, какие страны сейчас доступны и относительно бюджетны и когда именно лучше покупать билеты, чтобы не переплатить.

Популярные направления отдыха на майские праздники

На море

Отдых на море остаётся одним из самых востребованных вариантов на майские праздники. На черноморском побережье России — в Сочи, Крыму и Анапе — в это время уже тепло: воздух прогревается до +20 °C, вода — до +18 °C. Несмотря на недавний мазутный разлив — в декабре 2024 года, ситуация под контролем. По данным АТОР, последствия разлива ликвидированы, пляжи Анапы, Сочи и Крыма уже безопасны для туристов. Тем не менее перед поездкой стоит уточнить актуальные данные по конкретному курорту.

Тем, кто ищет более умеренный климат, подойдёт Балтийское побережье. В Калининградской области особенно популярны Светлогорск и Янтарный — с чистыми пляжами и возможностью совместить отдых с экскурсиями. Вода в Балтийском море в мае прохладная (около +12 °C), купаться рано, но для прогулок и отдыха на свежем воздухе это хорошее время. Похожие условия — на пляжах Ленинградской области и Финского залива.

Также можно обратить внимание на Турцию и Египет. В Турции в мае комфортно: воздух +26–28 °C, вода в среднем +22–24 °C. Египет ещё теплее, особенно Хургада и Шарм-эш-Шейх — здесь уже стабильные +30 °C и море около +25 °C. Обе страны предлагают готовые пакетные туры, широкий выбор отелей и привычный туристический сервис.

В мае в Турции и Египте уже достаточно комфортно. Фото © «Шедеврум»

С детьми

Майские праздники — отличная возможность провести время с детьми. В России множество направлений, подходящих для семейного путешествия.​ Одним из таких мест является Коломна в Подмосковье. Здесь можно посетить Музей пастилы, где дети смогут самостоятельно приготовить десерт, и Музей калача, предлагающий попробовать традиционные русские угощения. А Музей трамваев особенно понравится юным любителям техники.

Для тех, кто предпочитает активный отдых, подойдут туры в Адыгею. Здесь предлагают экскурсионно-активные программы, включающие прогулки по горам, посещение водопадов и пещер, а также конные маршруты. Такие туры позволяют детям познакомиться с природой и культурой региона в увлекательной форме.

Если же хочется совместить отдых с развлечениями, стоит обратить внимание на парки аттракционов. Например, в Москве работает парк «Остров мечты», где можно найти развлечения для детей всех возрастов. Также в столице можно посетить парк «Зарядье», Измайловский кремль и усадьбу Царицыно.

Провести выходной с детьми можно в парке аттракционов. Фото © «Шедеврум»

На машине

Поездки на машине — это удобный и гибкий способ отдохнуть в майские праздники. В числе наиболее популярных направлений для автопутешествий — Карелия, Татарстан, Смоленская и Ленинградская области.

Карелия — классика автотуризма. Там можно увидеть водопады, леса и культовые места вроде Кижей или горного парка «Рускеала».

Татарстан — это не только Казань с её Кремлём и мечетями, но и выезды в Болгар, Свияжск, а также вдоль Волги.

Русские города — хороший вариант для путешествия выходного дня. Фото © «Шедеврум»

В Смоленской области можно совместить природу с историей — старинные монастыри, крепость в Смоленске и тихие деревни создают атмосферу неспешного путешествия.

Ленинградская область подойдёт тем, кто хочет красивых видов и доступности — можно прокатиться вдоль Финского залива до Приозерска с крепостью Карела или отправиться в сторону Карельского перешейка. Маршрут к Ладожским шхерам и «Рускеале» — один из самых живописных в радиусе нескольких сотен километров от Петербурга. Все эти направления подходят как для коротких выездов на два-три дня, так и для недельного маршрута с остановками.

Посмотреть на архитектуру

Для тех, кто ценит архитектуру, майские праздники — отличное время, чтобы отправиться в города с богатым историческим наследием. Классическое направление — Золотое кольцо России. Владимир, Суздаль, Ярославль, Кострома, Переславль-Залесский и другие города предлагают плотную концентрацию памятников: белокаменные храмы XII века, купеческие особняки, монастыри и деревянное зодчество.

Казань сочетает в себе мусульманскую и православную традиции: здесь соседствуют мечети и храмы, восточные мотивы и европейская симметрия. Кремль с мечетью Кул-Шариф, Старо-Татарская слобода и улица Баумана создают яркое впечатление от культурного многообразия города.

Казань входит в топ городов России по турпотоку. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Stepanov

Не уступает и Нижний Новгород — в центре сохранилась историческая застройка XIX века, мощёные улицы и, конечно, знаменитый кремль, стоящий на слиянии двух рек.

Санкт-Петербург — один из главных архитектурных центров страны. Сюда стоит ехать за классикой: парадные фасады, барокко и ампир, Невский проспект, ансамбль Дворцовой площади, Васильевский остров, Петропавловская крепость. Даже просто прогулка по центру превращается в экскурсию. Питер хорош и тем, что он одинаково красив в любую погоду — в том числе и в капризном мае.

Выехать на природу

Весна — хорошее время, чтобы выехать на природу, особенно если хочется тишины и смены обстановки без перелётов и гостиниц. Карелия — один из лучших вариантов: здесь чистый воздух, сосны, озёра и водопады. Можно остановиться на базе отдыха или арендовать домик у воды. Кивач, «Рускеала», Ладожские шхеры — все это доступно на машине и подходит для короткой майской поездки.

Ленинградская область тоже даёт простор для отдыха на свежем воздухе. Особенно живописны берега Ладожского озера и Финского залива. Много мест, куда можно поехать без особой подготовки — с палаткой или просто на день: Коркинское озеро, Линдуловская роща, шхеры в районе Лахденпохьи. Для тех, кто предпочитает комфорт, работает немало турбаз и кемпингов.

Алтай — уже более серьёзный маршрут, но в мае там действительно красиво: зелень, горы, реки, Телецкое озеро. Хорошо ехать на машине по Чуйскому тракту с остановками. А если хочется совсем на край света — Дальний Восток: Сахалин, Приморье, Хабаровский край. Места труднодоступные, но впечатлений дают больше, чем любой отель. Правда, к таким поездкам нужно готовиться заранее — и по погоде, и по маршруту.

Майские праздники многие любят проводить на природе. Фото © «Шедеврум»

Куда поехать на майские праздники за границу

Майские праздники — отличное время для короткого отдыха за границей. Ниже представлены направления, которые особенно популярны в 2025 году.​

Беларусь

Беларусь остаётся одним из самых доступных зарубежных направлений для россиян. Въезд возможен по внутреннему паспорту, виза не требуется. Регулярные прямые рейсы из Москвы и других крупных городов. Страна предлагает богатую историю, архитектуру и природу.​

Казахстан

Казахстан привлекает туристов своими природными красотами и культурным наследием. Въезд возможен по внутреннему паспорту, виза не требуется. Из России есть регулярные прямые рейсы в Астану, Алма-Ату и другие города.

Узбекистан

Узбекистан привлекателен для туристов настоящими восточными базарами, вкусной, сытной кухней, знаменитыми мечетями и мавзолеями. Для россиян действует упрощённая система въезда, нужен только действующий заграничный паспорт, виза не требуется. Из Москвы можно вылететь прямым рейсом в Ташкент, Самарканд или Фергану.

Самарканд — одна из популярнейших туристических локаций Узбекистана. Фото © Shutterstock / FOTODOM / xamnesiacx84

Киргизия

Киргизия — страна с великолепной природой и гостеприимными людьми. Въезд возможен по внутреннему паспорту, виза не требуется. Из России есть регулярные прямые рейсы в Бишкек и другие города. Популярны поездки на озеро Иссык-Куль и в горные районы.​

Египет

Египет — популярное направление для пляжного отдыха. Необходима виза по прибытии или оформление заранее, через электронную систему. Заграничный паспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с даты въезда. Есть прямые рейсы из Москвы и других городов России в Каир, Шарм-эш-Шейх, Хургаду и другие курортные города.​

Турция

Турция — одно из самых популярных направлений для россиян. Для туристических поездок до 60 дней виза не требуется. Заграничный паспорт должен быть действителен не менее четырёх месяцев с даты въезда. Регулярные прямые рейсы в Стамбул, Анталию и другие города. Пляжный сезон начинается в апреле, в мае уже достаточно жарко. Для поездки можно рассмотреть Анталью, Белек, Кемер, Сиде или Аланию.​

Недорогие варианты отдыха на майские праздники

В мае 2025 года можно найти немало направлений, где получится отдохнуть интересно и без больших затрат — как в формате самостоятельного путешествия, так и в рамках готового тура.

Поездку на майские праздники можно организовать самостоятельно или взять тур. Фото © «Шедеврум»

Минеральные Воды

Курорты Пятигорска, Кисловодска, Ессентуков и Железноводска предлагают оздоровительный отдых по доступным ценам. Проживание в санаториях и гостевых домах обойдётся дешевле, чем на черноморском побережье. Цены на авиабилеты до Минеральных Вод часто ниже, чем до Сочи.

Дагестан

Регион привлекает туристов своими природными красотами и культурным наследием. Цены на проживание и питание здесь ниже, чем в других туристических регионах. Особенно популярны поездки в Дербент и на Каспийское море.

Чечня

Республика знаменита своими горными пейзажами и городской архитектурой. На это направление популярны короткие туры выходного дня. Самолёты из Москвы в Грозный летают регулярно, а цены на туры и перелёты сравнительно доступны.

Чечня привлекает своей городской архитектурой и мечетями. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AAresTT

Калининградская область

Калининград и его окрестности предлагают европейскую атмосферу без необходимости оформления визы. Проживание в мини-отелях и хостелах доступно по цене. Авиабилеты из Москвы и Санкт-Петербурга можно найти по разумной стоимости.

Золотое кольцо России

Путешествие по древним русским городам, таким как Ярославль, Владимир, Суздаль и Кострома, позволяет окунуться в историю и культуру страны. Многие туроператоры предлагают бюджетные автобусные туры на майские праздники.

Карелия

Регион привлекает туристов своими озёрами, лесами и водопадами. Проживание в гостевых домах и на турбазах доступно по цене. Популярны поездки на Ладожские шхеры и в горный парк «Рускеала». ​

Когда лучше покупать билеты, чтобы сэкономить

В апреле ещё можно найти приемлемые варианты, особенно если проявить гибкость в выборе дат и направлений.​

Эксперты рекомендуют приобретать авиабилеты за 45–60 дней до вылета, но в текущих условиях стоит обратить внимание на менее популярные направления или вылеты в середине недели, когда цены могут быть ниже. Также полезно использовать сервисы отслеживания цен, которые уведомляют о снижении стоимости билетов.

Для железнодорожных поездок рекомендуется покупать билеты сразу после открытия продаж, так как на майские праздники спрос высок и цены могут быстро расти. Кроме того, стоит обратить внимание на поезда с менее удобным временем отправления и прибытия, так как они часто стоят дешевле.​

Авторы Анна Розанова