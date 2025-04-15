Спортсменка, комсомолка, femme fatale: 6 самых популярных женских типажей в советском кино

Женщины в СССР вообще и в советском кино в частности — это невероятно обширная тема. Между «интердевочкой» и Людмилой Калугиной, казалось бы, лежит огромная пропасть, но обе эти дамы жили в одной стране, покупали одежду и косметику в одном и том же магазине, иногда им дарили цветы одни и те же мужчины... Но серьёзное различие между ними всё же есть. Это типаж, или, если вспомнить учение Юнга, архетип, то есть психологический портрет. В этом материале мы проследим, как менялись архетипы советских женщин за 69 лет существования Советского Союза.

Родина-мать (1922–1945)

Архетип Родины-матери можно найти в таких картинах, как экспортная «Аэлита» 1924 года и «Убитая жизнью» 1926 года для домашнего проката. Фото © Кадр из фильма «Аэлита», режиссёр Яков Протазанов, сценаристы Алексей Файко, Федор Оцеп, Алексей Толстой / Kinopoisk

В далёком 1919 году всё кинопроизводство страны, объятой пламенем Гражданской войны, перешло в руки комиссариата. Это произошло 27 августа, в День кино. С тех пор начали формироваться принципиально новые для кинематографа образы, которые были истинно советскими. Главная героиня кино 20-х — это либо трудящаяся эмансипированная женщина, которой разрешили голосовать и разводиться, либо маргиналка, которой вскоре суждено стать одной из честных тружениц. Последние встречаются в фильме «Убитая жизнью», который также назывался «Проститутка». По сюжету Люба, Надежда и Манька — представительницы древнейшей профессии, но попали они туда не от хорошей жизни. Когда троицу встречает комсомолец Шура, начинается их преображение — дамы устраиваются на нормальную работу, меняют многослойный женский наряд на аккуратную комсомольскую рубашку.

А вот сильную духом, эмансипированную героиню нам показывают в фильме «Катька – бумажный ранет», тоже 1926 года. В семье она, пожалуй, главнее мужа, сама заботится о пропитании всех домочадцев, волосы убирает в комсомольский платок, а в одежде нет никакой сексуальности. Более того, рубашки специально сшиты так, чтобы делать фигуру более мужской. Правда, совсем другую героиню нам показывают в фильме «Аэлита» 1924 года. Картину сняли специально для экспорта на Запад, и от неё там вот уже сто лет все в восторге. Это футуристичная научная фантастика, сценарий к которой писал Виктор Шкловский. Аэлита — начальница Марса, вернее колонии СССР на Красной планете. Художники вдохновлялись как своим видением будущего, так и азиатскими причёсками, Аэлита одета в женственный наряд, но всё равно при помощи макияжа в фильме постарались сгладить разницу между мужскими и женскими чертами лица.

Активистка (1945–1960)

Архетип активистки был очень популярен как во время войны, так и в послевоенный период. Фото © Кадр из фильма «Неподдающиеся», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Татьяна Сытина / Kinopoisk

Подобно тому, как в тридцатых СССР потихоньку отказывался от либеральных «перегибов» политики НЭПа, так и с конца сороковых годов происходил медленный переход от типажа «новой женщины», Родины-матери, к более осмысленному и тонкому типажу активистки. Начало этого процесса можно увидеть в фильмах «Сердца четырёх» (1945) и «Весна» (1947). Там есть независимая женщина интеллектуальной профессии, большой начальник, типаж, который стал прародителем более поздних женских ролей. Но в то же время именно тут встречается настоящий архетип активистки: девушка, которая борется за всё хорошее, наивная и нежная. Таких советских красавиц можно встретить в фильмах «Карнавальная ночь» (1956), «Матрос с «Кометы» (1958), «Неподдающиеся» (1959), «Сверстницы» (1959), «Девушка с гитарой» (1958) и многих других. После войны кино перестало напрямую давить людей идеологией: образы стали гораздо более человечными.

Студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица (1960–1970)

В период «оттепели» женские образы тоже изменились. Наивные активистки сменились на спортсменок-комсомолок. Фото © Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Леонид Гайдай / Kinopoisk

История и мода цикличны, и это факт. После периода нежных и наивных активисток в подчёркнуто женственных нарядах появилась мода шестидесятых. Во время «оттепели» и после неё фокус в женской одежде в принципе сменился с красоты на удобство. Например, Нина из «Кавказской пленницы»: по сути, она носит одежду, которая ещё 20–30 лет назад считалась исключительно мужской. Но теперь нравы поменялись, вместо юбки можно надеть удобные бриджи и приталенную футболку. Изменились и требования к самим женским образам: недостаточно просто впахивать на заводе, теперь нужно быть красивой, ухоженной и спортивно сложенной. Это самый шик шестидесятых.

Женщина-руководитель (1970–1982)

Архетип начальницы отлично подходил к общей атмосфере СССР эпохи застоя. Фото © Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

Людмила Калугина не появилась в одночасье. Образ серьёзной начальницы, трудоголика и директора бюро ковался как минимум со времён «Сердец четырёх» 1945 года. И даже ещё раньше: «Член правительства» 1939 года показывает настоящую женщину в правительстве СССР. Речь в байопике, скорее всего, шла о Крупской. В 1970-е образ смог проявить себя на полную мощность. Именно данный архетип стал центральным в культовом фильме «Служебный роман». Но типажу начальницы прибавили психологической глубины: это сильная и независимая женщина, которая многого в жизни добилась, но, несмотря на это, она одинока. Вы можете увидеть его также в фильмах «Старые стены» 1973 года и «Москва слезам не верит» 1979 года.

Бунтарка (1982–1991)

Началась перестройка, и все начали влезать в контркультуры и бороться. От панков до люберов — все любили бунтарок. Фото © Кадр из фильма «Курьер», режиссёр Карен Шахназаров, сценарист Александр Бородянский / Kinopoisk

Во время перестройки всё перевернулось с ног на голову. «Курьер», «Асса», «Игла» — культовые фильмы того времени, которые не только вскрывали проблемы разлагающегося советского общества, но и поражали аудиторию шикарным чувством стиля. Короче, говорили с перестроечной молодёжью на одном языке. Наверное, лучше всего архетип бунтарки проявился в фильме «Авария — дочь мента». Девушка-панк ненавидит всё, что любят её родители, и наоборот. Подобные типажи можно найти даже в фильме «Интердевочка», но об этом чуть позже.

Femme fatale (1970–1991)

Конечно, кино СССР не могло обойти вниманием глобальный тренд на femme fatale. Фото © Кадр из фильма «Два билета на дневной сеанс», режиссёр Герберт Раппопорт, сценаристы Борис Чирсков, Евгений Худяков / Kinopoisk

Femme fatale, или фатальная женщина, — это достаточно зрелый кинотроп. Роковая красотка-соблазнительница, от которой у героя большие проблемы, вплоть до аннигиляции как роковой дивы, так и самого героя, больше подошла индустрии Голливуда. Но и у нас такие персонажи были. В комедийном воплощении мы можем наблюдать их в лице Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке», а классические детективы-нуар — это «Два билета на дневной сеанс» 1966 года и «Круг» 1972 года. Перестроечная femme fatale тоже была роковой, но часто вредила сама себе, как главная героиня «Интердевочки».