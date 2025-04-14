HBO официально утвердил актёрский состав нового «Гарри Поттера»

Компания HBO официально утвердила актёрский состав на ключевые роли в сериале по мотивам «Гарри Поттера». Как и анонсировалось ранее, профессора Северуса Снейпа сыграет актёр Паапа Эссьеду.

Роль Альбуса Дамблдора исполнит актёр Джон Литгоу, известный по фильмам «Мир по Гарпу» и «Язык нежности». Зрители также увидят Минерву Макгонагалл в исполнении актрисы Джанет Макти («Белая королева»). Добродушного лесничего Рубеуса Хагрида сыграет Рик Фрост, который несколько худоват для этой роли.

Роль профессора Квиринуса Квиррелла, который позволил Волан-де-Морту поселиться в собственном теле, исполнит Люк Таллон («Леопольдштадт»). Увидят фанаты и знакомые лица. Аргуса Филча сыграет Пол Уайтхаус, исполнивший в третьей части «Гарри Поттер и узник Азкабана» роль сэра Кэдогана, изображенного на волшебном портрете.

Кто сыграет золотую троицу (Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер и Рона Уизли), пока остаётся загадкой.