Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 14:20

HBO официально утвердил актёрский состав нового «Гарри Поттера»

HBO официально подтвердил, что Снейпа в новом «Гарри Поттере» сыграет Эссьеду

Алан Рикман в роли Северуса Снейпа и Паапа Эссьеду. Фото © Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень» режиссёр Крис Коламбус и др. / Kinopoisk , © Wikipedia / Martin Kraft

Алан Рикман в роли Северуса Снейпа и Паапа Эссьеду. Фото © Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень» режиссёр Крис Коламбус и др. / Kinopoisk , © Wikipedia / Martin Kraft

Компания HBO официально утвердила актёрский состав на ключевые роли в сериале по мотивам «Гарри Поттера». Как и анонсировалось ранее, профессора Северуса Снейпа сыграет актёр Паапа Эссьеду.

Роль Альбуса Дамблдора исполнит актёр Джон Литгоу, известный по фильмам «Мир по Гарпу» и «Язык нежности». Зрители также увидят Минерву Макгонагалл в исполнении актрисы Джанет Макти («Белая королева»). Добродушного лесничего Рубеуса Хагрида сыграет Рик Фрост, который несколько худоват для этой роли.

Роль профессора Квиринуса Квиррелла, который позволил Волан-де-Морту поселиться в собственном теле, исполнит Люк Таллон («Леопольдштадт»). Увидят фанаты и знакомые лица. Аргуса Филча сыграет Пол Уайтхаус, исполнивший в третьей части «Гарри Поттер и узник Азкабана» роль сэра Кэдогана, изображенного на волшебном портрете.

Кто сыграет золотую троицу (Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер и Рона Уизли), пока остаётся загадкой.

Стал известен кандидат на роль Северуса Снейпа в сериале о «Гарри Поттере»
Стал известен кандидат на роль Северуса Снейпа в сериале о «Гарри Поттере»

Ранее Life.ru сообщил дату начала съёмок нового сериала о Гарри Поттере. Съёмки стартуют уже этим летом на студии Ливсден, где создавались оригинальные фильмы. Проект рассчитан на десять лет. В сериале планируют раскрыть характер персонажей и повседневной жизни Хогвартса, включая историю его преподавателей.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Гарри Поттер
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar