HBO официально утвердил актёрский состав нового «Гарри Поттера»
HBO официально подтвердил, что Снейпа в новом «Гарри Поттере» сыграет Эссьеду
Алан Рикман в роли Северуса Снейпа и Паапа Эссьеду. Фото © Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень» режиссёр Крис Коламбус и др. / Kinopoisk , © Wikipedia / Martin Kraft
Компания HBO официально утвердила актёрский состав на ключевые роли в сериале по мотивам «Гарри Поттера». Как и анонсировалось ранее, профессора Северуса Снейпа сыграет актёр Паапа Эссьеду.
Роль Альбуса Дамблдора исполнит актёр Джон Литгоу, известный по фильмам «Мир по Гарпу» и «Язык нежности». Зрители также увидят Минерву Макгонагалл в исполнении актрисы Джанет Макти («Белая королева»). Добродушного лесничего Рубеуса Хагрида сыграет Рик Фрост, который несколько худоват для этой роли.
Роль профессора Квиринуса Квиррелла, который позволил Волан-де-Морту поселиться в собственном теле, исполнит Люк Таллон («Леопольдштадт»). Увидят фанаты и знакомые лица. Аргуса Филча сыграет Пол Уайтхаус, исполнивший в третьей части «Гарри Поттер и узник Азкабана» роль сэра Кэдогана, изображенного на волшебном портрете.
Кто сыграет золотую троицу (Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер и Рона Уизли), пока остаётся загадкой.
Ранее Life.ru сообщил дату начала съёмок нового сериала о Гарри Поттере. Съёмки стартуют уже этим летом на студии Ливсден, где создавались оригинальные фильмы. Проект рассчитан на десять лет. В сериале планируют раскрыть характер персонажей и повседневной жизни Хогвартса, включая историю его преподавателей.