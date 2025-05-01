Что посмотреть на майских: 10 сериалов 2025 года, которые уже полностью есть в Сети

Майские праздники — идеальное время, чтобы наконец-то заняться тем, на что вечно не хватает времени. Шашлыки и дача — это прекрасно, но что делать, когда погода подводит или просто хочется отдохнуть с комфортом? Мы подготовили список из 10 самых интересных сериалов, которые вышли в начале 2025 года и уже доступны полностью. Здесь есть всё: от душераздирающих корейских мелодрам до брутальных супергеройских боевиков. И главное — никакого томительного ожидания новых серий!

«Сорвиголова: Рождённый заново»

«Сорвиголова: Рождённый заново» — мрачный супергеройский боевик от Marvel. Фото © Кадр из фильма «Сорвиголова», режиссёр Фил Абрахам и др. / Kinopoisk

Страна: США

Создатели: Дарио Скардапейн, Мэтт Корман и Крис Орд

В ролях: Чарли Кокс, Маргарита Левиева, Винсент Д'Онофрио, Дженнея Уолтон, Уилсон Бетел

Жанр: драма, боевик, триллер

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7,5; IMDb — 8,4

Спешим обрадовать фанатов суровых супергеройских историй — киновселенная Marvel наконец-то вспомнила, что не всё должно быть комедией! Новый сериал о слепом адвокате Мэтте Мёрдоке прямо продолжает мрачную атмосферу проекта от Netflix. Никаких дурацких шуточек и клоунады, как в «Женщине-Халк», — только суровое противостояние с криминальным боссом Уилсоном Фиском, который теперь стал мэром Нью-Йорка. В городе появляется новый серийный убийца по прозвищу Муза — и Мэтту приходится снова надеть маску Сорвиголовы, чтобы восстановить справедливость. Критики уже называют это одним из лучших проектов Marvel за последние годы.

«Улица Шекспира»

«Улица Шекспира» — московский адвокат с цыганским прошлым. Фото © Кадр из фильма «Улица Шекспира», режиссёр Данил Чащин / Kinopoisk

Страна: Россия

Режиссёр: Данил Чащин

В ролях: Дмитрий Чеботарёв, Елизавета Юрьева, Игорь Золотовицкий, Полина Гухман, Арсений Семёнов

Жанр: криминальная драма

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7,7

А теперь перенесёмся в Россию вместе с криминальной драмой, которая завоевала сердца отечественных зрителей. Успешный московский адвокат Михаил живёт двойной жизнью: на самом деле он цыган Михай Деметр, изгнанный из табора 16 лет назад. Однажды прошлое настигает его в лице первой любви Дианы, дочери цыганского барона. Она просит вытащить из тюрьмы их общую дочь Яну, о существовании которой Михаил даже не подозревал. Герою предстоит вернуться в табор и решить, кто он на самом деле и где его настоящий дом. Критики особенно хвалят атмосферу сериала и игру Дмитрия Чеботарёва, который в последнее время становится одним из самых востребованных актёров страны.

«Компаньонки»

«Компаньонки» — любовные интриги в солнечной Испании XIX века. Фото © Кадр из фильма «Компаньонки», режиссёр Карлос Седес и др. / Kino-teatr

Страна: Испания

Режиссёры: Карлос Седес и Клаудиа Пинто

В ролях: Надя Де Сантьяго, Альваро Мель, Иса Монтальбан, Зои Льенас-Бонафонте, Ираче Эмпаран

Жанр: комедия, мелодрама

Рейтинг: IMDb — 7,2

Хотите отправиться в солнечную Испанию конца XIX века? Тогда этот сериал для вас! Мадрид 1880-х годов, прекрасные костюмы и декорации, плюс лёгкий, дерзкий юмор с ломанием четвёртой стены — идеальный рецепт для расслабленного просмотра. Главная героиня Елена Бианда получает необычное задание: найти достойных мужей для трёх богатых сестёр. В процессе она оказывается втянутой в водоворот любовных интриг, скандалов и комичных ситуаций. Сериал идеально подойдёт тем, кто любит «Бриджертонов», но хочет чего-то более комедийного и менее откровенного.

«Ияну»

«Ияну» — магическое путешествие в мире африканской мифологии. Фото © Кадр из фильма «Ияну», режиссёр Винс Эдвардс и др. / Kinopoisk

Страны: США, ЮАР

Создатель: Рой Окуп

Роли озвучивали: Сера Джонсон, Окей Джуд, Сэмюэл Кугбийи, Адесуа Этоми-Веллингтон

Жанр: фэнтези, боевик, приключения

Рейтинг: IMDb — 7,9

Для любителей анимации и африканской мифологии Netflix подготовил настоящий сюрприз. Этот мультсериал рассказывает о девочке-подростке Ияну, которая живёт в волшебной стране Йорубаленде. Она сирота, но однажды случайно обнаруживает у себя магические способности. Вместе с двумя друзьями Ияну отправляется в опасное путешествие, чтобы победить зло и узнать правду о своём прошлом. Сериал пока не слишком раскручен, но уже получил высокие оценки от первых зрителей. Красочная анимация и необычный сеттинг, основанный на африканской мифологии, делают его интересным выбором для тех, кто устал от типичных историй о подростках со сверхспособностями.

«Злые люди»

«Злые люди» — детективная история в Нижнем Новгороде 1895 года. Фото © Кадр из фильма «Злые люди», режиссёр Ким Дружинин / Kinopoisk

Страна: Россия

Режиссёр: Ким Дружинин

В ролях: Пётр Рыков, Александр Лыков, Роман Маякин, Дмитрий Нагиев, Роман Мадянов

Жанр: детектив, драма

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7,3

Вернёмся в Россию, но на этот раз перенесёмся в прошлое — в 1895 год. Нижний Новгород готовится к крупнейшей ярмарке года, но праздничную атмосферу нарушает громкое убийство предводителя губернского дворянства Нефедьева. За расследование берётся сотрудник нижегородского сыска Алексей Лыков. Шаг за шагом он сталкивается со злом, выходящим за рамки его понимания, и, чтобы победить, ему придётся рискнуть всем — любовью, честью и даже жизнью. Сериал снят по мотивам произведений нижегородского писателя Николая Свечина. Зрители отмечают отличную работу художников и костюмеров, которые точно передали атмосферу того времени.

«Кассетомания»

«Кассетомания» — поиски VHS-кассет оборачиваются убийством. Фото © Кадр из фильма «Кассетомания», режиссёр Кристофер Смит и др. / Kinopoisk

Страны: Ирландия, Великобритания, Германия

Режиссёры: Кристофер Смит и Меган К. Фокс

В ролях: Джастин Дэниелс Анен, Кэл Арнольд, Лея Мерфи, Валери О'Коннор, Деклан Роджерс

Жанр: ужасы, драма, комедия

Рейтинг: «Кинопоиск» — 6,1; IMDb — 6,6

Ностальгия по 80-м и 90-м? Этот сериал как раз для таких настроений! Трое подростков отправляются на поиски легендарной коллекции VHS-кассет. Казалось бы, безобидная история, но неожиданно они оказываются втянуты в расследование жестокого убийства и становятся главными подозреваемыми. Теперь им нужно не только собрать коллекцию, но и очистить свои имена. Необычное сочетание жанров — ужасы, драма и комедия — делает этот сериал интересным экспериментом. Критики хвалят атмосферу и напряжение, но отмечают, что концовка немного разочаровывает. Впрочем, путь героев настолько увлекателен, что это легко простить.

«Стеклянный купол»

«Стеклянный купол» — скандинавский детектив о похищениях и тайнах. Фото © Кадр из фильма «Стеклянный купол», режиссёр Хенрик Бьорн и др. / Kino-teatr

Страна: Швеция

Режиссёры: Хенрик Бьорн и Лиза Фарзанех

В ролях: Леони Винсент, Йохан Хеденберг, Юхан Реборг, Фарзад Фразанех, Иа Лангхаммер

Жанр: криминальная драма

Рейтинг: IMDb — 6,6

Скандинавские детективы всегда отличаются особой атмосферой и глубиной. «Стеклянный купол» не исключение. Действие происходит в маленьком шведском городке, где исчезает местная девушка. Расследование ведут криминолог и её бывший начальник полиции. Только есть одна деталь: в детстве главная героиня сама была похищена в этом городе — и теперь ей приходится заново переживать травмирующие воспоминания. Некоторые зрители считают сериал слишком затянутым, но если вы любите медленно развивающиеся истории с мрачной атмосферой, то этот шведский триллер определённо стоит вашего внимания.

«Между нами химия»

«Между нами химия» — комедийная драма о борьбе с болезнью. Фото © Кадр из фильма «Между нами химия», режиссёр Карина Чувикова / Kinopoisk

Страна: Россия

Режиссёр: Карина Чувикова

В ролях: Александра Бортич, Никита Ефремов, Евгений Сангаджиев, Нелли Уварова, Павел Ворожцов

Жанр: драма, комедия

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7,8; IMDb — 6,8

Российская драма с элементами комедии, которая стала настоящим сюрпризом начала года. Таня в одиночку воспитывает двоих детей и работает по ночам в такси. Когда она узнаёт о серьёзном диагнозе, её жизнь полностью меняется. Теперь главный вопрос: кто позаботится о детях, если болезнь окажется сильнее? Таня решает найти надёжного мужчину и выйти за него замуж, чтобы обеспечить детям защиту на случай худшего сценария. Неожиданно план начинает работать слишком хорошо — и претендентов оказывается больше, чем она могла представить. Несмотря на серьёзность темы, создатели удачно балансируют между драмой и комедией, а Александра Бортич показывает, пожалуй, лучшую актёрскую работу в своей карьере.

«Когда жизнь даёт тебе мандарины»

«Когда жизнь даёт тебе мандарины» — корейская мелодрама с рейтингом 9,4. Фото © Кадр из фильма «Когда жизнь даёт тебе мандарины», режиссёр Ким Вон-сок / Kinopoisk

Страна: Южная Корея

Режиссёр: Ким Вон-сок

В ролях: Ли Джи-ын, Пак По-гом, Мун Со-ри, Пак Хэ-джун, Ким Ён-ним

Жанр: драма, мелодрама

Рейтинг: «Кинопоиск» — 9,4; IMDb — 9,3

И на десерт — настоящий хит из Южной Кореи, который уже взорвал все рейтинги! Эта мелодрама рассказывает историю энергичной девушки Э Сун и стойкого юноши Кван Сика, чьи отношения проходят через годы неудач и триумфов. История любви длиною в жизнь заставит вас и смеяться, и плакать, и верить в то, что настоящие чувства способны преодолеть любые препятствия. Зрители со всего мира в восторге от этого сериала — рейтинги говорят сами за себя. Если вы любите эмоциональные истории, которые берут за душу и не отпускают до самого финала, то «Когда жизнь даёт тебе мандарины» — идеальный выбор для майских выходных.

Как выбрать сериал под настроение

Майские праздники — прекрасное время, чтобы посмотреть что-то новенькое, но как не утонуть в море контента? Мы предлагаем простую схему: утром начните день с лёгкой комедии вроде «Компаньонок», днём, если погода не радует, погрузитесь в фэнтезийный мир «Колеса времени», а вечером, когда дети уснут, можно включить что-то поострее — «Сорвиголову» или «Злых людей».