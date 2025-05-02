Потопы, ДТП и звери из земли: о чём предупреждал потомков Леонардо да Винчи 2 мая 1519 года скончался Леонардо да Винчи, который известен как художник и изобретатель. Но в его трудах содержится немало предсказаний, часть из которых сбылась. О чём предупреждал нас гений Возрождения и какие его пророчества ещё не разгаданы — в материале Life.ru. 1 мая, 21:27 Леонардо да Винчи оставил людям несколько пророчеств. Обложка © «Шедеврум»

Сбывшиеся предсказания да Винчи

Летательные аппараты

Учёный, живший во второй половине XV – начале XVI столетия, предсказал появление самолётов, вертолётов и иных летательных аппаратов, что произошло спустя четыре столетия после его пророчества. Однако звучали предсказания зловеще.

— И будет по воздуху носиться зловещий пернатый род. Они нападут на людей и зверей и будут питаться ими с великим криком. Они наполнят своё чрево их алой кровью, — писал да Винчи.

В данном случае под словами «по воздуху носиться» подразумевается полёт, а под «питаться» и «наполнят своё чрево» — посадка пассажиров.

Учёный смог предвидеть появление летательных аппаратов и даже делал их чертежи. Фото © «Шедеврум»

Телефонная связь

Также да Винчи полагал, что в будущем люди получат возможность общаться на расстоянии, и он оказался прав. Сегодня практически у каждого жителя планеты есть мобильный телефон, посредством которого можно связаться с другим человеком, находящимся в другой точке земного шара.

— Люди станут разговаривать друг с другом из самых отдалённых стран и друг другу отвечать, — пророчил учёный.

Автомобили

Да Винчи предвидел и появление всевозможных транспортных средств, включая военные.

— Многих можно будет видеть несущимися на больших животных в быстром беге на погибель собственной жизни и на скорейшую смерть. По земле будут видны животные разного цвета, несущие людей к уничтожению их жизни, — предупреждал учёный.

Здесь мы видим, что да Винчи предупреждал не только о возможности быстрого перемещения на таких машинах, но и высокую смертность из-за них, которая происходит в наши дни по причине ДТП.

Да Винчи догадывался, что в будущем люди будут передвигаться на авто. Фото © «Шедеврум»

Комбайны

Отдельно да Винчи рассказывал о появлении в будущем специальных машин, которые будут активно применяться в сельском хозяйстве.

— Много будет таких, кто будет свежевать свою мать, переворачивая на ней её кожу, используя для этого ужасного зверя, — полагал он.

В данном случае слово «мать» употребляется не в прямом смысле, а в переносном, в значении «земля». Такое сравнение мы можем встретить у разных народов, включая русских. Нередко мы используем выражение «матушка-земля». Отсюда и объяснение такой трактовки у да Винчи.

Мячи и футбол

В наши дни в различных спортивных играх используются мячи: в футболе, баскетболе, волейболе и других. При жизни да Винчи этих видов спорта не существовало, но учёный предвидел их появление в будущем.

— Шкуры животных будут выводить людей из молчания с великими криками и ругательствами, — писал да Винчи.

В данном случае мячи называются шкурами животных, поскольку они делаются именно из кожи. Под «великими криками и ругательствами» понимаются эмоции, которые испытывают фанаты во время игры любимой команды. В случаях неудач болельщики нередко прибегают к ругательствам, что предсказывал да Винчи, живший более пяти столетий назад.

Художник даже оставил метафоричное предсказание об азартных спортивных матчах. Фото © «Шедеврум»

Что ожидает мир в будущем

Глобальный потоп

Да Винчи предупреждал о том, что в будущем возможен потоп, который может привести к исчезновению целых поселений.

— Морская вода поднимется на высокие вершины гор, к небесам и снова упадёт на жилища людей, — утверждал учёный.

В наши дни специалисты предупреждают о повышении уровня воды в различных водоёмах под влиянием глобального потепления и иных факторов. За прошлое столетие глобальный уровень моря повысился на 17 см. Уже сегодня некоторые учёные прогнозируют к 2100 году повышение уровня моря от 0,5 до 2 м. Именно об этом и предупреждал да Винчи.

Леонардо предупреждал о риске затопления Земли. Фото © «Шедеврум»

Метро

Ещё одно предсказание да Винчи может говорить о прокладке тоннелей и подземном транспорте.

— Разверзнется... Выйдут из земли звери, облечённые в тьму, которые с удивительными наскоками будут наскакивать на человеческую породу, а она зверскими укусами с пролитием крови будет ими пожираться, — писал да Винчи.

Да Винчи мог предугадать появление техники и щитов, прокладывающих подземные ветки, а под «зверскими укусами» и «кровопролитием» он имел в виду разработку самой породы.

Гибель младенцев

Да Винчи предупреждал потомков о массовой гибели детей. Это время он сравнивал с эпохой правления царя Иудеи Ирода, который известен тем, что приказал перебить всех вифлеемских детей в возрасте до двух лет.

— Вернётся время Ирода, ибо невинные младенцы будут отняты у своих кормилиц и умрут от великих ранений от рук жестоких людей, — полагал он.

Возможно, он имел в виду массовую практику совершения абортов. Учитывая шифры, используемые да Винчи, можно предположить, что речь идёт именно об этом. Но нельзя исключать, что данное пророчество содержит прямой смысл. Это могут быть и какие-то эпидемии и войны, забирающие у матерей их детей.

Запрет размножаться

Ещё одним не до конца понятным в наши дни пророчеством да Винчи считается запрет на размножение.

— Большей части мужского рода не будет дозволено размножаться, так как у них будут отняты семенники, — предупреждал учёный.

Вероятно, художник фигурально предвидел распространение смены пола*, идей о нежелании иметь детей, изменение мужской психологии или демографическую катастрофу. Тем не менее современному человеку пока сложно воспринимать подобное утверждение, поскольку оно скорее выглядит как нечто из области фантастики. Но и многие уже осуществившиеся пророчества да Винчи также когда-то воспринимались как нечто несбыточное. Поэтому точный смысл этих слов человечество, скорее всего, сможет расшифровать годы спустя.

* ЛГБТ — запрещённая в России экстремистская организация

Авторы Альмир Хабибуллин