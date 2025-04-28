Тест: Лишь искушённый зритель сразу узнает 6 фильмов СССР по кадру с машиной скорой помощи
28 апреля в России отмечается важный праздник — День работника скорой медицинской помощи. В честь этого особого события мы вспомнили, в каких картинах ушедшей эпохи есть этот яркий образ!
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай / Kinopoisk © Freepik / starline
Советские фильмы умели превращать даже самые обыденные вещи в запоминающиеся кинематографические образы. К примеру, машину скорой помощи — в кадре она никогда не была просто транспортным средством. То стремительно мчащаяся по улицам, то терпеливо ожидающая у подъезда, то становящаяся невольной участницей комичных ситуаций, скорая в кино — это всегда знаковый элемент, работающий на атмосферу и сюжет. А вы помните эти яркие кадры? Проверьте, насколько внимательно вы смотрели легендарные картины и как хорошо чувствуете их неповторимую атмосферу!
Всем известно, что баня порой помогает получше всяких таблеток и лечебных процедур. И герои отечественных фильмов с нами полностью согласны! А вы сможете узнать культовые картины по кадрам с баней на 6/6? Не так давно был день рождения у великого революционера и вождя пролетариата Владимира Ленина. По этому случаю мы подготовили особое испытание, с которым справится лишь бывший комсомолец, — нужно угадать, где цитаты Ленина, а где — киногероев.