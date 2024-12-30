Россиянам раскрыли хитрый способ увеличить отпуск в 2025 году без финансовых потерь

Россиянам назвали хитрый способ продлить себе отпуск в 2025 году. Увеличить дни отдыха можно за счёт праздников, особенно январских и майских, заявила HR-специалист Наталья Антропова.

По мнению эксперта, хорошим решением будет взять отпуск на 9 и 10 января — сразу после новогодних каникул, которые в этот раз выпали на период с 29 декабря по 8 января. В результате получится полноценный двухнедельный отдых без существенных потерь в зарплате.

«Если взять отпуск с 5 по 7 мая, то получится целых 11 дней отдыха, включая праздничные выходные и выходные в конце недели. При этом за январь и май вы потратите всего пять дней отпуска в общей сложности», — отметила Антропова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Также мини-отпуск можно устроить себе в июне, когда в стране празднуется День России и официальными выходными объявлены с 12 по 15 июня. Учитывая, что 7 и 8 июня выпадают в следующем году на субботу и воскресенье, отдохнуть можно целых 9 дней, взяв отпуск с 9 по 11 число.