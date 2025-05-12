Власти российского региона приняли решение о введении режима ЧС из-за заморозков
В Воронежской области введут режим ЧС после гибели посевов из-за заморозков
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Серьёзный ущерб сельскому хозяйству Воронежской области нанесли весенние заморозки. По данным правительства региона, апрельские и майские холода приведут к двукратному снижению урожая. Пострадали сады и ягодники на площади более 2600 гектаров, что составляет почти половину (44%) всех плодовых насаждений области. Также сообщается о повреждении более 30 тысяч гектаров посевов.
Наибольший ущерб непогода нанесла посевам озимых и сахарной свёкле. Однако сильнее всего пострадали сады: в некоторых хозяйствах потеря урожая плодовых культур достигла 70%. Министерство сельского хозяйства региона продолжает оценку общего ущерба.
«Учитывая масштабы последствий, приняли решение о подготовке к введению режима ЧС регионального уровня. Это позволит получить страховое возмещение за погибший урожай, особенно по плодовым культурам, и обосновать невыполнение запланированных показателей по производству. Ситуация находится под постоянным контролем», — сообщили журналистам в правительстве Воронежской области.
Ранее сообщалось, что Москву завалит снегом с 12 по 15 мая. Как минимум до четверга погода в столичном регионе будет напоминать осеннюю. Ждать по-настоящему летней погоды до июня вряд ли придётся, весенний холод не собирается сдавать позиции.