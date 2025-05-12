Синоптик рассказал, когда россиянам ждать долгожданного майского потепления

В последнее дни на Московскую область и столицу обрушились заморозки, а жители Тверской области вновь столкнулись с майским снегопадом и снижением температуры до нулевых значений. Об этом сообщил ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец.

«Минувшей ночью на юге и востоке Московской области зафиксировано возвращение заморозков. Ниже нуля столбики минимальных термометров опустились в следующих населённых пунктах: Серпухов (-1,7), Серебряные Пруды (-1,5), Черусти, Коломна и Мелихово (-0,8), Михнево (-0,6)», — пояснил метеоролог.

Минимальная температура в Москве составила +2,8 градуса. Она была зафиксирована в районе ВДНХ. При этом в Подмосковье ещё две ночи — с понедельника на вторник и со вторника на среду — возможны заморозки. После этого ночная температура по всей области уйдёт в слабый «плюс», заявил синоптик.