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Регион
12 мая, 06:07

Синоптик рассказал, когда россиянам ждать долгожданного майского потепления

Синоптик Тишковец: В ближайшие дни в регионах сохранится низкая температура

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В последнее дни на Московскую область и столицу обрушились заморозки, а жители Тверской области вновь столкнулись с майским снегопадом и снижением температуры до нулевых значений. Об этом сообщил ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец.

«Минувшей ночью на юге и востоке Московской области зафиксировано возвращение заморозков. Ниже нуля столбики минимальных термометров опустились в следующих населённых пунктах: Серпухов (-1,7), Серебряные Пруды (-1,5), Черусти, Коломна и Мелихово (-0,8), Михнево (-0,6)», — пояснил метеоролог.

Минимальная температура в Москве составила +2,8 градуса. Она была зафиксирована в районе ВДНХ. При этом в Подмосковье ещё две ночи — с понедельника на вторник и со вторника на среду — возможны заморозки. После этого ночная температура по всей области уйдёт в слабый «плюс», заявил синоптик.

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Ранее синоптик уже предупреждал, что российскую столицу на текущей неделе завалит снегом. Он предупредил жителей и гостей Москвы о возможном снеге вперемешку с ледяным дождём.

Мария Любицкая
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