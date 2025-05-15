Троица 2025: Почему в самый главный православный праздник лета нельзя посещать кладбища В июне 2025 года, через пятьдесят дней после Пасхи, православные верующие в России отметят Троицу. Какого числа пройдёт этот великий церковный праздник, каковы его исторические традиции, читайте подробнее в материале Life.ru. 15 мая, 04:00 Троица — один из главных христианских праздников, особенно в православии. Обложка © Wikipedia / Eloquence

Троица, или День Святой Троицы, в народе имеет множество названий. Пятидесятница — потому что праздник выпадает на пятидесятый день после Пасхи. Духов день — потому что Троица является праздником Святого Духа. Неделя святой Пентикостии — то есть Пятидесятницы, но по-гречески. С Троицыным днём связана библейская история, доказывающая триединство Господа. В материале расскажем всё о Троице в 2025 году.

Когда отмечают Троицу в 2025 году

В 2025 году Троицу будут отмечать в июне. Но какого числа? Фото © ТАСС / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Олег Варов

Троица — это праздник, который всецело зависит от Пасхи. Вознесение отмечают спустя сорок дней после главного праздника, а Троица наступает на пятидесятый день. Поэтому ежегодно меняется и дата празднования Троицы. Так, в прошлом году Троицу отмечали 23 июня, а в 2026 году она пройдёт 31 мая. Таким образом, Троица в 2025 году будет 8 июня, в воскресенье. Отличный повод скрыться от летнего зноя в храме и отпраздновать одно из ключевых библейских событий.

История и значение праздника Троица

Праздник Троица тесно связан с биографиями Иисуса Христа и его апостолов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Renata Sedmakova

Праздник Святой Троицы установился ещё в апостольские времена — сразу после вознесения Иисуса Христа на небо. Спустя десять дней после вознесения, когда Христос собрал всех учеников на горе Елеон, он пообещал второе пришествие и отправился к своему Небесному Отцу, на апостолов сошёл Святой Дух. Это тоже было в планах Христа. События описаны в книге «Деяния апостолов», которая является частью Нового Завета. На пятидесятый день после Пасхи апостолы собрались в Иерусалиме в Сионской горнице — там, где Христос перед распятием устраивал Тайную вечерю. Внезапно с неба сошёл шум, как будто бы от урагана, каждого апостола коснулись языки, похожие на языки пламени, и ученики Христа получили право проповедовать учение Иисуса народам. Это было описано таким образом: «И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать».

Суть праздника Троицы, таким образом, заключается в прославлении Святого Духа и того дара, что он вручил апостолам. Кроме того, именно в этот день появилась Вселенская апостольская церковь, первая в христианской истории, поскольку Святой Дух даровал апостолам право проповедовать на всех известных в Древнем мире языках. Кстати, на шум от сошествия Святого Духа к Сионской горнице сбежались другие иудеи. Сначала они смеялись над апостолами и думали, что те пьяны, но потом сильно удивились: в компании были люди, разговаривавшие не только на арамейском, «лингва франка» той эпохи, но и на разных диалектах семитских языков. В их восприятии апостолы разговаривали именно на их диалектах. Не забываем ещё и о том, что во времена Отцов Церкви в христианстве установился догмат о триединстве Бога. Если коротко, то Иисус Христос, его Небесный Отец и Святой Дух — это одна и та же сущность, но в то же время они отделены друг от друга. В этом состоит суть Святой Троицы.

Что можно и что нельзя делать в Троицу 8 июня

На Троицу необходимо радоваться и молиться — в храме или дома. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar

День Святой Троицы стал днём основания христианской церкви. Прямым наследником той самой церкви старой школы сейчас является Армянская апостольская церковь, потому что Армения приняла новую веру ещё до того, как успели сформироваться восточная и западная традиции богослужения.

Но что о празднике Троицы говорит православие? Что разрешено делать нам, прихожанам РПЦ, в этот день? На Троицу 8 июня можно ставить на стол всё, что захотите: мясо, рыбу, молочные продукты, даже алкоголь, хотя от него в святой день лучше отказаться. На столе должен присутствовать каравай.

Можно сходить в храм на Божественную литургию утром и Великую вечерню вечером.

Народная традиция предписывает в этот день устроить семейную трапезу. На стол надо постелить новую скатерть.

Можно украсить дом натуральными цветами, ветками, прочей растительностью.

Вместе с тем православная церковь устанавливает на каждый праздник свои правила. Есть чёткий и понятный список запретов на Троицу. Некоторые действия совершать нельзя, поскольку в праздник это будет в особенности греховно, ну и вымаливать прощения у Господа придётся долго.

Вот список дел, запрещённых на Троицу 8 июня. Нельзя ездить на кладбище. Для этого существует Родительская суббота, она будет накануне Троицы 2025, 7 июня.

Нельзя заниматься тяжёлым трудом, уборкой, домашними делами, работой в огороде и саду. Крестьяне специально старались завершить все дела до Троицы, чтобы иметь возможность отдохнуть и помолиться Богу в этот день.

Не надо чего-то просить у Бога во время молитвы. Этот день предназначен для выражения благодарности и размышлений о природе Святого Духа.

Нельзя ссориться, ругаться матом, строить козни, сплетничать, в особенности — драться.

Как подготовиться к празднованию Троицы

Ещё до празднования Троицы 8 июня начинался этап подготовки к празднику, очень ответственное время. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Троица — праздник, который требует от верующих особого уровня духовности. В этот день каждый христианин может почувствовать то же самое, что чувствовали апостолы во время схождения на них Святого Духа. Но день Святого Духа требует от нас подготовки. Во-первых, загодя, ещё в Родительскую субботу 7 июня, нужно посетить кладбище. Необходимо завершить все дела, чтобы на Троицу 2025 быть свободным от работы и обязательств. Приготовить каравай и новую скатерть, украсить дом, позвать родственников на семейную трапезу — тоже важно. А главным столпом духовной подготовки станет молитва. Приучайте себя к ежедневному молению и сами не заметите, как ближе к Троице благодать снизойдёт на вас — подобно Святому Духу.

Молитвы на Троицу

Великий день Троицы — 8 июня 2025 года — в храмах отмечают масштабно. Проходят две службы, посвящённые празднику, — утренняя Божественная литургия и Великая вечерня. Более важна тут, конечно, вечерня, поскольку и Дух Святой снизошёл на апостолов вечером. И как раз во время этой службы в церкви читают три коленопреклоненные молитвы. Во время их произнесения нужно встать на колени и поклониться. Эти молитвы записаны в Триоди цветной — специальной книге для православных священников, по которой они совершают свои службы. Первая молитва — «Пречистый, непорочный, безначальный, невидимый, непостижимый, неисследимый, неизменный, непреодолимый, неизмеримый, беззлобный Господи...» , в ней христиане просят Бога отпустить грехи.

, в ней христиане просят Бога отпустить грехи. Вторая молитва — «Господи Иисусе Христе Боже наш, сообщивший людям мир Твой и дар Всесвятого Духа...» , в ней мы провозглашаем, что верим только в христианского Бога.

, в ней мы провозглашаем, что верим только в христианского Бога. Третья молитва — «Неиссякаемо текущий, животворный и просветительный Источник, совечная Отцу созидательная Сила, всё домостроительство о спасении людей прекрасно совершивший, Христе Боже наш...», в ней просят Христа помиловать мёртвых.

Храм Живоначальной Троицы

Храмы Живоначальной Троицы освящены в честь всех трёх ипостасей Господа. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

В праздник Троицы 2025 года обязательно нужно сходить в церковь. Тематические богослужения будут совершаться 8 июня во всех православных храмах, но лучше всего будет посетить храм Живоначальной Троицы, если один из таких храмов находится близко к вашему дому. Престол в церкви Троицы освящён в честь Отца, Сына и Святого Духа — трёх ипостасей христианского Бога. В Москве одним из таких старейших храмов является храм во имя Троицы Живоначальной в Останкине, он был основан ещё в 1558 году. А ещё Свято-Троицкий собор есть в Канске, городе в Красноярской области, он построен в стиле сибирского барокко XVIII века. Троицкая церковь есть в Щурове, Троицко-Успенский собор — в Кинешме. Вы можете найти храм Троицы, который расположен недалеко от вас. Служба в Троицкой церкви вас точно не разочарует.

Икона Троицы

Иконы Святой Троицы обычно изображают три прекрасноликих фигуры ангелоподобного вида. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Самой известной иконой Троицы стало произведение Андрея Рублёва. Святой образ был написан в 1411 году и хранится в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры — это город Сергиев Посад. Вы можете посмотреть на рублёвскую Троицу в её «естественной среде»: в 2022-м из музея образ перенесли в лавру. Рублёв написал своё величайшее произведение в традиции «Гостеприимства Авраама» — на таких иконах вся Троица сидит за столом в доме библейского пророка. К этому типу принадлежит «Зырянская Троица» Стефана Пермского, написанная для православных коми-зырян. «Гостеприимство» — канон изображения Троицы, но есть и неканоничные произведения. Например, «Отечество» Новгородской школы, где Бог Отец сидит на троне, на руках у него Бог Сын, то есть младенец Иисус, а Святой Дух изображён в виде голубя. Ещё бывали совсем уж странные изображения Святой Троицы, посмотрите на них сами в этом материале.

Счастливого вам праздника Троицы! Этот день должен быть наполнен радостью, благодарностью и благочестием, ибо именно так чувствовали себя апостолы после того, как Святой Дух снизошёл на них и даровал способность разговаривать на всех языках мира. Эта история прямо противоположна истории Вавилонской башни. Кстати, почитайте материал Life.ru о том, как греческий святой Косма Этолийский предсказал весь современный мир.

Авторы Любовь Свободная