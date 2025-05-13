Вознесение Господне 2025: Что нельзя делать в один из самых важных церковных праздников В мае 2025 года, на сороковой день Пасхи, православные верующие в России отмечают Вознесение Господне. Какого числа пройдёт этот важный церковный праздник, что можно и что нельзя делать в этот день, а также об истории и традициях читайте подробнее в материале Life.ru. 13 мая, 14:00 Вознесение Господне: как и когда его праздновать в 2025 году? Обложка © VK / Архангельская епархия

Вознесение Господне — один из самых важных праздников в православном календаре. Его отмечают на сороковой день после Пасхи, а значение праздника в том, что Христос в этот день вознёсся к Господу, пообещав своим ученикам, что ещё вернётся. Таким образом, Иисус предупредил всех нас о втором пришествии, но не сообщил конкретные даты. Вознесение Господне 2025 года мы будем праздновать в самом конце мая. В материале расскажем всё, что необходимо знать об этом православном празднике.

Когда отмечают Вознесение Господне в 2025 году

Вознесение Господне в 2025 году пройдёт в мае, через 40 дней после Пасхи. Фото © azbyka.ru

Вознесение Господне — переходящий праздник. Это значит, что святой день мы отмечаем каждый год в новую дату. Может показаться странным, но тут есть логика: так как церковные календари часто основаны на календаре лунном, а вычисление религиозных праздников исторически происходило не по числовому календарю, а по природным явлениям, например дням равноденствия, то даты событий жизни Христа мы вычисляем в зависимости от циклов нашей планеты. И это может даже быть более точным, чем следование бумажному календарю. Ведь в то время, когда Иисус Христос возносился на небо, ещё не было таких современных технологий.

И всё-таки Вознесение Господне, какого числа оно будет в 2025 году? Праздник каждый год выпадает на сороковой день после Пасхи. А это значит, что в 2025 нужно отталкиваться от даты 20 апреля. Сорок дней пройдёт под конец последнего месяца весны. Получается, праздник Вознесения Господня в 2025 году состоится 29 мая.

Значение праздника Вознесения Господня

Вознесение Господне отмечает конкретное событие в жизни Иисуса Христа и его учеников. Фото © Wikipedia / Андреа Мантенья.

Суть Вознесения Господня заключается в конкретном библейском эпизоде. Согласно Новому завету, а именно Книге Деяний святых апостолов, в течение сорока дней после своего воскресения Иисус являлся им. Сначала, непосредственно в день воскресения, Христос общался с учениками через дверь, поскольку боялся стражи. Апостолы думали, что с ними говорит дух Иисуса, но Сын Божий вкусил печёную рыбу и мёд, доказав, что он живой. Через восемь дней, на Антипасху, мессия явился Фоме, тот поначалу не поверил, но, поместив пальцы в открытые раны Христа, понял, что воскресение его Учителя — это реальность.

А те визиты Христа к ученикам, что произошли за 40 святых дней от Пасхи до Вознесения, подробно описаны в Первом послании к Коринфянам. Иисус появляется в Галилее на море Тивериадском, пока апостолы ловят рыбу. В одну из этих встреч он восстанавливает апостольский статус Петра, который прежде трижды отрёкся от Учителя. А ещё Христос много рассказывал своим ученикам о Царствии Небесном. По истечении этих 40 дней Христос привёл апостолов на Елеонскую гору и там, прямо при них, пообещав Второе пришествие, вознёсся на небеса. Это стало свидетельством обожения его человеческой природы: именно в этот момент Христос стал частью богом, частью человеком.

Вознесение Господне: История праздника

Первые христиане праздновали Вознесение Господне по наитию. В 2025 мы празднуем этот православный праздник так, как завещал Иоанн Златоуст. Место Вознесения на вершине Елеонской горы. Фото © Wikipedia / Ssanny1885

В первые годы существования Христианской церкви память об этих событиях ещё была жива и верующие точно знали, когда произошло Вознесение Господне. Кроме того, главными священниками в то время были сами апостолы, люди, максимально близкие к Иисусу. Поэтому празднование важных дат в биографии Христа происходило по памяти и по наитию. Но за годы римских репрессий многие подробности из жизни Сына Божьего затёрлись и забылись. Поэтому в те времена, когда Церковь стала окончательно оформляться в качестве государственной институции, возникли разночтения по праздникам.

В IV веке император Константин сделал всем христианам мира очень ценный подарок: установил веру в Христа в качестве официальной религии Римской империи. С тех пор эра гонений была окончена. В том же столетии в Иерусалим поехала римская гражданка, паломница Этерия. Она видела, что на горе Елеон каждый год собираются верующие, чтобы отпраздновать Вознесение Господне. Тогда это была устная традиция. Но уже во времена легализации христианства Григорий Нисский, Хроматий Аквилейский и святитель Иоанн Златоуст начали вписывать Вознесение в письменную христианскую традицию. Ранее праздник не отделяли от Пятидесятницы и отмечали на 50-й день после Пасхи, но именно эти трое основоположников современной Церкви выделили Вознесение в качестве самостоятельного праздника. С тех пор Вознесение Господне празднуется на 40-й после Пасхи день как на Востоке, так и на Западе.

Что можно и что нельзя делать в праздник Вознесения Господня

Каковы церковные запреты на Вознесение Господне? Хороший вопрос. Фото © Life.ru.

В православной традиции празднование Вознесения Господня немного отличается от обрядов, принятых в католическом мире. В одном они схожи: все христиане независимо от того, к какой Церкви они принадлежат, должны уделять в этот день много времени усвоению Символа веры и мыслям о Боге. Есть и те вещи, которые нельзя делать на Вознесение. Рассказываем, что на праздник Вознесения запрещено православной традицией. Не стоит заниматься тяжёлой работой на Вознесение Господне.

В этот праздник стоит воздержаться и от домашних дел. Уборка, стирка и прочие такие занятия отвлекут вас от смысла праздника.

Не надо 29 мая работать в саду и на огороде.

Нельзя ссориться, ругаться и выяснять отношения.

Не вздумайте говорить друг другу «Христос воскресе!». Это не Пасха, это Вознесение Господне. Христос воскрес уже больше месяца назад, в праздник Вознесения он воссоединился с Богом, в этом суть памятной даты.

Теперь, когда мы прояснили ситуацию с церковными запретами на праздник Вознесения Господня, можно подумать и о хорошем. Что точно можно делать 29 мая 2025 года? А что нужно сделать, чтобы празднование прошло по всем церковным канонам? Сейчас расскажем, какие действия на Вознесение разрешены. Можно и нужно читать Символ веры. Это одна из самых старых христианских молитв. В ней перечислены основные догматы христианства, а составили её на Никейском соборе. Крёстные матери и отцы заучивают Символ веры наизусть, потому что должны произносить его при крещении ребёнка.

Нелишним будет и посещение храма. Там на Вознесение Господне проходит праздничная служба, в ходе которой священники выносят Плащаницу с ликом Христа.

Нужно помогать ближним, вы сами можете решить, как именно. Порадуйте соседей домашней выпечкой, оформите подписку на проверенную благотворительную инициативу, помогите старшим родственникам... Вариантов масса!

Начиная с Вознесения Господня вода в водоёмах прогревается, так что в этот день можно купаться.

В принципе, можно поводить хоровод на пшеничном поле, наши предки сохраняли эту традицию ещё с языческих времён, потому что верили: так можно призвать богатый урожай.

Что ставить на стол в праздник Вознесения Господня?

На столе в Вознесение Господне должна быть особая выпечка. Кроме того, он всегда выпадает на четверг. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Borodin

На Вознесение Господне в русской православной традиции принято готовить особые кулебяки, пирожки и булочки. Они должны быть в форме лестниц с семью ступенями. Лестница символизирует восхождение Иисуса Христа на небеса. А число семь — отсылка к обещанию второго пришествия, оно обозначает Семь небес Апокалипсиса. Пирог с лестницей — главное блюдо Вознесения. А сама дата не является постной, поэтому на столе может быть всё что угодно: хлеб, мясо, молоко, вино, сыры, рыба... Свежие овощи, салаты, фасоль и другие бобовые — приветствуются. Обязательно на столе должны быть особые блины, которые называются «Христовы лапотки». Наши предки пекли их «Христу в дорожку», так они символически заботились об Иисусе.

Народные приметы на Вознесение Господне

Наши предки разработали множество примет на Вознесение Господне. Их жизнь сильно зависела от матери-природы: каждый сельскохозяйственный цикл сопровождался рядом вопросов. Не побьёт ли град молодую рожь? Прорастёт ли на полях пшеница? Богатым ли будет урожай? Хватит ли хлеба на жителей деревни? Можно ли будет продать излишки или впереди голодный год? Эти вопросы мучили наших предков, и в целях большего контроля над своей внутренней и внешней жизнью они стали подмечать некоторые природные закономерности.

Вот приметы на Вознесение Господне 29 мая. Если на Вознесение дождь и снег — урожай будет плохой. Это логично, ведь Вознесение часто празднуют в мае, когда погода, по всей логике, должна улучшиться.

Тёплое и солнечное Вознесение — к хорошему урожаю злаков, фруктов, овощей.

Если утром на великий праздник появилась роса, попробуйте умыться ею. Наши предки считали, что Господь в этот день через росу лечит болезни.

Незамужние девушки плели на Вознесение венки из берёзы и смотрели, не завянут ли они через 10 дней, на Пятидесятницу. Свежий венок — к замужеству.

Соловьиное пение и запах цветов в ночь на великий праздник становятся особенно насыщенными.

Если там, где вы живёте, есть храм Вознесения Господня, то сходить туда на этот праздник будет шикарной идеей. В Москве таких несколько, а самые знаменитые церкви Вознесения Господня находятся в Истре, Ростове-на-Дону, Курске, Муроме и Осташкове (Тверская область). Обязательно посмотрите на торжественный вынос плащаницы с ликом Христа, это завораживающее зрелище. А о том, чего никогда не делали настоящие аристократы, рассказывал Life.ru.

Авторы Любовь Свободная