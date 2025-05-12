Такого вы не увидите нигде в мире: 8 самых восхитительных экспонатов Алмазного фонда России

В 1967 году Гохран СССР разрешил рассекретить часть драгоценностей, что в нём хранились, и организовал постоянную выставку в Оружейной палате Московского Кремля. Экспонатами стали алмазы, другие драгоценные камни, а также изделия с ними. Выставку назвали Алмазным фондом. При этом основан фонд был ещё при Петре I, а большую часть содержимого получил во времена царствования двух величайших российских императриц — дочери Петра Елизаветы и Екатерины Великой. Рассказываем о самых удивительных экспонатах.

Императорский скипетр Екатерины Великой

Скипетр Екатерины Великой был изготовлен в момент наивысшего расцвета Российской империи. Фото © Wikipedia / Elkan Wijnberg

Без скипетра и державы невозможно представить себе ни одного уважающего себя русского монарха со времён Московского царства. Скипетром и державой, чудом уцелевшими во время Смуты, венчали в 1613 году основателя династии, к которой принадлежала Екатерина, Михаила Романова. На него также надели шапку Мономаха, но во времена императрицы этот артефакт уже был позабыт: он был слишком опасен для виртуозных причёсок XVIII века. Но императорский скипетр придворные ювелиры сделали действительно блистательным. Он должен был быть под стать самой Екатерине и отражать расцвет славянской империи, который произошёл во время царствования этой женщины.

Царственная регалия представляет собой золотой жезл длиной 59,6 сантиметра и весом 604,12 грамма. В навершии скипетра красуется самый большой бриллиант России, «Орлов». Он весит 189 каратов и назван в честь фаворита императрицы. По самым скромным подсчётам, такой камень сейчас стоит около 245 миллионов рублей. Впрочем, второго такого в природе не существует.

Алмаз «Шах»

Алмаз «Шах» — тот, из-за которого умирали и убивали. Фото © РИА «Новости» / Селимханов

Алмаз «Шах» — необычайной красоты прозрачнейший камень. На его гранях выгравированы надписи, очень тонкая и, самое главное, древняя работа. Всего надписей три. Первая гласит «Бурхан Низам Шах II». Этот человек был шахом из династии Великих Моголов и правил Ахмаднагарским султанатом с 1591 по 1595 год. Именно при нём в Индии нашли этот удивительный камень весом 119 каратов. Почему удивительный? Дело в том, что в природе алмазы обычно бывают довольно мутными, чтобы придать им блеск и прозрачность, люди изобрели огранку. Но «Шах» никогда не был огранён. Он такой от природы.

Вторая надпись на камне гласит «Шах-Джахан». Это внук шаха Акбара, который сверг Бурхана и захватил власть в Ахмаднагаре. Время неумолимо шло вперёд, и в XVIII веке алмаз оказался на территории нынешнего Ирана, в городе Тегеране. Там на нём алмазной крошкой выгравировали третью надпись. Но повод, по которому камень попал в Россию, был очень печальным. В 1829 году иранцы взбунтовались и разгромили Посольство Российской империи. Автор «Горя от ума» Александр Грибоедов пал жертвой религиозного фанатизма. Его во время восстания убили вместе с 36 коллегами. В качестве извинения за произошедшую резню персы преподнесли Николаю I множество драгоценностей, среди которых был «Шах».

Большая императорская корона

Большая императорская корона — символ царственного величия Романовых. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

После смерти Петра I с Россией произошёл ряд трансформаций, который позже историки назвали «эпохой дворцовых переворотов». В то время трон буквально «захватили» женщины. Так как император, прорубивший окно в Европу, по странным причинам умертвил своего единственного сына, на трон в 1725 году взошла Екатерина I, в честь которой был назван город на Урале. Затем недолго правил подросток, Пётр II Алексеевич, внук первого российского императора. После того как царственный отрок скончался от оспы, на престол взошла Анна Иоанновна. Вместе с фаворитом Бироном она стала для всего дворянства ночным кошмаром наяву — многие ещё долго потом испытывали посттравматические «флешбэки», заслышав выражение «слово и дело». Регентом при следующем кандидате на российский престол стала Анна Леопольдовна, которую быстро свергла дочь Петра I, императрица Елизавета, заручившаяся поддержкой дворянства и, что было важнее, армии.

Правление Елизаветы Петровны было долгим и славным, но затем по естественным причинам императрице пришлось оставить трон. На престол взошёл Пётр III, человек, который с малых лет отличался странным поведением. Его жена, София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, пока была простым наблюдателем. Но за своё недолгое царствование Пётр III умудрился отказаться от завоеваний Семилетней войны, а также настроить против себя Церковь и армию. Переворот возглавила София. В качестве православной императрицы девушку венчали на царство под именем Екатерины II.

Именно для её коронации и была создана Большая императорская корона. Её сделали главный ювелир императорского двора Георг Экарт и специалист по огранке Жереми Позье. В самом заметном месте короны, на кресте, красуется гигантская шпинель, которую называют также рубином Меншикова. Всего в короне 5012 камней, большая часть которых — бриллианты. Эту корону использовали для коронации все Романовы, что правили после Екатерины Великой. Ею короновали даже Петра III, посмертно, поскольку таковым было желание его сына, Павла.

Императорский орден Святого апостола Андрея Первозванного

Императорский орден Святого апостола Андрея Первозванного — одна из высших государственных наград Российской империи. Фото © Wikipedia / Maxim Razin

Императорский орден Святого апостола Андрея Первозванного — не только высший орден России, но и старейший. Это долгожитель среди орденов, его учредили в далёком 1698 году, а исчез он вместе с Российской империей в 1917-м. С появлением Российской Федерации орден снова стал высшей наградой. И да, он просто обязан выглядеть внушительно. Образец ордена из Алмазного фонда состоит из трёх элементов: знака-креста в виде буквы Х, на котором распят апостол Андрей, восьмиконечной звезды с девизом «За веру и верность!» и эмалированной золотой цепи. Только драгоценный металл, чудеса плетения звеньев и эмаль, а крест на знаке ордена инкрустирован алмазами.

Брошь «Большой букет» Елизаветы Петровны

Елизавета Петровна любила как изящные украшения, так и мужскую одежду. Фото © РИА «Новости» / Юрий Сомов

Корсаж «Большой букет» стал одним из первых проектов будущего создателя Большой императорской короны Жереми Позье. Вернее, он создал не весь корсаж, а только брошь, невероятно красивую, а для того времени и вовсе ослепляющую. Позье работал над ней в 1757–1760 годах, при жизни Елизаветы Петровны. Для неё «Букет» и предназначался. Золото, изумруды, бриллианты, и всё это филигранно стилизовано под луговые цветы: шиповник, ирисы, нарциссы, незабудки... Главный камень композиции, алмаз массой 15 каратов, обладает очень редким розово-сиреневым оттенком. Брошь «Большой букет» была настолько хороша, что вслед за Елизаветой Петровной её использовала при коронации Екатерина I.

«Портретный» алмаз Александра I

Иногда алмазы бывают такими прозрачными, что становятся похожими на стекло. Очень дорогое стекло. Фото © РИА «Новости» / Юрий Сомов

Бывает, что алмаз в результате выходок природы или же филигранной огранки становится таким же прозрачным, как вода в чистом горном ручейке. Даже стекло не всегда может сравниться с ним. Именно с таким алмазом мы сейчас имеем дело. В 1819 году Россию посетил английский художник Джордж Доу. Он нарисовал миниатюрный портрет императора Александра I, чтобы это ювелирное изделие появилось на свет. Сверху портрет накрыли плоским «портретным» алмазом, самым большим в своём роде, он весит целых 25 каратов. Для такого камня это очень много. Сам браслет выполнен из золота, а оправа алмаза инкрустирована изумрудами и эмалью.

Диадема «Русская красавица»

Диадема «Русская красавица» была создана дважды. Фото © Wikipedia

Диадема «Русская красавица» принадлежала императрице Александре Фёдоровне, жене Николая I. По форме она должна была напоминать кокошник. Ювелир Карл Болин работал с платиной, бриллиантами и крупными жемчужинами в виде капель. Получилось удивительное по своей красоте украшение, свидетельствующее всем своим видом о чистоте и непогрешимости императрицы. Благодаря большевикам диадема стала путешествовать по всему миру. В 1920 году её продали жене девятого герцога Мальборо Глэдис, а в 1977 году украшение оказалось у Имельды Маркос, первой леди Филиппин, потом было конфисковано филиппинским правительством, которое с 2015 года лелеет мечту продать «Русскую красавицу». В СССР тоже не ждали у моря погоды: группа художников во главе с Николаевым, Ситниковым и Алексахиным создала точную копию диадемы. Именно она и хранится в Алмазном фонде.

Самородок «Верблюд»

«Верблюд» — не единственный самородок фонда. Есть ещё «Большой треугольник» и «Мефистофель». Фото © ТАСС / Борис Кавашкин

Один из наиболее современных экспонатов — золотой самородок «Верблюд» весом 9 килограммов 300 граммов. Его нашли в 1947 году на Колыме. Если бы это был обычный золотой самородок, он бы отправился на переплавку через неделю. Но безвестный колымский старатель из треста «Домстрой», обнаружив его, заметил в природном слитке металла сильное сходство с туловищем верблюда. Вслед за ним его заметили все, подивились таким чудесам и сдали самородок в Алмазный фонд. Такую форму самородку придала биография: он побывал в русле реки Колымы.