Китайский гороскоп: Шесть главных счастливчиков мая 2025, у кого сбудутся все желания и мечты

Май 2025 года обещает быть особенно благоприятным для некоторых знаков китайского гороскопа. Последний месяц весны принесёт им удачу, исполнение заветных желаний и множество возможностей для самореализации. Кому же улыбнётся фортуна в мае 2025? Давайте узнаем!

Крыса по китайскому гороскопу: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Восточный гороскоп удачи на май 2025 года: прогноз для Крысы. Фото © «Шедеврум»

Май 2025 года станет для Крыс временем настоящего прорыва. Их природная интуиция и умение адаптироваться к любым обстоятельствам помогут достичь невероятных высот. В мае 2025 года откроются новые перспективы в карьере, финансовое положение значительно улучшится, а личная жизнь заиграет яркими красками. Главное для Крыс — не упустить свой шанс и действовать смело и решительно.

Дракон по китайскому гороскопу: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Драконов ждёт месяц, полный приятных сюрпризов и неожиданных подарков судьбы. Их харизма и лидерские качества привлекут внимание влиятельных людей, что откроет новые двери. В мае 2025 года Драконы смогут реализовать свои самые амбициозные проекты и добиться признания в профессиональной сфере. Не забудьте уделить внимание близким — их поддержка будет неоценимой.

Змея по китайскому гороскопу: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Восточный гороскоп удачи на май 2025 года: прогноз для Змеи. Фото © «Шедеврум»

Май 2025 года окажется для Змей периодом гармонии и душевного равновесия. Они смогут обрести внутреннюю уверенность и спокойно двигаться к своим целям. В этом месяце Змеи по китайскому гороскопу смогут укрепить свои отношения с близкими, найти новых друзей и единомышленников. Благоприятное время для саморазвития и духовных практик.

Лошадь по китайскому гороскопу: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Лошадей ждёт динамичный и насыщенный событиями месяц. Их энергия и трудолюбие помогут преодолеть любые препятствия и достичь значительных успехов. Май 2025 года — отличное время для новых начинаний, путешествий и расширения кругозора. Не бойтесь рисковать — удача на вашей стороне!

Свинья по китайскому гороскопу: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Восточный гороскоп удачи на май 2025 года: прогноз для Свиньи. Фото © «Шедеврум»

Для Свиней по китайскому гороскопу май 2025 года станет временем радости и благополучия. Их доброта и отзывчивость будут вознаграждены сторицей. В этом месяце рождённые в год Свиньи смогут насладиться гармонией в семейных отношениях, укрепить дружеские связи и получить приятные новости от близких. Возможно, исполнится давняя мечта, связанная с путешествием или приобретением недвижимости.