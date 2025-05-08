Какие числа мая 2025 будут неудачными для разных знаков зодиака: Напрячься придётся всем

Для представителей разных знаков зодиака то или иное число месяца может быть как удачным, так и не очень. Особенно важно знать, в каком знаке будут Солнце и Луна в тот или иной день и является ли этот знак антагонистом вашего созвездия. Так, в мае Солнце до 20-го числа будет в знаке Тельца, а с 21-го — в знаке зодиака Близнецы. Знаки, в которых будет Луна, меняются с гораздо большей периодичностью. В материале рассказываем, какие числа месяца будут неудачными для представителей тригонов Огня, Воды, Земли и Воздуха.

Знаки зодиака стихии Огня — Овен, Лев, Стрелец

Знаки огненного тригона — это знак зодиака Овен, знак зодиака Лев и знак зодиака Стрелец. Фото © Shutterstock / FOTODOM / tinkivinki

Представителям огненных знаков нужно будет поберечься 4, 5 и 6 мая, поскольку в эти дни Луна будет находиться в знаке Скорпиона, что к вечеру 6 мая плавно перейдёт в дружественный знак Стрельца. Небольшую турбулентность можно будет почувствовать также 13, 14, и 15 мая, причём 15-го ночное светило будет плавно переходить в величественный знак зодиака Овен. Ну и под конец месяца небольшой дискомфорт можно будет ощутить 22, 23, 24 мая, при этом уже 24-го спутник Земли перейдёт под покровительство знака Льва. В турбулентные моменты мая крепко держите при себе кошелёк: могут появиться финансовые риски. Возможно, не лишним будет временный самозапрет на маркетплейсы.

Знаки зодиака стихии Воды — Рак, Рыбы, Скорпион

Водные знаки — это знак зодиака Рак, знак зодиака Рыбы и знак зодиака Скорпион. Фото © Shutterstock / FOTODOM / tinkivinki

Водным знакам придётся потревожиться 7 и 8 мая, хотя небольшие проблемы могут накапливаться ещё с 6-го числа. В эти дни Луна будет в знаке Стрельца. Потом, 15, 16 и 17 мая, вы можете почувствовать небольшое ухудшение: это будет значить, что Луна в знаке Овна. А уже 24, 25 и 26 мая палки вам в колёса будет подбрасывать ночное светило в огненном знаке Льва. Во-первых, в неблагоприятные дни мая лучше всего будет замедлиться, посвятить день уходу за собой и заняться здоровьем, ведь именно в сфере здоровья вы можете обнаружить не очень приятные новости. Во-вторых, именно дни повышенного риска для водных знаков связаны с яркими и негативными эмоциональными переживаниями. Остаётся порадоваться, что хотя бы Солнце находится в мае в Тельце и Близнецах, а не в Раке и Льве.

Знаки зодиака стихии Земли — Телец, Дева, Козерог

Знаки земли — это знак зодиака Дева, знак зодиака Телец и знак зодиака Козерог. Фото © Shutterstock / FOTODOM / tinkivinki

Для знаков тригона Земли первая часть мая может пройти относительно спокойно, ведь Солнце находится в дружественном созвездии Тельца. Но к своему самочувствию в дни повышенного риска всё же стоит прислушаться. Что это за дни в мае: 2, 3, 11, 12, 19, 20, 21, 29, 30 и 31. Сначала Луна будет в знаке Весов, потом — в Водолее, следом ночному светилу будут покровительствовать Близнецы, а в конце месяца спутник Земли снова окажется под влиянием знака Весы. Наибольшую опасность будет представлять период с 20 по 31 мая. Солнце в это время перейдёт в знак тригона Воздуха, то есть в созвездие Близнецов. Следите за своими накоплениями, старайтесь не провоцировать конфликты и держите руку на пульсе: судьба может подкинуть вам испытания.

Знаки зодиака стихии Воздуха — Близнецы, Весы, Водолей

Знаки тригона Воздуха — это Весы, Водолей и Близнецы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / tinkivinki

В начале мая представителей знаков тригона Воздуха ждёт проверка на прочность. Всё начнётся 9 и 10 мая, когда Луна будет в Козероге. Потом следует быть осторожнее с 17 по 19 мая, так как спутник нашей планеты будет находиться в знаке Тельца. Но уже к вечеру 19 мая станет полегче. С 27 по 29 мая тоже лучше быть настороже: Луна будет в созвездии Девы. В начале месяца Солнце будет находиться в созвездии Тельца, так что энергия этого знака тригона Земли будет усиливать негативные вибрации для знаков тригона Воздуха. Но уже с 27 мая станет гораздо легче, ведь Солнце перейдёт в дом Близнецов. В эти дни повышенного риска лучше быть осторожнее со своими тратами и посвятить время укреплению существующих взаимоотношений вместо поисков новых связей. Кроме того, относитесь с осторожностью к выездам на природу, например, на шашлыки.