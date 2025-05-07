Цветочная луна 2025: Чего ждать от ломающего судьбы полнолуния в Скорпионе 12 мая

В мае 2025 года нас ожидает Цветочное полнолуние в знаке зодиака Скорпион. Каждый, кто увлекался астрологией, знает: полная Луна — особое время, в которое активизируются мистические энергии, неподвластные нашему контролю. Цветочная луна способна подарить вам радость и счастье, но она же может вас погубить. В материале рассказываем, чего ждать от майского полнолуния.

Когда будет Цветочная луна в 2025

Цветочное полнолуние будет в мае 2025 года. Фото © Freepik

Цветочная луна появится на ночном небе 12 мая 2025 года. Каждый год Цветочное полнолуние наступает именно в мае, после апрельской Розовой луны. В июне нас ожидает уже Клубничное полнолуние, в июле — Оленья луна, а в августе — Осетровая. А вот Голубой луны в этом году не случится. Придётся ждать до 2026 года.

Почему полнолуние в мае называют Цветочным

Цветочная луна — очень красивое название. Но каким образом оно появилось? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Onkamon

Полнолуние в мае называют Цветочной луной. Причина, на самом деле, очень проста. Именно в мае в Северном полушарии Земли начинают цвести цветы. Сезон цветения происходит как в Европе и Азии, так и в Северной Америке. Именно коренные жители Северной Америки придумали это название, вдохновившись распускающимися бутонами абутилона, майника и водосбора, которые зацветали именно в майское полнолуние. А ещё майское полнолуние называли Молочной луной и Яркой луной. В Южном полушарии это, наоборот, Морозная луна или Бобровая луна.

Как влияет знак зодиака Скорпион на Цветочную луну 12 мая

Цветочная луна пройдёт под знаком зодиака Скорпион, и он наделяет полнолуние особыми энергиями. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Eskridge

Когда наступит Цветочное полнолуние, спутник нашей планеты будет находиться в знаке зодиака Скорпион с 11 мая. День Цветочной луны окажется временем искушений. Только от вас и вашей силы воли будет зависеть, сможете ли устоять. Энергия полнолуния 12 мая — коварная, люди вокруг проявят склонность к интригам, поэтому могут возникнуть конфликты с близким окружением. В это время возможно обострение психических и физических заболеваний.

Но не всё так плохо. У знака зодиака Скорпион есть и позитивная сторона, и она тоже может проявиться во время Цветочного полнолуния 12 мая. Во-первых, под влиянием созвездия знака зодиака стихии Воды можно и нужно принимать ответственные решения. Учитывая общие вибрации полнолуния, это может быть трудно, но выбор в итоге вас не разочарует. Луна в Скорпионе — это время новых начинаний, глубоких трансформаций и обновления. Вы можете заметить, что разум в этот день генерирует множество новых и классных идей.

Как Цветочная луна 12 мая повлияет на знаки зодиака

Цветочная луна и знаки зодиака: кому рассчитывать на везение, а кому — на разрушение судьбы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Onkamon

Каждое важное небесное явление, например затмения небесных светил или ретроградное движение планет, оказывает огромное влияние как на природу, так и на людей, а иногда даже на роботов. Цветочная луна 12 мая — не исключение. Это полнолуние может сильно повлиять как на ваше самочувствие, так и на вашу судьбу, в зависимости от знака зодиака. Небольшой прогноз для представителей разных тригонов будет далее.

Знаки зодиака стихии Огня — Овен, Лев, Стрелец

Для знаков тригона Огня энергия Цветочной луны в Скорпионе предоставляет возможность воплотить в жизнь новые идеи, но риск в этот день будет повышен. Фото © Shutterstock / FOTODOM / WinWin artlab, © Freepik

Луна в знаке зодиака Скорпион 12 мая принесёт знакам зодиака стихии Огня силу для новых начинаний. Но в этот период главное — реалистичная оценка рисков. Вы можете почувствовать невероятную энергию, к вам придут новые идеи, которые способны глубоко трансформировать как внутренний мир, так и взаимоотношения с другими людьми. Но в Цветочное полнолуние водного знака зодиака лучше подойти к новым начинаниям с осторожностью, не бросаться в них с головой, а подумать обо всех возможных проблемах.

Знаки зодиака стихии Земли — Телец, Дева, Козерог

Для знаков зодиака стихии Земли полнолуние 12 мая пройдёт не очень спокойно. В особенности это касается представителей знака зодиака Телец, ведь Скорпион — ваш главный антагонист в зодиакальном круге. Высок риск поссориться с кем-то из окружения. Постарайтесь держать эмоции в узде: конфликты с близкими всегда вытягивают из людей слишком много энергии, а восстанавливать отношения — это большая работа.

Знаки зодиака стихии Воды — Рыбы, Рак, Скорпион

Знаки зодиака стихии Воды смогут прочувствовать новаторскую энергию Цветочного полнолуния в Скорпионе на всю её мощь. Для вас 12 мая будет периодом, когда жизнь насыщена радостным вдохновением. Недопонимание в общении с близкими не будет оказывать такого разрушительного влияния, как обычно. Чувствительность к негативу будет немного притуплена, при этом способность тонко чувствовать и эмоциональная восприимчивость останутся на прежнем уровне. Это поможет вам пережить Цветочное полнолуние 12 мая без серьёзных потерь.

Знаки зодиака стихии Воздуха — Близнецы, Весы, Водолей

Знаки Воздуха в период Цветочной луны столкнутся с необходимостью сдерживать свой бурный темперамент. Фото © Shutterstock / FOTODOM / WinWin artlab, © Freepik

Знакам зодиака стихии Воздуха во время Цветочной луны 12 мая нужно следить за своими желаниями. Некоторые из них могут склонять к рискованному поведению, особенно в непростой период полнолуния. В большей степени это касается носителей знака зодиака Близнецы. Ваши хаотичность и стремительность могут привести к конфликтам как в кругу общения, так и с незнакомыми людьми. Лучше взять под контроль свой бурный темперамент.

Что можно и нельзя делать в Цветочное полнолуние 12 мая

Как провести Цветочное полнолуние 12 мая 2025 года? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ricardo Reitmeyer

Цветочное полнолуние — идеальное время для того, чтобы прочувствовать, как обновляется природа, а вместе с ней и ваш внутренний мир. Впрочем, надо помнить о том, что полная Луна 12 мая — это неоднозначное время, когда влияние космоса на нашу планету усиливается в несколько раз, и вести себя соответствующе. Рассказываем, что нельзя делать на Цветочную луну. Лучше избегать поспешных, необдуманных действий.

Не стоит выяснять отношения, ругаться или ссориться, чтобы не спровоцировать большой конфликт.

Не надо подписывать в этот день важные документы или заключать контракты: используйте этот день, чтобы ещё несколько раз всё перепроверить.

Некоторые начинания на Цветочную луну 12 мая будут, наоборот, весьма благодатными. Майское полнолуние может помочь вам, к примеру, определиться с тем, чего действительно хотите. А вот что можно делать в Цветочное полнолуние 12 мая. Можно собирать лекарственные травы: Цветочное полнолуние усиливает их эффект.

Можно посвятить время рефлексии или медитационным практикам.

Можно поговорить с близкими о чём-то важном для вас.

Можно выразить благодарность близким людям, природе и судьбе.