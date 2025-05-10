«Тела и души остались на дне»: Шаманка раскрыла страшную тайну Телецкого озера
Шаманка Батыр: На дне Телецкого озера на Алтае лежат трупы людей
Озеро. Обложка © Шедеврум / Life.ru
На дне Телецкого озера на Алтае полно умерших людей, заявила калмыцкая шаманка Елена Батыр, комментируя новости об обнаружении в водоёме «леса мертвецов». По её словам, речь идёт о трупах простых рабочих, которые в своё время приехали туда на заработки, а уехать уже не смогли.
«Это были просто рабочие люди, которые приехали туда заработать денег. Не исключено, что они занимались какими-то разработками на Телецком озере, затем погибли, а их тела и души остались на дне», — полагает мистик.
В то же время собеседница «Вечерней Москвы» отметила, что эти смерти не связаны с кармическими причинами. Она подчеркнула, что трупы в Телецком озере появились не из-за войны, убийств или болезней.
Напомним, ранее учёные обнаружили на дне Телецкого озера на Алтае «лес мертвецов». Так исследователи окрестили необычное скопление затонувших деревьев, которое является большой редкостью для глубоких и чистых водоёмов. По словам экспертов, стволы деревьев выглядели так, будто были срезаны и аккуратно уложены. Но на самом деле они попали на дно естественным путём.