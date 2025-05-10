«Тела и души остались на дне»: Шаманка раскрыла страшную тайну Телецкого озера

На дне Телецкого озера на Алтае полно умерших людей, заявила калмыцкая шаманка Елена Батыр, комментируя новости об обнаружении в водоёме «леса мертвецов». По её словам, речь идёт о трупах простых рабочих, которые в своё время приехали туда на заработки, а уехать уже не смогли.

«Это были просто рабочие люди, которые приехали туда заработать денег. Не исключено, что они занимались какими-то разработками на Телецком озере, затем погибли, а их тела и души остались на дне», — полагает мистик.

В то же время собеседница «Вечерней Москвы» отметила, что эти смерти не связаны с кармическими причинами. Она подчеркнула, что трупы в Телецком озере появились не из-за войны, убийств или болезней.