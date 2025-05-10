Учёные ломают головы уже 50 лет: Что спрятано в самом загадочном письме Ленина другу детства

Знойным летом 1882 года Владимир Ильич Ульянов написал своему другу Борису Владимировичу Фармаковскому послание. Это письмо было бережно уложено в Госархив после того, как Владимир Ильич, теперь уже Ленин, стал главой советского государства. В архиве послание провело более 30 лет. Впервые его опубликовали только в 1958 году. Никто, кроме Владимира Ильича, не знал и до сих пор не знает, что же было написано в этом письме. В материале мы попробуем разобраться.

Ульяновы и Фармаковские — что их связывало?

Борис Владимирович Фармаковский — друг детства Владимира Ильича Ульянова (в будущем — Ленина). Фото © Wikipedia

Адресат письма — друг детства Ильича. Боря Фармаковский родился в тот же год, что и вождь пролетариата. Его родной город — Вятка. Отец Бориса, Владимир Игнатьевич Фармаковский, был известным в Российской империи педагогом. В Симбирск, родной город Ленина, Владимир Игнатьевич переехал по работе. Его непосредственным начальником был Илья Николаевич Ульянов. Володя и Боря стали школьными товарищами. Так что Ульяновы и Фармаковские дружили буквально поколениями. Но в 1881 году Фармаковским пришлось уехать из Симбирска. Владимира Игнатьевича перевели в Оренбург. Но семейная дружба продолжилась: Илья Ульянов долго состоял в переписке с Владимиром Фармаковским.

В чём особенность ленинского письма

«Письмо тотемами» — непонятный шифр, который Владимир Ульянов-Ленин послал своему другу юности Борису Фармаковскому. Фото © Wikipedia / Vladimir Lenin

Ленинское «Письмо тотемами» представляет собой действительно уникальный феномен. Оно написано на цельном отрезке бересты. В правом верхнем углу мы видим название письма и фигуру лежащего на земле человека. Судя по всему, эти части письма на бересте вырезаны. В правом нижнем углу мы видим некий шифр, написанный иероглифами, которые напоминают письмо коренных жителей Америки. Больше всего рисунки напоминают ацтекское письмо, которое представляло собой способ записи на языке науатль. Ацтеки жили в регионе, который называется Мезоамерикой, это территория, включающая в себя современные Мексику, Гондурас и Никарагуа.

Центральная и левая части письма заняты рисунками, которые были, скорее всего, выполнены по бересте разноцветными чернилами либо краской. Сверху нас снова встречает некий шифр: слева направо нарисованы самовар, рак, аист, камертон, лягушка и кабан. В нижней части письма мы видим пейзаж с деревьями, деревенской хатой-мазанкой, озером и мужчиной с бородой, который изображён купающимся. В центре мы видим почти что «пещерные» изображения медведя и шести косых крестов над ним. Интересная деталь: рисунки от самовара до лягушки снабжены маленьким красным сердцем. Такое же сердце бьётся в груди мужчины в озере.

Как можно прочитать «Письмо тотемами»

Над расшифровкой ленинского «Письма тотемами» бьются биографы вождя далеко не первый год. Фото © Wikipedia / Scanning Dmitry Makeev

«Письмо тотемами» завораживает. В нём — многоуровневый шифр из мезоамериканских иероглифов, наскальной росписи, детского рисунка и очень детальных изображений предметов и животных. Газета «Пионерская правда» объявляла конкурс на расшифровку «Письма тотемами», но никому не удалось понять, что же оно на самом деле значит. В своей книге «Возникновение и развитие письма» Виктор Истрин в 1965 году предположил, что рисунки самовара, аиста, рака и прочие — это шутливые прозвища, которые дети давали друг другу во время игры. Человеком с бородой мог быть Ульянов-старший: на рисунке видно, что к нему идут чёрные линии. Возможно, это отсылка к моменту, когда мальчики играли в индейцев и попросили Дмитрия Ульянова пойти к родителям за «хлебом-солью» в честь удачной «охоты». Но настоящее значение письма — всё ещё тайна.

Получил ли Ильич ответное тотемное письмо?

Владимир Ильич не получил ответного письма. Судя по всему, Борис Фармаковский расшифровать его не смог. Этот берестяной отрезок размером 17×8 см Ульянов-старший прислал своему бывшему подчинённому вместе с обычным письмом. Через некоторое время в послании Фармаковскому он писал: «Володя ждёт от Бориса обещанного письма».

Почему документ никто не может расшифровать?

Но почему же никто не может расшифровать шедевр криптографии, созданный двенадцатилетним Лениным? Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС

Несмотря на многочисленные попытки разгадать его значение, ленинское «Письмо тотемами» всё ещё будоражит умы учёных. Что означают рисунки? Что это за человек в озере? Почему в правом нижнем углу видны иероглифы, что напоминают мезоамериканские? Пока что ответа нет. Ясно, что письмо было напоминанием о том, как Володя и Боря играли в доме родителей в индейцев. При этом Фармаковский позже стал археологом, доктором наук. Возможно, это письмо запало ему в душу, ведь Владимир Ленин оставался единственным человеком, который знал подлинное его значение. А может быть, тотемная грамота Ленина — это предсказание, в котором была зашифрована дальнейшая судьба Володи Ульянова и всей России?