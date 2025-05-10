От «Урока» с Юрой Борисовым до «Камбэка» с Петровым: 10 русских сериалов, которые взорвут рейтинги в 2025 году

Помните те времена, когда все мы смотрели исключительно западные сериалы и нос воротили от отечественных? Те дни канули в Лету! Сейчас российская сериальная индустрия не просто догнала, а по многим параметрам стала опережать заграничные проекты. И 2025 год обещает стать настоящим фейерверком громких премьер, которые заставят вас отложить все дела и прильнуть к экрану.

Учитель против рэпера: «Урок» с Юрой Борисовым

Сериал «Урок» с Юрой Борисовым: как рэпер стал школьным учителем и зачем. Фото © «Урок», режиссёр Сергей Филатов, сценаристы Александр Фомин, Сергей Левитан и др. / Kinopoisk

Вы только представьте — успешный рэпер оказывается в обычной школе в качестве преподавателя! Премьера этого сериала с Юрой Борисовым в главной роли состоялась 25 апреля, и он уже успел наделать шуму. История Антона, который после трагической аварии и лечения в наркологической клинике возвращается в родной город, цепляет с первых минут. Брат-учитель ставит условие: хочешь получить наследство — поработай сначала в школе. Ох, если бы Антон знал, какие перемены его ждут! Юра Борисов, который в последнее время выбирает всё более интересные роли, здесь раскрывается совершенно с новой стороны. А сериал балансирует между жанрами, умудряясь быть и драматичным, и вдохновляющим одновременно.

Меглин возвращается: новый сезон «Метода»

«Метод», 3-й сезон с Константином Хабенским: маньяки и команда социопатов. Фото © «Метод», режиссёры Юрий Быков, Александр Войтинский, сценаристы Дмитрий Иванов, Олег Маловичко, Милана Касакина / Kinopoisk

Для тех, кто скучал по харизматичному сыщику с нестандартными методами работы, — отличная новость! Осенью 2025 года нас ждёт третий сезон культового «Метода». Только представьте — Меглин теперь не один такой особенный. Он возглавляет целую группу следователей-социопатов! Каждый со своими тараканами в голове и уникальным подходом к расследованиям. Режиссёрское кресло занял Юрий Быков, который работал над первым сезоном. А это значит, что нас ждёт возвращение к тому мрачному и цепляющему стилю, за который мы и полюбили «Метод». К сожалению, Паулина Андреева в проекте не появится, но на смену ей придёт новая героиня — Лера в исполнении Анны Савранской. И если верить слухам, её способности превзойдут даже таланты самого Меглина!

Из монастыря в Москву: «Монастырь», сезон второй

«Монастырь», 2-й сезон: Как послушник поступает в московский университет и что из этого выйдет. Фото © «Монастырь», режиссёр Александр Молочников, сценаристы Александр Молочников, Александра Ремизова / Kinopoisk

Первый сезон «Монастыря» стал настоящим откровением для зрителей — свежий взгляд на тему веры и поиска себя пришёлся по душе даже тем, кто далёк от религии. Теперь нас ждёт продолжение истории, но с перемещением в новые декорации. Главным героем станет послушник Юра (Марк Эйдельштейн), который из тихой обители отправляется в шумную столицу поступать в университет. Представляете, каким культурным шоком это обернётся для парня, выросшего вдали от цивилизации? Тут тебе и искушения большого города, и новые знакомства, и семейные тайны, которые неожиданно всплывут на поверхность. А если добавить к этому новых персонажей в исполнении Егора Корешкова и Сабины Ахмедовой, получается гремучая смесь, от которой невозможно оторваться!

Продолжение бандитской саги: «Лихие» возвращаются

«Лихие», 2-й сезон: сериал про жизнь в 90-е, бандиты и семья Лиховцевых. Фото © «Лихие», режиссёр Юрий Быков, сценарист Олег Маловичко / Kinopoisk

Если вы, как и мы, залпом проглотили первый сезон «Лихих» и остались в шоке от финала — скоро наступит разрядка! Осенью 2025 года выходит продолжение истории семьи Лиховцевых, и будет не менее жарко. Мастер криминальных драм Юрий Быков снова перенесёт нас в лихие 90-е, когда обычный егерь Павел Лиховцев ввязывается в криминальные дела, чтобы прокормить семью. Его сын Женя тоже втягивается в мутные делишки и оказывается в самом центре бандитских разборок. Изначально планировалось выпустить все 16 серий разом, но потом решили разделить на два сезона. И, честно говоря, мы даже рады — значит, удовольствие растянется подольше!

Новая версия советской классики: «Москва слезам не верит»

«Москва слезам не верит», сериал, 2025 г.: ремейк про мать-одиночку в 2000-х. Фото © «Москва слезам не верит. Всё только начинается», режиссёры Ольга Долматовская, Жора Крыжовников, сценаристы Жора Крыжовников, Евгения Хрипкова, Алина Тяжлова и др. / Kinopoisk

О, это просто бомба! Легендарный фильм Владимира Меньшова получит современное прочтение в виде сериала «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Действие перенесли в начало 2000-х, и теперь главная героиня Ксюша приезжает покорять Москву с ребёнком на руках, убегая от мужа-тирана. В столице она знакомится с двумя девушками, которые становятся её лучшими подругами. За режиссуру отвечают Жора Крыжовников и Ольга Долматовская — уже одно это обещает яркое зрелище. Актёрский состав тоже впечатляет: Анастасия Талызина, Иван Янковский, Андрей Бурковский и Тина Стойилкович. Последняя, кстати, как и её героиня, когда-то приехала покорять Москву без связей и определённого плана. Жизнь имитирует искусство!

Новые маньяки и новые загадки: продолжение «Фишера»

«Фишер», 2-й сезон: Легендарный детектив про поимку маньяка теперь на юге России. Фото © «Фишер», режиссёры Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Александр Цой, сценаристы Сергей Кальварский, Наталья Капустина / Kinopoisk

Любителям напряжённых триллеров и запутанных детективных историй посвящается! «Фишер» вернётся на экраны в 2025 году с новыми кровавыми делами. На этот раз Евгений Боков и Валерий Козырев отправятся на юг России, чтобы помочь местной следовательнице поймать маньяка, который сжигает девушек. Мурашки по коже, правда? К команде присоединятся Ирина Старшенбаум и Александра Ребенок, а режиссёром стал Александр Цой, известный по сериалам «Смычок» и «Жвачка». Кстати, первый сезон «Фишера» называли одним из лучших российских детективных сериалов последних лет. Интересно, сможет ли второй сезон поднять планку ещё выше?

Расширение вселенной: «Майор Гром» получит сериал

«Майор Гром»: сериал, в котором покажут предысторию Разумовского. Фото © «Майор Гром: Сериал» / Kinopoisk

Фанаты комиксов и фильмов о майоре Громе могут ликовать. В 2025 году вселенная российского супергероя расширится благодаря сериалу. Мы наконец-то узнаем предыстории Игоря Грома, журналистки Юлии Пчёлкиной и даже выросших в сиротском приюте злодеев Сергея Разумовского и Олега Волкова. Шоураннером выступит Олег Трофим, снявший все три фильма о майоре, а режиссёрское кресло занял дебютант Соберсаша, известный как клипмейкер и саунд-продюсер. С таким подходом можно ожидать свежего взгляда на знакомых персонажей и стильной визуальной подачи. А вы готовы к новым приключениям в мире русских комиксов?

Саша Петров в роли бомжа: интригующий «Камбэк»

«Камбэк»: Александр Петров в роли бездомного. Фото © «Камбэк», режиссёр Динар Гарипов, сценаристы Илья Куликов, Алексей Иванов, Василий Внуков / Kinopoisk

Только представьте: Александр Петров играет бездомного по кличке Компот, который просыпается в больнице и ничего не помнит о своём прошлом! Это концепция нового драматического триллера «Камбэк», который обещает стать одним из самых необычных проектов года. Группа старшеклассников решает помочь Компоту восстановить память и выяснить правду о его прошлом. Режиссёром выступил Динар Гарипов, снявший «Прелесть» и второй сезон «Территории». С такой командой и таким сюжетом сериал явно будет держать в напряжении до последней серии. А для Саши Петрова это очередная возможность показать свой актёрский диапазон.

Ангел смерти как девушка из бара: мистическая «Неземная»

«Неземная», сериал: ангел смерти, травматологи, любовь и судьба. Фото © «Неземная», режиссёр Дарья Мороз, сценаристы Юрий Патренин, Дмитрий Шутко и др. / Kinopoisk

Любите необычные сюжеты с примесью фэнтези? Тогда «Неземная» — ваш выбор на 2025 год! Представьте: уставший от жизни врач-травматолог Михаил встречает в баре прекрасную девушку и влюбляется в неё. Только вот незадача — она оказывается ангелом смерти, чья задача — проконтролировать, что Михаил умрёт точно так, как записано в Большой книге судьбы. Звучит жутковато, но очень интригующе! За режиссуру отвечает Дарья Мороз, а в актёрском составе Елизавета Ищенко, Светлана Иванова, Роза Хайруллина и Лев Зулькарнаев. Интересно, сможет любовь победить саму смерть или у судьбы свои планы на этот счёт?

Фантастический детектив: «Волшебный участок» продолжается

«Волшебный участок», 2-й сезон: сказочные существа, Петербург, Мерлин. Фото © «Волшебный участок», режиссёр Степан Гордеев, сценаристы Александр Носков, Александр Маркин / Kinopoisk

Если первый сезон «Волшебного участка» заставил вас поверить в существование сказочных существ в современном мире, приготовьтесь к новым чудесам! Бывший полицейский Лёха и его команда переезжают в Санкт-Петербург, чтобы расследовать убийства своих коллег и помочь говорящему псу и самому волшебнику Мерлину. К актёрскому составу присоединились Евгений Ткачук, Валентина Мазунина и Анна Уколова — значит, будет ещё веселее и необычнее. Сериал прекрасно сочетает в себе элементы детектива, фэнтези и комедии, что в российском кинематографе встречается не так уж и часто. Идеальный вариант для тех, кто устал от реализма и хочет немного волшебства в своей жизни!