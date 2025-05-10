«Игра в кальмара» 3: кто окажется архитектором смертельных игр и появится ли на экране Ди Каприо
«Игра в кальмара», 3-й сезон: всё о сериале, дата выхода, актёры, трейлеры, фото и видео, фотографии. Интересные факты, новости и отзывы о сериале в материале Life.ru.
Поклонники «Игры в кальмара» ждут третьего сезона сериала. Обложка © Кадр из сериала «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон Хёк, сценарист Хван Дон Хёк / Kinopoisk
«Игра в кальмара» (кор. 오징어게임, Ojing-eo Geim) — корейский сериал, сумевший объединить жанры антиутопии, выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы. Мировая премьера состоялась 17 сентября 2021 года на платформе Netflix. Режиссёру и автору сценария всех эпизодов — Хван Дон Хёку — удалось создать настоящую сенсацию: за два сезона сериал завоевал миллионы поклонников.
По сюжету разведённый азартный неудачник Сон Ги Хун, который проиграл всё, включая уважение семьи, живёт с матерью, копит долги, а бывшая жена вот-вот увезёт его дочь за океан. И тут в метро некий незнакомец предлагает сыграть в детскую игру — на деньги. Кажется, подвернулся шанс вырваться из долговой ямы. Но радость тает, когда герой оказываетесь среди 456 таких же отчаявшихся, которых ждут шесть раундов, где проигрыш означает смерть, а победа — 40 миллионов долларов. Так начинается первый сезон.
Сериал Хван Дон Хёка — не просто кровавый триллер. Это зеркало общества, где бедность и жадность толкают людей на крайности. Ги Хун и его соперники — жертвы системы: северокорейская беженка, гастарбайтер из Пакистана, гангстер-банкрот... Их истории, как и игры вроде «Тише едешь — дальше будешь» или «Сахарные соты», затягивают внимание зрителей, как водоворот. А ещё здесь есть детектив, внедрившийся в игру, чтобы раскрыть её тайны, и VIP-персонажи, делающие ставки на смерть участников. Всё это приправлено социальными комментариями о неравенстве — режиссёр признавался, что вдохновлялся своими юношескими долгами и забастовкой рабочих в 2009 году.
Образы из сериала «Игра в кальмара» уже стали культовыми. Фото © Кадр из сериала «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон Хёк, сценарист Хван Дон Хёк / Kinopoisk
Второй сезон (2024) добавил масла в огонь: Ги Хун, выживший и получивший миллионы, теперь хочет мести организаторам игр. Зрители увидели новые головоломки, больше коррупции среди «розовых охранников» и намёки на глобальную сеть «игр» по всему миру. Но главные вопросы остались — например, кто стоит за масками и не станет ли сам Ги Хун новым распорядителем?
Поклонники с нетерпением ждут третий сезон — не только ради ответов, но и ради той самой фирменной атмосферы: резкий экшен, психологические качели и язвительная социальная сатира. Детали съёмок пока держатся в тайне, но уже можно быть уверенным: нас ждёт впечатляющий финал с новыми играми, внезапными предательствами и тяжёлым моральным выбором для героев.
Даты выхода серий
1-й сезон, 9 эпизодов — с 17 сентября 2021 года:
- 1.01 «Тише едешь — дальше будешь» (Red Light, Green Light)
- 1.02 «Ад» (Hell)
- 1.03 «Человек с зонтом» (The Man with the Umbrella)
- 1.04 «Будь в команде» (Stick to the Team)
- 1.05 «Справедливый мир» (A Fair World)
- 1.06 «Кганбу» (Gganbu)
- 1.07 «ВИПЫ» (VIPS)
- 1.08 «Ведущий» (Front Man)
- 1.09 «Один счастливый день» (One Lucky Day)
Третий сезон «Игры в кальмара» выйдет в 2025 году. Фото © Кадр из сериала «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон Хёк, сценарист Хван Дон Хёк / Kinopoisk
2-й сезон, 7 эпизодов — с 26 декабря 2024 года:
- 2.01 «Хлеб и лотерея» (Bread and Lottery)
- 2.02 «Вечеринка по случаю Хэллоуина» (Halloween Party)
- 2.03 «001»
- 2.04 «Шесть ног» (Six Legs)
- 2.05 «Ещё одна игра» (One More Game)
- 2.06 «O X»
- 2.07 «Друг или враг» (Friend or Foe)
3-й сезон, 6 эпизодов — премьера запланирована на 27 июня 2025 года
Чем закончился 2-й сезон «Игры в кальмара»
Второй сезон завершился трагично и напряжённо. Сон Ги Хун, одержимый идеей уничтожить жестокую систему игр, поднимает восстание участников, но его план рушится: охранники в розовых костюмах жестоко подавляют мятеж. Кульминацией становится сцена, где Хван Ин Хо — ведущий и главный организатор — хладнокровно убивает близкого друга Ги Хуна, Пак Чон Бэ, прямо у него на глазах. Это не только личная трагедия для героя, но и символ беспощадности системы, которую он пытается сокрушить.
Второй сезон «Игры в кальмара» сохранил интригу. © Кадр из сериала «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон Хёк, сценарист Хван Дон Хёк / Kinopoisk
Параллельно детектив Чун Хо, выживший после первого сезона, объединяется с У Соком и капитаном Паком, чтобы найти остров и разоблачить организаторов. Однако их миссия оборачивается предательством: капитан Пак, оказавшийся двойным агентом, саботирует расследование. Он намеренно сбивает команду со следа, уничтожая улики и направляя их по ложному пути. В итоге Чун Хо и У Сок остаются ни с чем — тайна острова и его хозяев по-прежнему не раскрыта.
Сюжет 3-го сезона «Игры в кальмара»
Что известно о сюжете третьего сезона «Игры в кальмара»? Третий сезон подхватит историю там, где её оборвал мрачный финал второго: выжившие участники, включая Сон Ги Хуна, пытаются оправиться после провала кровавого восстания. Новые игры обещают быть ещё беспощаднее — организаторы, видимо, решили, что прежних испытаний недостаточно, чтобы сломить упрямство «мятежников». Ги Хун, раздавленный виной за гибель Чжон Бэ, стоит на распутье: продолжить ли войну с системой, рискуя своей жизнью и жизнью близких, или сбежать, сохранив остатки человечности. Режиссёр Хван Дон Хёк намекает, что этот выбор станет центральной моральной дилеммой сезона — и, возможно, самым болезненным решением героя.
Третий сезон раскроет все тайны «Игры в кальмара». Фото © Кадр из сериала «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон Хёк, сценарист Хван Дон Хёк / Kinopoisk
Зрители наконец заглянут за маску фронтмена: третья часть раскроет, как обычный человек превратился в безжалостного архитектора смертельных игр. Были ли у него свои причины ненавидеть мир или он сам стал продуктом системы? Ответ может перевернуть восприятие всей истории. А ещё в играх появится новый участник — гигантский робот Чхоль Су, чьё предназначение держат в тайне. То ли это охранник нового уровня, то ли орудие устрашения, то ли ключ к победе — но ясно, что его появление изменит правила.
Создатели обещают, что финальный сезон сохранит фирменный микс из социальной сатиры, психологической драмы и адреналиновых испытаний. Здесь будет всё: отчаянные попытки вырваться из ловушки, неожиданные предательства и вопросы, которые заставят зрителей задуматься: а что выбрали бы они на месте героев? Одно ясно точно: организаторы игр не простят бунта. И цена сопротивления окажется выше, чем можно представить.
Актёры
- Ли Джонджэ — исполнитель главной роли Сон Ги Хуна (игрок № 456)
- Пак Хэ Су — Чхо Сан Ву (№ 218), руководитель инвестиционной группы в холдинговой компании
- Чон Хо Ён — Кан Сэ Бёк (№ 067), молодая беженка из Северной Кореи
- О Ён Су — О Иль Нам (№ 001), пожилой мужчина с опухолью головного мозга
- Хо Сон Тхэ — Чан Док Су (№ 101), гангстер, проигравший огромную сумму денег в казино и задолжавший кредиторам
- Анупам Трипати — Али Абдул (№ 199), гастарбайтер из Пакистана
- Ким Си Хён — игрок № 244, пастор, который во время игры снова обретает веру в Бога
- Ли Сан Хи — игрок № 017, стеклодув с 30-летним стажем работы на стекольной фабрике
- Ким Юн Тхэ — игрок № 069, участвует в игре вместе со своей женой, игроком 070
- Ким Ён Ок — мать Ги Хуна
- Чо А Ин — Сон Ка Ён, дочь Ки Хуна
- Кан Маль Гым — бывшая жена Ки Хуна и мать Ка Ён
- Пак Хё Чжин — мать Сан Ву
- Пак Си Ван — Кан Чхоль, брат Сэ Бёк
В сериале снялись и приглашенные актёры. Фото © Кадр из сериала «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон Хёк, сценарист Хван Дон Хёк / Kinopoisk
Среди приглашённых актёров: Кон Ю (вербовщик), Ли Бён Хон (Хван Ин Хо, ведущий игры), Ли Чжун Чун (охранник), Джон Д. Майклс (VIP-клиент № 1), Дэниел С. Кеннеди (VIP-клиент № 2), Джеффри Джулиано (VIP-клиент № 4).
Отзывы и рецензии
Зрители в основном оставили благоприятные отзывы о сериале: на портале IMDb оценка составляет 8,2/10 на основе 226 тысяч оценок, на сайте «Кинопоиск» — 7,6/10 на основе 84 тысяч оценок. Однако есть и негативные отзывы. Некоторые критики посчитали сериал переоценённым и недостойным своей популярности. Среди основных претензий упоминаются предсказуемость сюжета, нехватка глубины и растянутость. Части зрителей не пришлось по душе насилие и что в сериале с детскими играми довольно много убийств и крови.
«Игра в кальмара» собрала много положительных отзывов. Фото © Кадр из сериала «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон Хёк, сценарист Хван Дон Хёк / Kinopoisk
Первый сезон (2021) получил восторженные отзывы в рецензиях кинокритиков за смелую социальную сатиру: через детские игры со смертельным риском создатели показали, как капитализм и неравенство ломают жизнь людей. Критики отмечали, что сюжет стал аллегорией современного общества, где долги и безысходность толкают героев на крайности. Отмечался визуальный стиль — яркие декорации, контраст между детской эстетикой и жестокостью, запоминающиеся костюмы охранников. Однако в некоторых рецензиях сценарий называли вторичным для жанра «игр на выживание», а второстепенных персонажей — недостаточно проработанными.
Второй сезон (2024) разделил мнения. С одной стороны, критики оценили углубление темы классовой борьбы: добавились сюжеты о криптовалютах, коррупции и глобализации игр. С другой — часть обозревателей сочли, что сериал стал жертвой собственного успеха: повторение сюжетных шаблонов, затянутость эпизодов и снижение напряжения из-за знакомой механики игр вызвали разочарование. Критиковали и финал второго сезона, который многие назвали «обрубленным», — он оставил больше вопросов, чем ответов, явно готовя почву для третьей части.
Общий вывод критиков: «Игра в кальмара» остаётся важным проектом, который заставляет задуматься о цене человечности в мире, где деньги правят бал. Если первый сезон стал прорывом благодаря актуальности и новизне, то второй, несмотря на амбиции, показал, как сложно сохранить баланс между зрелищностью и глубиной. Теперь всё зависит от финального сезона — сможет ли он вернуть мрачную атмосферу первых игр или окончательно превратится в «боевик о революции».
Интересные факты о сериале «Игра в кальмара»
- Идея сериала родилась у режиссёра Хван Дон Хёка ещё в 2008 году, однако корейские продюсеры долго отказывались развивать проект, полагая, что сценарий компрометирует политический строй Южной Кореи.
- Из-за провокационного сюжета рекламы сериала почти не было, зрители узнавали о нём из «сарафанного радио». А когда пользователи TikTok стали выкладывать короткие ролики по сериалу, о нём узнал весь мир.
- Костюмы охранников на острове специально сделаны бесформенными, чтобы подчеркнуть их бесполость и сходство с муравьями, так режиссёр хотел подчеркнуть, что закулисье игры напоминает муравейник.
- Номер телефона на визитке, который участники используют для связи с организаторами, оказался реальным. Он принадлежит жительнице города Сонджу, также из сериала.
- «Игра в кальмара» — первый южнокорейский сериал, номинированный на кинопремию «Золотой глобус». Кинокартина также стала самой дорогой в истории страны.
- После выхода тизера фанаты заметили, что номер телефона вербовщика игр (мелькавший в первых сезонах) снова активен. Возможно, это часть промокампании Netflix.
«Игра в кальмара» обещает неожиданные повороты. Фото © Кадр из сериала «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон Хёк, сценарист Хван Дон Хёк / Kinopoisk
Новости о сериале «Игра в кальмара»
- Netflix опубликовал первый тизер финальной части сериала, где показаны ключевые моменты: возвращение VIP-персонажей, новая игра-лотерея и тревожные кадры с гробом и детским плачем. Это намекает на возможные сюжетные повороты, связанные с беременностью одной из участниц или трагическими событиями.
- Премьера третьего сезона запланирована на 27 июня 2025 года. Все 7 эпизодов выйдут одновременно, как и в предыдущих сезонах. Съёмки завершились ещё в 2024 году, так как второй и третий сезоны снимали параллельно.
- В Сети активно обсуждают возможное появление Ви из BTS в новом сезоне. Актёры Ли Джонджэ и Ви Ха Джун избегают прямых ответов, но их уклончивые реакции на интервью подогревают интерес. Также ходили слухи о тайном участии Леонардо Ди Каприо, но Netflix их опроверг.
- Хван Дон Хёк заявил, что третья часть завершит историю. В то же время он подумывает о спин-оффах: среди идей — истории второстепенных персонажей или «потерянное время» между первым и вторым сезоном.