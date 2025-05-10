«Игра в кальмара» 3: кто окажется архитектором смертельных игр и появится ли на экране Ди Каприо «Игра в кальмара», 3-й сезон: всё о сериале, дата выхода, актёры, трейлеры, фото и видео, фотографии. Интересные факты, новости и отзывы о сериале в материале Life.ru. 9 мая, 21:27 Поклонники «Игры в кальмара» ждут третьего сезона сериала. Обложка © Кадр из сериала «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон Хёк, сценарист Хван Дон Хёк / Kinopoisk

«Игра в кальмара» (кор. 오징어게임, Ojing-eo Geim) — корейский сериал, сумевший объединить жанры антиутопии, выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы. Мировая премьера состоялась 17 сентября 2021 года на платформе Netflix. Режиссёру и автору сценария всех эпизодов — Хван Дон Хёку — удалось создать настоящую сенсацию: за два сезона сериал завоевал миллионы поклонников.

По сюжету разведённый азартный неудачник Сон Ги Хун, который проиграл всё, включая уважение семьи, живёт с матерью, копит долги, а бывшая жена вот-вот увезёт его дочь за океан. И тут в метро некий незнакомец предлагает сыграть в детскую игру — на деньги. Кажется, подвернулся шанс вырваться из долговой ямы. Но радость тает, когда герой оказываетесь среди 456 таких же отчаявшихся, которых ждут шесть раундов, где проигрыш означает смерть, а победа — 40 миллионов долларов. Так начинается первый сезон.

Сериал Хван Дон Хёка — не просто кровавый триллер. Это зеркало общества, где бедность и жадность толкают людей на крайности. Ги Хун и его соперники — жертвы системы: северокорейская беженка, гастарбайтер из Пакистана, гангстер-банкрот... Их истории, как и игры вроде «Тише едешь — дальше будешь» или «Сахарные соты», затягивают внимание зрителей, как водоворот. А ещё здесь есть детектив, внедрившийся в игру, чтобы раскрыть её тайны, и VIP-персонажи, делающие ставки на смерть участников. Всё это приправлено социальными комментариями о неравенстве — режиссёр признавался, что вдохновлялся своими юношескими долгами и забастовкой рабочих в 2009 году.

Образы из сериала «Игра в кальмара» уже стали культовыми. Фото © Кадр из сериала «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон Хёк, сценарист Хван Дон Хёк / Kinopoisk

Второй сезон (2024) добавил масла в огонь: Ги Хун, выживший и получивший миллионы, теперь хочет мести организаторам игр. Зрители увидели новые головоломки, больше коррупции среди «розовых охранников» и намёки на глобальную сеть «игр» по всему миру. Но главные вопросы остались — например, кто стоит за масками и не станет ли сам Ги Хун новым распорядителем?

Поклонники с нетерпением ждут третий сезон — не только ради ответов, но и ради той самой фирменной атмосферы: резкий экшен, психологические качели и язвительная социальная сатира. Детали съёмок пока держатся в тайне, но уже можно быть уверенным: нас ждёт впечатляющий финал с новыми играми, внезапными предательствами и тяжёлым моральным выбором для героев.

Даты выхода серий

1-й сезон, 9 эпизодов — с 17 сентября 2021 года:

1.01 «Тише едешь — дальше будешь» (Red Light, Green Light)

(Red Light, Green Light) 1.02 «Ад» (Hell)

(Hell) 1.03 «Человек с зонтом» (The Man with the Umbrella)

(The Man with the Umbrella) 1.04 «Будь в команде» (Stick to the Team)

(Stick to the Team) 1.05 «Справедливый мир» (A Fair World)

(A Fair World) 1.06 «Кганбу» (Gganbu)

(Gganbu) 1.07 «ВИПЫ» (VIPS)

(VIPS) 1.08 «Ведущий» (Front Man)

(Front Man) 1.09 «Один счастливый день» (One Lucky Day)

Третий сезон «Игры в кальмара» выйдет в 2025 году. Фото © Кадр из сериала «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон Хёк, сценарист Хван Дон Хёк / Kinopoisk

2-й сезон, 7 эпизодов — с 26 декабря 2024 года:

2.01 «Хлеб и лотерея» (Bread and Lottery)

(Bread and Lottery) 2.02 «Вечеринка по случаю Хэллоуина» (Halloween Party)

(Halloween Party) 2.03 «001»

2.04 «Шесть ног» (Six Legs)

(Six Legs) 2.05 «Ещё одна игра» (One More Game)

(One More Game) 2.06 «O X»

2.07 «Друг или враг» (Friend or Foe)

3-й сезон, 6 эпизодов — премьера запланирована на 27 июня 2025 года

Чем закончился 2-й сезон «Игры в кальмара»

Второй сезон завершился трагично и напряжённо. Сон Ги Хун, одержимый идеей уничтожить жестокую систему игр, поднимает восстание участников, но его план рушится: охранники в розовых костюмах жестоко подавляют мятеж. Кульминацией становится сцена, где Хван Ин Хо — ведущий и главный организатор — хладнокровно убивает близкого друга Ги Хуна, Пак Чон Бэ, прямо у него на глазах. Это не только личная трагедия для героя, но и символ беспощадности системы, которую он пытается сокрушить.

Второй сезон «Игры в кальмара» сохранил интригу. © Кадр из сериала «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон Хёк, сценарист Хван Дон Хёк / Kinopoisk

Параллельно детектив Чун Хо, выживший после первого сезона, объединяется с У Соком и капитаном Паком, чтобы найти остров и разоблачить организаторов. Однако их миссия оборачивается предательством: капитан Пак, оказавшийся двойным агентом, саботирует расследование. Он намеренно сбивает команду со следа, уничтожая улики и направляя их по ложному пути. В итоге Чун Хо и У Сок остаются ни с чем — тайна острова и его хозяев по-прежнему не раскрыта.

Сюжет 3-го сезона «Игры в кальмара»

Что известно о сюжете третьего сезона «Игры в кальмара»? Третий сезон подхватит историю там, где её оборвал мрачный финал второго: выжившие участники, включая Сон Ги Хуна, пытаются оправиться после провала кровавого восстания. Новые игры обещают быть ещё беспощаднее — организаторы, видимо, решили, что прежних испытаний недостаточно, чтобы сломить упрямство «мятежников». Ги Хун, раздавленный виной за гибель Чжон Бэ, стоит на распутье: продолжить ли войну с системой, рискуя своей жизнью и жизнью близких, или сбежать, сохранив остатки человечности. Режиссёр Хван Дон Хёк намекает, что этот выбор станет центральной моральной дилеммой сезона — и, возможно, самым болезненным решением героя.

Третий сезон раскроет все тайны «Игры в кальмара». Фото © Кадр из сериала «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон Хёк, сценарист Хван Дон Хёк / Kinopoisk

Зрители наконец заглянут за маску фронтмена: третья часть раскроет, как обычный человек превратился в безжалостного архитектора смертельных игр. Были ли у него свои причины ненавидеть мир или он сам стал продуктом системы? Ответ может перевернуть восприятие всей истории. А ещё в играх появится новый участник — гигантский робот Чхоль Су, чьё предназначение держат в тайне. То ли это охранник нового уровня, то ли орудие устрашения, то ли ключ к победе — но ясно, что его появление изменит правила.

Создатели обещают, что финальный сезон сохранит фирменный микс из социальной сатиры, психологической драмы и адреналиновых испытаний. Здесь будет всё: отчаянные попытки вырваться из ловушки, неожиданные предательства и вопросы, которые заставят зрителей задуматься: а что выбрали бы они на месте героев? Одно ясно точно: организаторы игр не простят бунта. И цена сопротивления окажется выше, чем можно представить.

Актёры

Ли Джонджэ — исполнитель главной роли Сон Ги Хуна (игрок № 456)

— исполнитель главной роли Сон Ги Хуна (игрок № 456) Пак Хэ Су — Чхо Сан Ву (№ 218), руководитель инвестиционной группы в холдинговой компании

— Чхо Сан Ву (№ 218), руководитель инвестиционной группы в холдинговой компании Чон Хо Ён — Кан Сэ Бёк (№ 067), молодая беженка из Северной Кореи

— Кан Сэ Бёк (№ 067), молодая беженка из Северной Кореи О Ён Су — О Иль Нам (№ 001), пожилой мужчина с опухолью головного мозга

— О Иль Нам (№ 001), пожилой мужчина с опухолью головного мозга Хо Сон Тхэ — Чан Док Су (№ 101), гангстер, проигравший огромную сумму денег в казино и задолжавший кредиторам

— Чан Док Су (№ 101), гангстер, проигравший огромную сумму денег в казино и задолжавший кредиторам Анупам Трипати — Али Абдул (№ 199), гастарбайтер из Пакистана

— Али Абдул (№ 199), гастарбайтер из Пакистана Ким Си Хён — игрок № 244, пастор, который во время игры снова обретает веру в Бога

— игрок № 244, пастор, который во время игры снова обретает веру в Бога Ли Сан Хи — игрок № 017, стеклодув с 30-летним стажем работы на стекольной фабрике

— игрок № 017, стеклодув с 30-летним стажем работы на стекольной фабрике Ким Юн Тхэ — игрок № 069, участвует в игре вместе со своей женой, игроком 070

— игрок № 069, участвует в игре вместе со своей женой, игроком 070 Ким Ён Ок — мать Ги Хуна

— мать Ги Хуна Чо А Ин — Сон Ка Ён, дочь Ки Хуна

— Сон Ка Ён, дочь Ки Хуна Кан Маль Гым — бывшая жена Ки Хуна и мать Ка Ён

— бывшая жена Ки Хуна и мать Ка Ён Пак Хё Чжин — мать Сан Ву

— мать Сан Ву Пак Си Ван — Кан Чхоль, брат Сэ Бёк

В сериале снялись и приглашенные актёры. Фото © Кадр из сериала «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон Хёк, сценарист Хван Дон Хёк / Kinopoisk

Среди приглашённых актёров: Кон Ю (вербовщик), Ли Бён Хон (Хван Ин Хо, ведущий игры), Ли Чжун Чун (охранник), Джон Д. Майклс (VIP-клиент № 1), Дэниел С. Кеннеди (VIP-клиент № 2), Джеффри Джулиано (VIP-клиент № 4).

Отзывы и рецензии

Зрители в основном оставили благоприятные отзывы о сериале: на портале IMDb оценка составляет 8,2/10 на основе 226 тысяч оценок, на сайте «Кинопоиск» — 7,6/10 на основе 84 тысяч оценок. Однако есть и негативные отзывы. Некоторые критики посчитали сериал переоценённым и недостойным своей популярности. Среди основных претензий упоминаются предсказуемость сюжета, нехватка глубины и растянутость. Части зрителей не пришлось по душе насилие и что в сериале с детскими играми довольно много убийств и крови.

«Игра в кальмара» собрала много положительных отзывов. Фото © Кадр из сериала «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон Хёк, сценарист Хван Дон Хёк / Kinopoisk

Первый сезон (2021) получил восторженные отзывы в рецензиях кинокритиков за смелую социальную сатиру: через детские игры со смертельным риском создатели показали, как капитализм и неравенство ломают жизнь людей. Критики отмечали, что сюжет стал аллегорией современного общества, где долги и безысходность толкают героев на крайности. Отмечался визуальный стиль — яркие декорации, контраст между детской эстетикой и жестокостью, запоминающиеся костюмы охранников. Однако в некоторых рецензиях сценарий называли вторичным для жанра «игр на выживание», а второстепенных персонажей — недостаточно проработанными.

Второй сезон (2024) разделил мнения. С одной стороны, критики оценили углубление темы классовой борьбы: добавились сюжеты о криптовалютах, коррупции и глобализации игр. С другой — часть обозревателей сочли, что сериал стал жертвой собственного успеха: повторение сюжетных шаблонов, затянутость эпизодов и снижение напряжения из-за знакомой механики игр вызвали разочарование. Критиковали и финал второго сезона, который многие назвали «обрубленным», — он оставил больше вопросов, чем ответов, явно готовя почву для третьей части.

Общий вывод критиков: «Игра в кальмара» остаётся важным проектом, который заставляет задуматься о цене человечности в мире, где деньги правят бал. Если первый сезон стал прорывом благодаря актуальности и новизне, то второй, несмотря на амбиции, показал, как сложно сохранить баланс между зрелищностью и глубиной. Теперь всё зависит от финального сезона — сможет ли он вернуть мрачную атмосферу первых игр или окончательно превратится в «боевик о революции».

Интересные факты о сериале «Игра в кальмара»

Идея сериала родилась у режиссёра Хван Дон Хёка ещё в 2008 году, однако корейские продюсеры долго отказывались развивать проект, полагая, что сценарий компрометирует политический строй Южной Кореи.

Из-за провокационного сюжета рекламы сериала почти не было, зрители узнавали о нём из «сарафанного радио». А когда пользователи TikTok стали выкладывать короткие ролики по сериалу, о нём узнал весь мир.

Костюмы охранников на острове специально сделаны бесформенными, чтобы подчеркнуть их бесполость и сходство с муравьями, так режиссёр хотел подчеркнуть, что закулисье игры напоминает муравейник.

Номер телефона на визитке, который участники используют для связи с организаторами, оказался реальным. Он принадлежит жительнице города Сонджу, также из сериала.

«Игра в кальмара» — первый южнокорейский сериал, номинированный на кинопремию «Золотой глобус». Кинокартина также стала самой дорогой в истории страны.

После выхода тизера фанаты заметили, что номер телефона вербовщика игр (мелькавший в первых сезонах) снова активен. Возможно, это часть промокампании Netflix.

«Игра в кальмара» обещает неожиданные повороты. Фото © Кадр из сериала «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон Хёк, сценарист Хван Дон Хёк / Kinopoisk

Новости о сериале «Игра в кальмара»

Netflix опубликовал первый тизер финальной части сериала, где показаны ключевые моменты: возвращение VIP-персонажей, новая игра-лотерея и тревожные кадры с гробом и детским плачем. Это намекает на возможные сюжетные повороты, связанные с беременностью одной из участниц или трагическими событиями.

Премьера третьего сезона запланирована на 27 июня 2025 года. Все 7 эпизодов выйдут одновременно, как и в предыдущих сезонах. Съёмки завершились ещё в 2024 году, так как второй и третий сезоны снимали параллельно.

В Сети активно обсуждают возможное появление Ви из BTS в новом сезоне. Актёры Ли Джонджэ и Ви Ха Джун избегают прямых ответов, но их уклончивые реакции на интервью подогревают интерес. Также ходили слухи о тайном участии Леонардо Ди Каприо, но Netflix их опроверг.

Хван Дон Хёк заявил, что третья часть завершит историю. В то же время он подумывает о спин-оффах: среди идей — истории второстепенных персонажей или «потерянное время» между первым и вторым сезоном.

Авторы Андрей Соколов