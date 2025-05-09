«Где война — там и любовь»: Разбираем 7 женских образов в советском военном кино

Великая Отечественная война началась внезапно, с вероломного нападения Третьего рейха на западные границы в СССР. Она сразу стала народной — как только до советских граждан дошли сведения о зверствах нацистов на оккупированной территории, дороги назад уже не было — «позади Москва». В советском кинематографе подвиг народа показан особенно пристально. И даже на фронте, в самых жестоких боях, участвовали советские женщины. В материале покажем подборку самых сильных женских образов советского кино о войне.

Вера — «Летят журавли» (1957)

В образе Веры из фильма «Летят журавли» отразились страдания женщин, которые так и не дождались с фронта своих любимых. Фото © Кадр из фильма «Летят журавли», режиссёр Михаил Калатозов, сценарист Виктор Розов / Kinopoisk

В 1943 году фронтовик Виктор Розов написал пьесу «Вечно живые». Она пользовалась безумным успехом, потому что отражала суровые реалии войны. Через 14 лет Михаил Калатозов снял по пьесе фильм, который навсегда изменил советский военный кинематограф. Здесь Великая Отечественная показана не с точки зрения фронтовых будней, а в качестве трагедии, с которой столкнулись обычные люди. Образ Вероники в фильме пронзителен: молодого человека, в которого она влюблена, Бориса, отправляют на фронт. В отчаянии, выяснив, что вся её семья погибла, Вера выходит замуж за недостойного её тылового пианиста Марка. После того как наступает Победа, девушка выясняет, что Борис, её любимый, погиб. Она не может в это поверить. Единственным её утешением остаётся взятый под опеку мальчик-сирота, которого тоже зовут Борисом. Это простая и в то же время пробирающая до дрожи трагедия войны.

Маша — «В бой идут одни «старики» (1974)

«В бой идут одни «старики» — новое прочтение жанра «фронтовых будней» и, конечно, всем запомнилась оттуда красавица Маша. Фото © Кадр из фильма «В бой идут одни старики», режиссёр Леонид Быков, сценарист Леонид Быков и др. / Kinopoisk

Леонид Быков снялся в своём собственном фильме «В бой идут одни «старики», который быстро стал классикой фильмов о войне. Здесь отлично обыгран традиционный для советского военного кино жанр «фронтовых будней», и на этот раз мы наблюдаем за лётчиками-истребителями. Фразы из этого фильма расходились на цитаты, а песню «Смуглянка» знает каждый. Лейтенант Маша Попова в исполнении Евгении Симоновой — одна из самых ярких и выразительных героинь советского кино о войне. Реальный исторический прототип существовал у её напарницы, капитана Зои, — это Надежда Попова из 46-го гвардейского женского полка ночных бомбардировщиков. А знаменитая кукла в военной форме, которую в фильме держит на руках одна из девушек-лётчиц, была у Галины Докутович, штурмана этого же полка.

Екатерина — «Небесный тихоход» (1945)

Екатерина из фильма «Небесный тихоход» — первый образ девушки-лётчицы, такой же элегантной на земле, как и смертоносной для нацистов в небе. Фото © Кадр из фильма «Небесный тихоход», режиссёр Семён Тимошенко, сценарист Семён Тимошенко / Kinopoisk

«Небесный тихоход» — один из первых фильмов о войне. Режиссёр Семён Тимошенко снял его в 1945 году в жанре романтической комедии. На тот момент это было необходимо, ведь советскому народу нужно было прожить большую травму, нанесённую ему войной. По сюжету три друга-лётчика — Василий Булочкин, Семён Туча и Сергей Кайсаров — клянутся друг другу не влюбляться даже в самых красивых девушек до конца войны. Ситуация осложняется тем, что Булочкина после ранения перевели со скоростных истребителей на более тихоходные самолёты в ночную эскадрилью, а там, кроме него, служат одни девушки. В итоге даже самый убеждённый холостяк из тройки, Семён Туча, становится женихом такой же убеждённой холостячки Екатерины. Все танцуют, все счастливы, никто не умирает (чего не скажешь о «Стариках»). Песня «Потому что мы пилоты» надолго запомнилась советским зрителям, равно как и сильные женские образы.

Прасковья — «Она защищает родину» (1943)

«Она защищает родину» — это фильм, снятый в самый разгар Великой Отечественной. Естественно, в нём особенно пронзительно отразилась тяжёлая судьба советской женщины. Фото © Кадр из фильма «Она защищает родину», режиссёр Фридрих Эрмлер, сценарист Алексей Каплер / Kinopoisk

«Она защищает родину» — фильм, который был снят в один из самых тяжёлых периодов Великой Отечественной. Режиссёр Фридрих Эрмлер, будучи в Казахстане, показал людям историю, действительно поднимающую дух. Прасковья Лукьянова — это собирательный образ женщин, которые остались на оккупированной территории. В первые месяцы войны погибла вся её семья. Поэтому Прасковья отправляется в лес и становится командиром группы партизан. Эрмлер знал: измученному войной народу нужно показать историю, у которой будет счастливый конец. Так что даже когда Лукьянову ловят нацисты и приговаривают к смерти, боевые товарищи освобождают её из плена в самый последний миг. Роль Прасковьи исполняет Вера Марецкая, она стала успешной актрисой ещё во времена немого кино.

Ульяна — «Молодая гвардия» (1948)

Ульяна из фильма «Молодая гвардия» — яркий образ советской антифашистской молодёжи. Фото © Кадр из фильма «Молодая гвардия», режиссёр Сергей Герасимов, сценарист Сергей Герасимов, Александр Фадеев / Kinopoisk

«Молодая гвардия» стала тем фильмом, который привёл Нонну Мордюкову к всесоюзной славе. Александр Фадеев написал одноимённый роман в 1946 году, он был основан на реальных событиях: деятельности советской подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия» в оккупированном немцами городе Краснодоне. Герои романа — реальные люди, которые на момент описанных событий были школьниками или же недавними выпускниками. Ульяна Громова — реальный человек, ей не удалось эвакуироваться, потому что нужно было заботиться о тяжело больной матери. В своём посёлке Громова организовала локальную подпольную группу, которая позже вошла в состав «Молодой гвардии». В ночь на 7 ноября 1942 года Ульяна вместе с Анатолием Поповым вывесила красный флаг на трубе шахты № 1-бис в Краснодоне. С этой акции начался настоящий «террор» немецких оккупантов: уже 9 ноября они уничтожили штаб немецкой армии, а потом отрядом в 341 человек неделю удерживали Краснодон. В 1943 году Ульяна вместе с другими подпольщиками была казнена.

Рита — «А зори здесь тихие» (1972)

Фильм «А зори здесь тихие» показывает подвиг советских женщин-фронтовичек. Фото © Кадр из фильма «...А зори здесь тихие», режиссёр Станислав Ростоцкий, сценарист

Станислав Ростоцкий, Борис Васильев / Kinopoisk

В 1969 году фронтовик Борис Васильев написал повесть «А зори здесь тихие...» о судьбе пяти зенитчиц и их командира. Через три года режиссёр Станислав Ростоцкий снял по ней фильм. По сюжету военный со стажем, бывший разведчик и ветеран Финской войны Федот Васков руководит взводом противовоздушной обороны. Ему присылают «непьющий контингент», которым оказываются пятеро девушек-зенитчиц. Все вместе они вступают в неравный бой с немецким десантом, и девушки погибают. Пронзительный образ Риты Осяниной, командира отделения, не оставил равнодушным ни одного зрителя. Федот усыновляет ребёнка героини-зенитчицы, Игоря, и тридцать лет спустя приезжает вместе с ним на могилу матери.

Лиза — «Жди меня» (1943)

Лиза из фильма «Жди меня» — яркий образ верной супруги, чья преданность в итоге оказывается вознаграждённой. Фото © Кадр из фильма «Жди меня», режиссёр

Борис Иванов, Александр Столпер, сценарист Константин Симонов / Kinopoisk

«Жди меня, и я вернусь. Только очень жди», — строки из стихотворения Константина Симонова, по которому в самый разгар войны был снят этот фильм. Да, всего одно стихотворение — и готов целый киносценарий, который написал сам фронтовой поэт. Режиссёрами выступили Александр Столпер и Борис Иванов. Лизу, жену лётчика Ермолова, играет тут Вера Седова, суперзвезда советского военного кино. Эта героиня подавала пример всем советским женщинам: Лиза ждёт возвращения мужа с фронта и хранит ему верность, а её любовь хранит Ермолова от смерти и приводит обратно, домой. Фронтовой товарищ Ермолова был уверен в том, что мужчина погиб, но Лиза отказывалась ему верить.