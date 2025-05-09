Отчаянный повар и самый молодой герой: 6 невероятных историй мужества времён Великой Отечественной войны

В День Победы чаще всего вспоминают великие сражения, имена прославленных маршалов, масштабные стратегии. Но есть и другая сторона войны — личная, почти интимная. Это судьбы простых людей, которые не числились в верхах, но делали невозможное. Life.ru рассказывает о самых невероятных историях времён Великой отечественной войны.

Повар, пленивший немецкий танк

Повар-герой, пленивший немецки танк, получил звание Героя Советского Союза. Фото © Wikipedia

В августе 1941 года молодой повар танкового полка Иван Середа готовил обед для бойцов под латвийским Даугавпилсом. Его оружие — половник и винтовка. Заметив немецкий танк, он спрятался за полевой кухней, дожидаясь удобного момента. Когда вражеский экипаж стал вылезать наружу, Середа напал на немцев с винтовкой и топором. Фашисты укрылись в броне и открыли огонь, но повар запрыгнул на танк, согнул топором пулемётный ствол, закрыл щели брезентом и начал стучать по башне, выкрикивая приказы, будто его окружают красноармейцы. Экипаж, решив, что попал в засаду, сдался. Так, один человек захватил вражеский танк и пленил целый немецкий экипаж. Повар-герой получил звание Героя Советского Союза и навсегда остался в истории. В 2020 году в фильме «Про людей и про войну» роль Ивана Середы исполнил Антон Богданов.

Казак с Георгиевскими крестами на приёме у Сталина

Константин Недорубов создал собственный казачий эскадрон и в знаменитой Кущёвской атаке уничтожил 70 фашистов. Фото © warheroes

Константин Недорубов — человек-эпоха. Донской казак, герой Первой мировой, кавалер всех четырёх Георгиевских крестов, он воевал и за царя, и за советскую власть, и даже отсидел срок за попытку спасти голодающих односельчан. В 52 года добровольно пошёл на фронт, создал собственный казачий эскадрон и в знаменитой Кущёвской атаке уничтожил 70 фашистов. Одиннадцать ранений, Парад Победы в первых рядах, четыре царских креста рядом с советскими наградами на груди. На следующий день он в таком же виде предстал перед Сталиным на кремлёвском приёме, посвящённом Победе. Вождь крепко пожал руку казаку, выразив искреннюю благодарность за проявленное мужество и вклад в общее дело.

Танкистка в мужской шинели

Александра Ращупкина пошла на фронт под именем Сашка и была механиком-водителем танка Т-34. Фото © Wikipedia

Александра Ращупкина пошла на фронт под именем Сашка — в мужской одежде и с наголо остриженными волосами. Она стала механиком-водителем танка Т-34 и три года вела бой в мужском обличии, скрывая свою сущность даже в быту. Лишь тяжёлое ранение в бою с «Тиграми» раскрыло тайну. Вместо скандала — уважение и признание. Генерал Чуйков лично вступился за неё, а маршал Жуков приказал, чтобы все боевые заслуги были признаны официально. После войны она стала инженером, но категорически избегала телевидения — не желая, чтобы её подвиг превращался в сенсацию.

Медсестра, перебившая двадцать солдат

Медсестра Мария Байда вынесла 23 раненых под Севастополем. Фото © Wikipedia

Старший сержант и медсестра Мария Байда была ангелом спасения на поле боя — вынесла 23 раненых под Севастополем. А потом сама пошла в разведку. В решающий момент, когда её отряд попал в окружение, она, получив ранение, пришла в себя и подняла автомат. В одиночку уничтожила пятнадцать фашистов, ещё четверых добила прикладом, освободила товарищей и захватила оружие врага. Позже была ранена, попала в плен, прошла концлагеря — и выжила. В 20 лет Мария стала Героем Советского Союза. После войны работала в ЗАГСе в Севастополе.

Девочка-командир, пленившая генерала

Евдокия Завалий пленила немецкого генерала. Фото © topwar

Евдокия Завалий пошла на фронт в 16 лет, соврав о возрасте. Стала командиром взвода морской пехоты. В Будапеште ей поручили взять немецкий штаб. Под землёй, через канализацию, её бойцы ворвались в самое сердце вражеской обороны. Немцы не успели опомниться — штаб был уничтожен, а генерал — пленён. Он назвал свой плен «позором» — ведь командовала операцией молодая русская женщина.

Мальчик, которого боялись танки

История Ивана Кузнецова: героя Великой Отечественной войны. Фото © biographe

Ивану Кузнецову было всего 14, когда он стал артиллеристом. Свою первую боевую награду — медаль «За отвагу» — получил в 15 лет. Ещё раньше, после гибели отца от рук фашистов и угона матери в Германию, мальчик остался один и примкнул к артиллерийской части, став сыном полка. Юный, но смелый Иван быстро завоевал уважение бойцов и участвовал в боях под Ростовом, Херсоном и в Польше.

Ваня отличился в бою, помог уничтожить немецкий танк «Тигр», артиллерию, миномётную батарею и наблюдательный пункт. В одном сражении он отбил четыре вражеские контратаки, поразив до сотни солдат и несколько огневых точек. Даже раненый, он продолжал вести огонь. К Победе Кузнецов стал самым молодым кавалером ордена Славы всех степеней — ему было всего 17 лет.