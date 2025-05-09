День поминовения усопших воинов: Как 9 мая почтить героев, которые сражались за победу, но не дошли до неё

В 2025 году 9 мая вместе с Днём Победы будет отмечаться День поминовения усопших воинов, отдавших жизнь за свой народ и Отечество. Эти герои проявили высшую степень любви к ближнему, пожертвовав собой ради других, следуя принципу «отдать жизнь за други своя». Воины гибли не только в военное время, но и в мирное, защищая граждан, часто совершенно незнакомых. Церковь особо чтит память тех, кто, движимый глубокой любовью к ближнему, сознательно принимал смертельную опасность на себя, чтобы защитить других. Их подвиг является примером самоотверженности и преданности, демонстрируя готовность пожертвовать собой ради блага других людей. Память об этих героях будет увековечена в день поминовения, подчёркивая их вклад в защиту народа и их жертвенность.

История Дня поминовения воинов 9 мая

В День Победы, 9 мая, также отмечается День поминовения падших воинов. Фото © Life.ru.

День Победы — один из самых священных праздников России — знаменует окончание Великой Отечественной войны и героический подвиг советского солдата. Образ этого воина — защитника, освободителя, спасителя — воплощает собой идеал человека, воспеваемый народом на протяжении веков. Для православных верующих особую значимость имеют воины, отдавшие свои жизни за веру, Отечество и народ. Память о них глубоко чтится Церковью.

В 1994 году Архиерейский собор Русской православной церкви учредил специальное ежегодное поминовение воинов, павших за Родину во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Это стало традицией, подчёркивающей духовную глубину и значение победы, достигнутой ценой огромных жертв.

С 2015 года по благословению святейшего патриарха Кирилла новой ежегодной традицией, приуроченной ко Дню Победы, стал заупокойный колокольный звон в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Звон начинается ровно в полдень и продолжается в течение пятнадцати минут.

День поминовения усопших воинов: что делать

Как 9 мая почтить память погибших на Второй мировой войне бойцов? Фото © Life.ru.

Если вы хотите принять участие в дне памяти, то можете сходить в церковь, поставить свечку за упокой и в молитве поблагодарить павших героев за их подвиг. 9 мая, в День Победы, Русская православная церковь во всех храмах страны возносит молитвы о павших воинах и мучениках Великой Отечественной войны, отдавших жизнь «за веру, Отечество и народ». Церковь особо отмечает подвиг солдат, погибших в бою за Родину, следуя евангельскому принципу о высшей любви — готовности пожертвовать собой ради ближних. Этот день — символ памяти и глубокого уважения к героизму и самопожертвованию тех, кто сражался за свободу и мир.