Средство от похмелья и любовь Жукова: тайная история газировки, которую любит и ненавидит вся планета

Шипучий напиток, который вызывает привыкание сильнее наркотиков, заставляет детей умолять родителей о покупке, а взрослых — собирать фирменные бутылки и банки. Life.ru рассказывает о самых невероятных фактах из истории колы, которая 8 мая отмечает свой неофициальный праздник.

Лекарство, превратившееся в символ капитализма

8 мая — Всемирный день колы: интересные факты о любимом напитке миллионов. Фото © Wikipedia

Мало кто знает, но культовый напиток начинал свой путь как лекарство от похмелья и нервных расстройств. В 1886 году фармацевт из Атланты Джон Пембертон случайно создал микстуру, которая должна была спасать американцев от головной боли. Первоначальный рецепт содержал экстракт листьев коки (да-да, тех самых, из которых добывают кокаин) и орехов кола, богатых кофеином. Забавно, что напиток, который сейчас считается главным виновником детского ожирения, изначально позиционировался как полезное средство! Правда, кокаин из состава убрали уже в 1903 году, но к тому времени напиток уже успел завоевать сердца американцев своим бодрящим эффектом.

Секретная формула и тайная операция «белая кола»

Загадочность бренда началась с секретной формулы, которая, если верить легенде, до сих пор хранится в особом сейфе в Атланте. Но есть ещё более удивительная история — про «белую колу», созданную специально для советского маршала Жукова. После Второй мировой войны Жуков, попробовав напиток во время встречи с американскими генералами, так сильно его полюбил, что попросил делать для него особую версию — бесцветную, в простых бутылках, но с тем же вкусом. В условиях начинающейся холодной войны пить американский символ в СССР было политически неприемлемо, поэтому химикам Coca-Cola пришлось убрать карамельный краситель. И вот, под видом водки, в бутылках с красными звёздами на крышках, секретные партии «белой колы» пересекали железный занавес — по крайней мере, так гласит легенда.

От бойкота до полёта в космос

Кола в СССР: от Олимпиады-80 до полёта в космос с Сергеем Крикалёвым. Фото © Gettyimages / Francois LE DIASCORN

Первое официальное появление колы в СССР было связано с Олимпиадой-80 — и это произошло, несмотря на бойкот Игр американцами из-за ввода советских войск в Афганистан. Производители напитка ловко выкрутились, заявив, что они «межконтинентальная корпорация», а не просто американская компания. По-настоящему же народной кола стала только в конце 80-х. Но самый крутой пиар-ход случился, когда банка колы оказалась на орбитальной станции вместе с советским космонавтом Сергеем Крикалёвым. Ради этого момента инженеры компании даже разработали специальную систему охлаждения, чтобы космонавт мог насладиться напитком с «земным» вкусом. После этого даже самые упёртые советские партийцы сдались — кола официально перестала быть «вражеским» продуктом.

Рождественская магия и ребрендинг Санта-Клауса

Мало кто задумывается, но современный образ Санта-Клауса — краснощёкого дедушки в красно-белом костюме — во многом сформирован именно рекламными кампаниями Coca-Cola. До 1930-х Санта в массовой культуре часто изображался в одеждах разных цветов, включая зелёный. Но художник Хэддон Сандблом в 1931 году создал для рекламы колы образ, который прижился на десятилетия. А песня «Праздник к нам приходит», которая для миллионов россиян стала символом приближающегося Нового года, появилась на наших экранах лишь в 1995 году. За эти годы реклама стала настолько культовой, что многие всерьёз считают, что, пока не показали рекламу колы, Новый год не наступит. Неплохое достижение для газировки, верно?

От империи до банкротства за 90 дней

Провал New Coke 1985 года: как изменение формулы едва не разорило гиганта. Фото © Gettyimages / Roger Ressmeyer

Самый большой провал в истории напитка случился в 1985 году, когда компания решила изменить легендарную формулу, выпустив New Coke. Но вместо новой эры для колы наступил маркетинговый апокалипсис. В компанию поступили тысячи гневных звонков, возникли даже целые протестные организации. Вместо запланированного роста продаж в течение трёх месяцев Coca-Cola потеряла миллионы. В итоге всего через 90 дней руководству пришлось вернуть старую формулу под названием Coca-Cola Classic и публично извиняться.