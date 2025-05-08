Герои не только в кино: 5 советских артистов, которые сражались за Родину в Великой Отечественной войне

Сегодня мы помним их как легенд советского кино: весёлых, харизматичных, узнаваемых с первых кадров. Но за спиной многих артистов СССР — ужасы Великой Отечественной войны. Эти актёры не просто пережили войну — они сражались с врагом, теряли друзей, были ранены и награждены за храбрость. Life.ru вспоминает великих советских артистов, которые стали настоящими героями задолго до того, как их узнала вся страна.

Юрий Никулин

Фото © Кадр из фильма «Они сражались за Родину», режиссёр Сергей Бондарчук, сценарий Сергей Бондарчук, Михаил Шолохов / Kinopoisk

Юрий Никулин — любимец миллионов, звезда «Бриллиантовой руки», клоун, актёр и режиссёр. Прежде чем обрести всенародную любовь, Никулин семь лет провёл в рядах Красной армии, пройдя через две войны. Призванный в войска в 17 лет, он сразу попал на советско-финскую войну, где служил в зенитной батарее. Во время прокладки телефонной связи сильно обморозил ноги.

Казалось, скоро демобилизация, но в июне 1941 года началась Великая Отечественная война. Никулин стал командиром отделения разведки, участвовал в боях, пережил блокаду Ленинграда, где несколько раз едва не погиб. Получил контузию. Домой он вернулся только в мае 1946 года. Награждён медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».

В фильмах «Они сражались за Родину» и «Двадцать дней без войны» Никулин показал, каким тяжёлым было военное время. Сначала его не хотели утверждать на роль в фильме «Двадцать дней без войны», но писатель и фронтовик Константин Симонов настоял: играть должен именно он — человек, который сам прошёл через войну. Сам Никулин не любил вспоминать войну, но в мемуарах «Почти серьёзно» честно рассказал, каково это — не играть, а быть на настоящей войне.

Леонид Гайдай

Кто из народных артистов СССР побывал на фронте во время Второй мировой войны. Фото © ТАСС / Николай Малышев

Леонид Гайдай — выдающийся советский кинорежиссёр, сценарист, актёр. Его имя навсегда вписано в историю отечественного кино, а фильмы стали настоящими жемчужинами советской комедии, подарив миллионам зрителей радость, смех и тепло. Но до того, как Гайдай стал легендой кинематографа, ему довелось пройти через суровые испытания Великой Отечественной войны.

20 июня 1941 года он окончил школу в Иркутске. Впереди — огромная жизнь, полная планов, мечтаний и надежд. О нападении Германии на СССР Леонид узнал по радио, когда сажал вместе с отцом тополя возле дома. Гайдай, как и многие его сверстники, с самого начала хотел добровольно уйти на войну, но в армию его призвали лишь в феврале 1942 года.

В ожидании повестки он работал в Иркутском драмтеатре, куда тогда был эвакуирован Театр Сатиры из Москвы. Сначала его направили в Монголию — объезжать диких лошадей для фронта, но Леонид добился перевода в действующую армию. Он служил в роте пешей разведки на Калининском фронте и уже вскоре отличился в бою за деревню Енкино.

В 1943 году во время возвращения с боевого задания Гайдай подорвался на мине. Почти год он провёл в госпиталях, перенёс пять операций, долго восстанавливался. В январе 1944 года его признали негодным к дальнейшей службе. Несмотря на постоянную боль в ноге, он никогда не жаловался — лишь трость, которую он всегда носил с собой, напоминала о тяжёлых военных годах.

О войне Гайдай почти не говорил. Пережитое навсегда оставило след в его душе. За мужество и вклад в победу Леонид Гайдай был награждён медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также орденом Отечественной войны I степени.

Владимир Басов

Владимир Басов и другие актёры СССР, которые прошли войну. Фото © ТАСС / Савостьянов Владимир

Владимир Басов вошёл в историю советского кино как талантливый режиссёр и актёр. В июне 1941-го он только получил аттестат и готовился к поступлению во ВГИК. Его школьный выпускной пришёлся на 22 июня — день начала войны. Вместо вступительных экзаменов — добровольный уход на фронт. Вместо светлой сцены — дым сражений и грохот миномётов.

Он отказался от службы в Театре Красной армии, не захотел «отсиживаться», когда его ровесники умирали за Родину. Стал офицером, командиром миномётной батареи, прошёл с боями путь от Москвы до Прибалтики, руководил штурмами, был тяжело контужен, дослужился до звания капитана и был награждён орденами и медалями, в числе которых орден Красной Звезды и орден Отечественной войны I степени.

Даже на передовой Басов не расставался с искусством. Он ставил фронтовые спектакли, организовал ансамбль самодеятельности, проводил кинопросмотры для сослуживцев. За один только год они дали более 150 выступлений — для тех, кто каждый день смотрел смерти в лицо. После войны Басов не остался в армии, как его отец. Продал офицерскую шинель, купил пальто и, наконец, стал студентом ВГИКа.

О войне режиссёр Басов вспоминал в картинах «Тишина», «Возвращение к жизни» и самой известной своей работе — «Щит и меч». История советского разведчика Александра Белова тронула сердца миллионов. Басов дотошно работал над сценарием, консультировался с ветеранами-разведчиками, сам подбирал актёров и создал не просто фильм, а кинолетопись мужества. Лента стала рекордсменом по кассовым сборам: её посмотрели 68 миллионов человек.

Анатолий Папанов

Фото © Кадр из фильма «Живые и мёртвые», режиссёр Александр Столпер, сценарий Александр Столпер, Константин Симонов / Kinopoisk

Анатолий Папанов — гениальный актёр и один из самых узнаваемых голосов СССР. Уроженец Вязьмы, он с юных лет увлёкся театром, но жизнь внесла свои коррективы: в 1940 году Папанов был призван в Красную армию, а с первого дня Великой Отечественной оказался на передовой.

Командир зенитной батареи, старший сержант, он пережил страшные бои 1941 года, когда почти вся его часть погибла. В 1942-м на Юго-Западном фронте был тяжело ранен под Харьковом — в результате ампутации пальцев и травмы ноги Папанов стал инвалидом. Он мечтал остаться в строю, но был комиссован. Поборов боль и физические ограничения, он поступил в ГИТИС, где, казалось бы, невозможное стало реальностью: Папанов научился ходить без трости, танцевать, смог заниматься гимнастикой.

Позднее, в фильме «Белорусский вокзал», Папанов воплотил образ фронтовика не по сценарию — по памяти. Он не играл боль, он знал её. Его роль бухгалтера Дубинского стала кульминацией личной драмы и актёрского мастерства. На съёмочной площадке мужчины плакали, когда звучала песня «Нам нужна одна победа», эта сцена осталась в сердцах миллионов зрителей. За боевые заслуги Папанов был награждён орденом Отечественной войны II степени.

Михаил Пуговкин

Фото © Кадр из фильма «Первый день свободы», режиссёр Александр Форд, сценарий Богдан Чешко, Леон Кручковский / Kinopoisk

Михаил Пуговкин — комедийный актёр СССР, любимец народа, навсегда вошёл в историю советского кино. 22 июня 1941 года юный артист снимался в эпизодической роли фильма «Дело Артамоновых». А уже через две недели, 7 июля, добровольцем ушёл на фронт. Ему было всего 17. Из обмундирования — только летние штаны, майка и тапочки. Военной подготовки не было вовсе.

Вместе с другими бойцами 6-й дивизии народного ополчения Москвы он шёл защищать Родину. По пути колонну разбомбили — погибло 150 человек. Пуговкин уцелел. Сначала Михаил копал окопы и рвы под Смоленском и Москвой, потом — благодаря ловкости, сообразительности и неугасаемому юмору — оказался в разведке.

Он прошёл через тяжёлые бои, участвовал в Ельнинской операции, освобождал Донбасс и Ростов-на-Дону. Летом 1942 года был тяжело ранен: рядом разорвалась немецкая граната. В госпитале актёр буквально вымолил у хирурга ногу: говорил, что он артист, ему нужно танцевать. На съёмках фильма «Свадьба» актёру приходилось танцевать с незажившей раной. Кровь собиралась в сапоге, в перерывах бинты приходилось менять.

После долгого лечения его комиссовали, но в 1944 году он снова вернулся в строй — в Горьковское танковое училище, где отвечал за художественную самодеятельность. Там и встретил День Победы. Был награждён орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией».