«На крыльях ангелов»: Шэрон Стоун сообщила о горькой утрате в семье

Минувшей ночью в возрасте 92 лет ушла из жизни Дороти Мэри Стоун, мать актрисы Шэрон Стоун. Голливудская звезда сообщила печальную новость в социальных сетях, опубликовав фото своих родителей.

«Это были они. Красивая пара. На крыльях ангелов», — подписала фото 67-летняя актриса.

Родители Шэрон Стоун Дороти и Джозеф. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sharonstone

Отец актрисы, Джозеф Стоун, умер в 2009 году в возрасте 79 лет после продолжительной борьбы с раком и болезнью Паркинсона. Мать актрисы, Дороти, в 2021 году перенесла повторный инсульт, однако сумела оправиться. А в феврале этого года с ней произошёл несчастный случай: она упала и сильно ударилась лицом. Накануне стало известно о её смерти, точные причины не разглашаются.

Шэрон Стоун признавалась в непростых отношениях с матерью, с которой долгое время даже не общалась. Актриса объясняла это трудным детством родительницы, и вместе с тем признавалась, что ей зачастую не хватало материнской любви.