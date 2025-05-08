«На крыльях ангелов»: Шэрон Стоун сообщила о горькой утрате в семье
В возрасте 92 лет умерла мама голливудской актрисы Шэрон Стоун
Шэрон Стоун. Обложка © ТАСС / Zuma
Минувшей ночью в возрасте 92 лет ушла из жизни Дороти Мэри Стоун, мать актрисы Шэрон Стоун. Голливудская звезда сообщила печальную новость в социальных сетях, опубликовав фото своих родителей.
«Это были они. Красивая пара. На крыльях ангелов», — подписала фото 67-летняя актриса.
Родители Шэрон Стоун Дороти и Джозеф. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sharonstone
Отец актрисы, Джозеф Стоун, умер в 2009 году в возрасте 79 лет после продолжительной борьбы с раком и болезнью Паркинсона. Мать актрисы, Дороти, в 2021 году перенесла повторный инсульт, однако сумела оправиться. А в феврале этого года с ней произошёл несчастный случай: она упала и сильно ударилась лицом. Накануне стало известно о её смерти, точные причины не разглашаются.
Шэрон Стоун признавалась в непростых отношениях с матерью, с которой долгое время даже не общалась. Актриса объясняла это трудным детством родительницы, и вместе с тем признавалась, что ей зачастую не хватало материнской любви.
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