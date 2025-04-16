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16 апреля, 17:29

Умер актёр дубляжа, озвучивавший Брюса Уиллиса и Джона Траволту

В 74 года умер актёр и режиссёр дубляжа Владимир Герасимов

Актёр и режиссёр дубляжа Владимир Герасимов. Обложка © VK / «Русский дубляж»

Актёр и режиссёр дубляжа Владимир Герасимов. Обложка © VK / «Русский дубляж»

Известный актер и режиссёр дубляжа Владимир Герасимов, чьим голосом говорили голливудские звезды, скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщило объединение «Русский дубляж».

«На 75 году жизни не стало Владимира Герасимова. Светлая память прекрасному артисту», — говорится в публикации.

Герасимов подарил свой голос многим культовым персонажам, включая Брюса Уиллиса в фильме «Неудержимые» и Джона Траволту в «Из Парижа с любовью».

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Юрий Лысенко
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