Умер актёр дубляжа, озвучивавший Брюса Уиллиса и Джона Траволту

Известный актер и режиссёр дубляжа Владимир Герасимов, чьим голосом говорили голливудские звезды, скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщило объединение «Русский дубляж».

«На 75 году жизни не стало Владимира Герасимова. Светлая память прекрасному артисту», — говорится в публикации.

Герасимов подарил свой голос многим культовым персонажам, включая Брюса Уиллиса в фильме «Неудержимые» и Джона Траволту в «Из Парижа с любовью».