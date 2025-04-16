Умер актёр дубляжа, озвучивавший Брюса Уиллиса и Джона Траволту
В 74 года умер актёр и режиссёр дубляжа Владимир Герасимов
Актёр и режиссёр дубляжа Владимир Герасимов. Обложка © VK / «Русский дубляж»
Известный актер и режиссёр дубляжа Владимир Герасимов, чьим голосом говорили голливудские звезды, скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщило объединение «Русский дубляж».
«На 75 году жизни не стало Владимира Герасимова. Светлая память прекрасному артисту», — говорится в публикации.
Герасимов подарил свой голос многим культовым персонажам, включая Брюса Уиллиса в фильме «Неудержимые» и Джона Траволту в «Из Парижа с любовью».
Ранее стало известно, что в возрасте 68 лет умерла советская и российская актриса Ирина Кушнир. Об этом сообщили в театре «На Литейном», на сцене которого артистка выступала с 1988 года.