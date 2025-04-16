На 69-м году жизни умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Ирина Кушнир

На 69-м году жизни ушла из жизни советская и российская актриса Ирина Кушнир. О смерти артистки сообщила пресс-служба петербургского театра «На Литейном», где она служила с 1988 года.

Ирина Кушнир родилась 1 ноября 1956 года. Окончив Щукинское училище, она играла в ленинградских театрах, а зрителям запомнилась ролями в фильмах «Мелкий бес», «Королевство кривых...», а также в популярных сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей». В театре «На Литейном» актриса создавала яркие образы в спектаклях «Великая Екатерина», «Три сестры», «Строитель Сольнес» и других постановках.

«Ирина Кушнир была актрисой, любимой коллегами и зрителями. В каждой своей роли она сохраняла уникальность, при этом умела быть разной, необычной, непредсказуемой и самобытной. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким», — сказано в некрологе театра.

Прощание с актрисой состоится 17 апреля в крематории на Шафировском проезде в Санкт-Петербурге.