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15 апреля, 12:11

Умерла дочь худрука театра «Вишнёвый сад» Татьяна Вилькина

Татьяна Вилькина. Обложка © kino-teatr

Татьяна Вилькина. Обложка © kino-teatr

Скончалась дочь художественного руководителя московского театрального центра «Вишнёвый сад», актриса Татьяна Вилькина. Ей был 51 год. Как сообщает SHOT, причиной смерти актрисы, режиссёра и сценариста стала острая сердечная недостаточность. Она ушла из жизни в своём доме на Большом Тишинском переулке в Москве.

Татьяна Вилькина, режиссёр, сценарист и актриса, родилась 9 декабря 1973 года в Москве. В 1995 году она завершила обучение в Театральном институте имени Бориса Щукина, где её наставником была Алла Казанская. Татьяна работала в Московском драматическом театре «Еt cetera» и в Московском театральном центре «Вишнёвый сад». В её фильмографии можно найти семь проектов, среди которых такие фильмы, как «Тартюф» и «Ретро вдвоём», а также несколько документальных работ, где она выступила в роли режиссёра и сценариста.

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А ранее Life.ru сообщал, что Нина Григорьева скончалась на 87-м году жизни. С 1986 по 1996 год она руководила Союзом театральных деятелей Чувашской Республики и получила Государственную премию имени К. В. Иванова, премию комсомола Чувашии имени Михаила Сеспеля, а также орден «За заслуги перед Чувашской Республикой».

Александра Мышляева
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