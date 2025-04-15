Умерла дочь худрука театра «Вишнёвый сад» Татьяна Вилькина

Скончалась дочь художественного руководителя московского театрального центра «Вишнёвый сад», актриса Татьяна Вилькина. Ей был 51 год. Как сообщает SHOT, причиной смерти актрисы, режиссёра и сценариста стала острая сердечная недостаточность. Она ушла из жизни в своём доме на Большом Тишинском переулке в Москве.

Татьяна Вилькина, режиссёр, сценарист и актриса, родилась 9 декабря 1973 года в Москве. В 1995 году она завершила обучение в Театральном институте имени Бориса Щукина, где её наставником была Алла Казанская. Татьяна работала в Московском драматическом театре «Еt cetera» и в Московском театральном центре «Вишнёвый сад». В её фильмографии можно найти семь проектов, среди которых такие фильмы, как «Тартюф» и «Ретро вдвоём», а также несколько документальных работ, где она выступила в роли режиссёра и сценариста.