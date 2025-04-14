Умер белгородский депутат и директор кондитерской фабрики «Белогорье»

Ушел из жизни депутат Белгородской областной Думы и генеральный директор кондитерской фабрики «Белогорье» Сергей Сиротенко. Ему было 64 года. О кончине сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

«Талантливый руководитель одного из ведущих предприятий пищевой промышленности, видный общественно-политический деятель, Сергей Иванович внёс большой вклад в развитие экономики нашей области», — написал Гладков.

С 1982 года Сергей Сиротенко трудился в пищевой отрасли, начав свой путь старшим инженером-механиком на хлебокомбинате. Наибольшего успеха он достиг, возглавляя фабрику «Белогорье» в течение 35 лет. Благодаря его руководству, предприятие стало одним из ведущих в России. Сергей Иванович также известен своей благотворительной деятельностью, в частности, он принимал участие в организации гуманитарной помощи для участников СВО.