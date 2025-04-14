В Чувашии умерла местная легенда Нина Григорьева

Народная артистка РСФСР Нина Григорьева скончалась на 87-м году жизни. Она посвятила более 60 лет Чувашскому драматическому театру, где сыграла свыше 100 ролей. Прощание с актрисой состоится в Покровско-Татианинском соборе в Чебоксарах 15 апреля.

Губернатор Чувашии Олег Николаев выразил соболезнования родным и близким актрисы. Он отметил, что Григорьева создала множество ярких образов, которые навсегда останутся в истории чувашского искусства и в сердцах зрителей. В числе её работ — спектакли «Бесприданница», «Айдар», «Прощание с Матерой» и многие другие.

«Нина Ильинична была не только выдающейся актрисой, но и символом преданности своему делу, примером высокого профессионализма и человечности. Ее уход — невосполнимая утрата для всего нашего театрального сообщества», — подчеркнул Николаев.

На правительственном совещании также было отмечено, что прощание с актрисой состоится в Покровско-Татианинском соборе в Чебоксарах.

Нина Григорьева родилась 7 декабря 1938 года в деревне Чиричкасы Цивильского района Чувашии. В 1961 году она окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИС) в Москве. С 1986 по 1996 годы она возглавляла Союз театральных деятелей Чувашской Республики и была удостоена Государственной премии республики имени К. В. Иванова, премии комсомола Чувашии имени Михаила Сеспеля, а также ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой».