В возрасте 78 лет умер советский и российский режиссёр Семён Лосев

В Белгородской области на 79-м году жизни умер советский и российский режиссёр, преподаватель и театральный деятель Семён Лосев. О его смерти сообщил в личном телеграм-канале руководитель администрации Староосколького городского округа Владимир Жданов.

«Сегодня ушёл из жизни Семён Михайлович Лосев, художественный руководитель Старооскольского театра для детей и молодёжи имени Б.И. Равенских, заслуженный деятель искусств РФ и г. Севастополь, почётный гражданин Старооскольского городского округа. Семён Михайлович был не просто талантливым руководителем, но и человеком, внёсшим огромный вклад в развитие культуры Старого Оскола», — говорится в публикации.

Глава округа отметил, что благодаря любви к театральному искусству, преданности делу и таланту Лосев смог воспитать множество артистов и основать уникальную актёрскую школу. Жданов также написал слова соболезнования семье и коллегам покойного.

Лосев родился 23 октября 1946 года в Ленинграде. Его профессиональный путь начался с получения образования в Ленинградском государственном институте культуры им. Н.К. Крупской, где он окончил режиссёрское отделение. Продолжив совершенствовать мастерство, Лосев прошёл ассистентуру-стажировку и аспирантуру в престижном Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии.

Творческая биография режиссёра охватывает несколько десятилетий и множество городов. Начав педагогическую деятельность с преподавания актёрского мастерства и режиссуры в Челябинске, он затем работал в Севастополе. Особый период в его карьере связан с Рижским театром русской драмы, где Лосев прослужил режиссёром почти 20 лет, оставив значительный творческий след. География его постановок впечатляет: помимо работы в России и Латвии, он ставил спектакли в Болгарии, на Украине и в Литве, демонстрируя универсальность своего таланта. В 2001 году он начал новый этап своей карьеры, присоединившись к коллективу Старооскольского театра для детей и молодёжи, где продолжил воплощать свои творческие замыслы.