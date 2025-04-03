Умерла руководитель Института Петра Великого Инна Свидерская
Руководитель Института Петра Великого Инна Свидерская. Обложка © Институт культурных программ
Скончалась руководитель Института Петра Великого Инна Свидерская. Об этом проинформриовала пресс-служба губернатора Петербурга Александра Беглова.
«Петербургское культурное сообщество понесло большую утрату. Ушла из жизни руководитель Института Петра Великого Инна Феликсовна Свидерская», — сказано в публикации.
Глава Петербурга отметил, что Свидерская полностью посвятила себя сохранению наследия первого российского императора и была основоположником многих важных проектов. Он назвал покойную талантливым организатором и ярким, разносторонним человеком, которая участвовала в проведении множества Международных Петровских конгрессов, объединявших множество историков и деятелей культуры, как отечественных, так и зарубежных.
А второго апреля стало известно о смерти российской актрисы, сценаристы и режиссёра Натальи Назаровой в возрасте 55 лет. Как рассказали Life.ru в пресс-службе ГИТИС, свои последние дни Назаровой пришлось встретить в больнице, а сгубил её рак.