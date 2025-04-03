Умерла руководитель Института Петра Великого Инна Свидерская

Глава Петербурга отметил, что Свидерская полностью посвятила себя сохранению наследия первого российского императора и была основоположником многих важных проектов. Он назвал покойную талантливым организатором и ярким, разносторонним человеком, которая участвовала в проведении множества Международных Петровских конгрессов, объединявших множество историков и деятелей культуры, как отечественных, так и зарубежных.