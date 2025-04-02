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2 апреля, 13:40

Актриса из сериала «Каменская» Наталья Назарова умерла на 56-м году жизни

Наталья Назарова в сериале «Каменская-3» (2003)/ © kino-teatr.ru

Наталья Назарова в сериале «Каменская-3» (2003)/ © kino-teatr.ru

Российская актриса, сценарист и режиссёр Наталья Назарова скончалась на 56-м году жизни. Об этом сообщили Life.ru в пресс-службе Российского института театрального искусства (ГИТИС). В последние дни Назарова провела в больнице, причиной её смерти стало онкологическое заболевание.

Дебют Натальи Назаровой в кино состоялся в 2000 году с фильмом «Почтовый рай», который принес ей приз кинофестиваля «Созвездие» в 2001 году. Позже актриса снялась в таких фильмах и сериалах, как «Каменская 3», «Марш Турецкого», а в качестве сценариста работала над сериалом «Ранетки» и рядом других картин. Среди её наград — приз «Кинотавра» за лучший дебют за фильм «Дочь» и медаль «За труды в культуре и искусстве». Её супругом является актер Геннадий Назаров, который также, как и она, преподает в ГИТИСе.

Ранее стало известно о смерти актрисы из «Снегурочки» и «Зелёного фургона» Ольги Лысенко. Она умерла в возрасте 83 лет.

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Алексей Берковиц
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