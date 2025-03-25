Голос детства: Озвучивавшая Каркушу из «Спокойной ночи, малыши!» актриса умерла в 88 лет

Скончалась известная российская актриса Галина Марченко, которая озвучивала Каркушу в передаче «Спокойной ночи, малыши!». Ей было 88 лет. По данным SHOT, кукловода не стало из-за остановки сердца на фоне острой сердечной недостаточности.

«Каркуша, которую Галина Александровна называла главной любовью и основным событием своей пёстрой актёрской жизни, потеряла свою вторую маму», — говорится на сайте программы.

Галина Марченко родилась 16 января 1937 года в Москве. В 1959 году она окончила актёрский факультет Высшего театрального училища имени Щепкина при Академическом Малом театре. Затем она прошла режиссёрские курсы в училище имени Щукина. За полувековую работу в программе «Спокойной ночи, малыши!» артистка озвучила разных персонажей, в том числе Хрюшу, Степашку и Мишутку, а в 1998 году она стала голосом Каркуши, подварив этому персонажу любовь миллионов юных телезрителей.

«Коллектив программы «Спокойной ночи, малыши!» и компании АВМ Медиа выражает глубочайшие искренние соболезнования родным и близким Галины Александровны Марченко», — говорится в сообщении.