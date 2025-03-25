Актриса из «Снегурочки» и «Зелёного фургона» умерла в 83 года

В возрасте 83 лет умерла актриса Ольга Лысенко. Об этом сообщают в пресс-службе Союза кинематографистов России.

«22 марта 2025 года на 84-м году ушла из жизни замечательная актриса театра и кино Ольга Георгиевна Лысенко», — говорится в сообщении, точная причина смерти не называется.

Также назначено время и место прощание с актрисой. Церемония пройдёт 26 марта в 14:30 в ЦКБ по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25.

Ольга Лысенко появилась на свет 10 мая 1941 года в Киеве в семье режиссёра Георгия Лысенко. В 1965 году она завершила обучение в ВГИКе, а с 1966 года начала свою карьеру актрисы в Театре-студии киноактера. Ее первый выход на экран состоялся в 1958 году, и за всю карьеру она снялась примерно в 40 фильмах.

Среди наиболее значимых ролей актрисы — Тоня Одинцова в фильме «Я купил папу», радистка Ольга в картине «Проверено — мин нет», а также участие в таких фильмах, как «Зелёный фургон», «Снегурочка», «Чёрный замок Ольшанский» и «Красный цвет папоротника».