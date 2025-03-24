Доминиканский актёр и режиссёр Иван Гарсия умер в возрасте 87 лет

Доминиканский актёр и режиссёр Иван Гарсия ушёл из жизни в возрасте 87 лет. Он скончался 22 марта, сообщает портал N. Гарсия был известным представителем театра и кино, драматургом, сценаристом, театральным деятелем, писателем и профессором.

Он сыграл важную роль на национальной театральной сцене. Иван родился в 1938 году и начал карьеру в 1955 году. В 1958 году он дебютировал в роли режиссёра, а свою первую пьесу поставил в 1963 году. С 1966 года Гарсия активно преподавал актёрское мастерство, включая занятия в Университете штата Нью-Йорк.

В кино Иван начал сниматься в 2000-х. За его плечами такие фильмы, как «Мечты о Джулии», «Сумасшедшие также думают», «Проклятие отца Кардоны», «Потерянный город», «Тропики» и «Яма дьявола».