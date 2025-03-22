Умер один из старейших звукорежиссёров «Ленфильма»

22 марта 2025 года на 80-м году жизни скончался Владимир Маркович Персов — известный звукорежиссёр киностудии «Ленфильм», заслуженный деятель искусств РФ и член Союза кинематографистов России. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов и на странице киностудии «Ленфильм» в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Персов был одним из старейших звукорежиссёров «Ленфильма» и трижды становился лауреатом премии «Ника». Он работал с такими выдающимися режиссёрами, как Александр Сокуров, Светлана Проскурина, Сергей Овчаров и Рустам Хамдамов. Его карьера на киностудии началась в 1969 году, когда он работал механиком по обслуживанию звукотехники, а позже стал ассистентом звукооператора. Первой самостоятельной работой Персова в качестве звукооператора стал фильм «Соперницы» (1985) режиссёра Виктора Садовского.

Особое место в его карьере занимало многолетнее сотрудничество с Александром Сокуровым, начавшееся с фильма «Ампир» (1986). Персов также выступил продюсером картин Сокурова «Молох» и «Телец». До последних дней жизни он преподавал на кафедре звукорежиссуры в СПбГИКиТ и продолжал работать в кино.

В фильмографии Владимира Персова более 30 картин, включая такие известные работы, как «Одинокий голос человека», «Дни затмения», «Спаси и сохрани», «Русский ковчег», «Александра» и многие другие. Его вклад в развитие киноискусства и звукорежиссуры остается значимым и вдохновляющим для новых поколений кинематографистов.