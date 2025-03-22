Умер один из старейших звукорежиссёров «Ленфильма»
Умер заслуженный звукорежиссёр «Ленфильма» Владимир Персов
Звукорежиссёр «Ленфильма» Владимир Персов. Обложка © VK / Киностудия «Ленфильм»
22 марта 2025 года на 80-м году жизни скончался Владимир Маркович Персов — известный звукорежиссёр киностудии «Ленфильм», заслуженный деятель искусств РФ и член Союза кинематографистов России. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов и на странице киностудии «Ленфильм» в социальной сети «ВКонтакте».
Владимир Персов был одним из старейших звукорежиссёров «Ленфильма» и трижды становился лауреатом премии «Ника». Он работал с такими выдающимися режиссёрами, как Александр Сокуров, Светлана Проскурина, Сергей Овчаров и Рустам Хамдамов. Его карьера на киностудии началась в 1969 году, когда он работал механиком по обслуживанию звукотехники, а позже стал ассистентом звукооператора. Первой самостоятельной работой Персова в качестве звукооператора стал фильм «Соперницы» (1985) режиссёра Виктора Садовского.
Особое место в его карьере занимало многолетнее сотрудничество с Александром Сокуровым, начавшееся с фильма «Ампир» (1986). Персов также выступил продюсером картин Сокурова «Молох» и «Телец». До последних дней жизни он преподавал на кафедре звукорежиссуры в СПбГИКиТ и продолжал работать в кино.
В фильмографии Владимира Персова более 30 картин, включая такие известные работы, как «Одинокий голос человека», «Дни затмения», «Спаси и сохрани», «Русский ковчег», «Александра» и многие другие. Его вклад в развитие киноискусства и звукорежиссуры остается значимым и вдохновляющим для новых поколений кинематографистов.
Киностудия «Ленфильм» выразила соболезнования родным и близким Владимира Персова. Информация о времени и месте прощания будет сообщена дополнительно.
Ранее стало известно, что сегодня умерла звезда картины «Гусарская баллада» Лариса Голубкина. Последние десять лет она страдала от рака, онкология крови на третьей стадии стала причиной её смерти. Прощание с артисткой состоится 25 марта в Центральном академическом театре Российской армии.