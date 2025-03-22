Экс-глава комитета по туризму Петербурга Сергей Корнеев умер в 55 лет

Бывший вице-президент Российского союза туриндустрии, возглавлявший комитет по туризму Санкт-Петербурга с 2020 по 2024 год, Сергей Корнеев скончался в 55 лет. Об этом сообщил действующий председатель комитета Евгений Панкевич.

«Глубоко потрясён известием о скоропостижной кончине Сергея Евгеньевича Корнеева. Вчера мы поздравляли его с 55-летием, сегодня скорбим о его безвременном уходе. Это невосполнимая утрата для всех нас», — написал Панкевич в телеграм-канале.

Он отметил, что Корнеев внёс «неоценимый вклад» в развитие туристической отрасли, и охарактеризовал его как выдающегося человека и профессионала. По его словам, энергия, энтузиазм и преданность Корнеева вдохновляли многих. Панкевич добавил, что они навсегда сохранят память о нём как о человеке с большим сердцем и доброй душой.

Сергей Корнеев родился 21 марта 1970 года в Ленинграде. В 1992 году он окончил юридический факультет СПбГУ, а в 1995 — аспирантуру по международному праву. С 1996 года был директором Северо-Западного отделения Российской ассоциации туристических агентств и вице-президентом с 1997 года. В 2012-2013 годах возглавлял департамент туризма и региональной политики Минкультуры России, затем работал заместителем гендиректора Транспортной дирекции Олимпийских игр и советником министра культуры. С ноября 2014 года занимал пост заместителя руководителя Федерального агентства по туризму, а в 2020 году стал председателем комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.