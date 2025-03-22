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22 марта, 08:51

Сражалась 10 лет: Названа причина смерти актрисы Ларисы Голубкиной

Причиной смерти актрисы Ларисы Голубкиной стал рак крови третьей стадии

Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Причиной смерти народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной стал рак крови третьей стадии, от которого она лечилась уже 10 лет. Сегодня у звезды фильмов «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане» остановилось сердце, пишет SHOT.

Последние месяцы актриса стремительно теряла вес на фоне онкологии и уже не вставала с постели. А всего час назад телеведущий Андрей Малахов сообщил, что вдовы Андрея Миронова не стало.

Как уже писал Life.ru, Голубкиной десять лет назад в Германии поставили диагноз «макроглобулинемия Вальдестрема» — это заболевание системы крови, протекающее с поражением костного мозга. В 2022 году актриса проходила курс полихимиотерапии и достигла ремиссии. В январе этого года советской звезде стало хуже.

Умерла актриса Лариса Голубкина
Умерла актриса Лариса Голубкина
Андрей Бражников
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