Сражалась 10 лет: Названа причина смерти актрисы Ларисы Голубкиной

Причиной смерти народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной стал рак крови третьей стадии, от которого она лечилась уже 10 лет. Сегодня у звезды фильмов «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане» остановилось сердце, пишет SHOT.

Последние месяцы актриса стремительно теряла вес на фоне онкологии и уже не вставала с постели. А всего час назад телеведущий Андрей Малахов сообщил, что вдовы Андрея Миронова не стало.