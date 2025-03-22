Сражалась 10 лет: Названа причина смерти актрисы Ларисы Голубкиной
Причиной смерти актрисы Ларисы Голубкиной стал рак крови третьей стадии
Обложка © ТАСС / Елена Никитченко
Причиной смерти народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной стал рак крови третьей стадии, от которого она лечилась уже 10 лет. Сегодня у звезды фильмов «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане» остановилось сердце, пишет SHOT.
Последние месяцы актриса стремительно теряла вес на фоне онкологии и уже не вставала с постели. А всего час назад телеведущий Андрей Малахов сообщил, что вдовы Андрея Миронова не стало.
Как уже писал Life.ru, Голубкиной десять лет назад в Германии поставили диагноз «макроглобулинемия Вальдестрема» — это заболевание системы крови, протекающее с поражением костного мозга. В 2022 году актриса проходила курс полихимиотерапии и достигла ремиссии. В январе этого года советской звезде стало хуже.