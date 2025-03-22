Умерла актриса Лариса Голубкина
Актриса Лариса Голубкина. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Актриса Лариса Голубкина, которая страдала от рака крови третьей степени, скончалась в возрасте 85 лет. О смерти народной артистки РСФСР утром 22 марта рассказал телеведущий Андрей Малахов.
«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда «Гусарской баллады», великолепная актриса Лариса Голубкина», – написал Малахов в соцсетях.
В конце июля 2024 года вдова Андрея Миронова проходила стационарное лечение в Боткинской больнице. Десять лет назад в Германии ей поставили диагноз «макроглобулинемия Вальдестрема» — это заболевание системы крови, протекающее с поражением костного мозга. В 2022 году актриса проходила курс полихимиотерапии и достигла ремиссии. В январе этого года стало известно, что Голубкина уже не встаёт с постели.
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