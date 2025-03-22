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Регион
22 марта, 08:41

Умерла актриса Лариса Голубкина

Актриса Лариса Голубкина. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Актриса Лариса Голубкина. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Актриса Лариса Голубкина, которая страдала от рака крови третьей степени, скончалась в возрасте 85 лет. О смерти народной артистки РСФСР утром 22 марта рассказал телеведущий Андрей Малахов.

«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда «Гусарской баллады», великолепная актриса Лариса Голубкина», – написал Малахов в соцсетях.

В конце июля 2024 года вдова Андрея Миронова проходила стационарное лечение в Боткинской больнице. Десять лет назад в Германии ей поставили диагноз «макроглобулинемия Вальдестрема» — это заболевание системы крови, протекающее с поражением костного мозга. В 2022 году актриса проходила курс полихимиотерапии и достигла ремиссии. В январе этого года стало известно, что Голубкина уже не встаёт с постели.

А 18 марта 2025 года от остановки сердца умер Бедрос Киркоров. Всего за несколько дней до смерти он успел передать сыну Филиппу Киркорову фамильный перстень. Проститься с Бедросом в храм Христа Спасителя пришли общественные деятели, политики и звёзды.

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Андрей Бражников
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