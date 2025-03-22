Природа явила «Божий знак» на похоронах отца Киркорова
Похоронившие Бедроса Киркорова заметили «Божий знак» на церемонии погребения
На похоронах народного артиста России Бедроса Киркорова был замечен «знак свыше». В ходе церемонии прощания в Москве бушевал ветер, но как только гроб с телом почившего оказался на Троекуровском кладбище, погода внезапно переменилась. В этот момент выглянуло солнце, которое вновь зашло за облака лишь после погребения.
«Это Божье благоденствие, Божий знак. Поскольку ушёл светлый человек, то и природа так отреагировала», — заявил давний друг Бедроса Игорь Гранковский журналисту сайта MK.Ru.
Напомним, что артист умер 18 марта 2025 года от остановки сердца. Всего за несколько дней до смерти он успел передать сыну Филиппу Киркорову фамильный перстень. Проститься с Бедросом в храм Христа Спасителя пришли общественные деятели, политики и звёзды.
Unsplash / Tanishq Tiwari