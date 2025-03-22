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21 марта, 21:23

Природа явила «Божий знак» на похоронах отца Киркорова

Похоронившие Бедроса Киркорова заметили «Божий знак» на церемонии погребения

На похоронах народного артиста России Бедроса Киркорова был замечен «знак свыше». В ходе церемонии прощания в Москве бушевал ветер, но как только гроб с телом почившего оказался на Троекуровском кладбище, погода внезапно переменилась. В этот момент выглянуло солнце, которое вновь зашло за облака лишь после погребения.

«Это Божье благоденствие, Божий знак. Поскольку ушёл светлый человек, то и природа так отреагировала», — заявил давний друг Бедроса Игорь Гранковский журналисту сайта MK.Ru.

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Напомним, что артист умер 18 марта 2025 года от остановки сердца. Всего за несколько дней до смерти он успел передать сыну Филиппу Киркорову фамильный перстень. Проститься с Бедросом в храм Христа Спасителя пришли общественные деятели, политики и звёзды.

Обложка ©

Unsplash / Tanishq Tiwari

Антон Голыбин
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