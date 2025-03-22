Природа явила «Божий знак» на похоронах отца Киркорова

На похоронах народного артиста России Бедроса Киркорова был замечен «знак свыше». В ходе церемонии прощания в Москве бушевал ветер, но как только гроб с телом почившего оказался на Троекуровском кладбище, погода внезапно переменилась. В этот момент выглянуло солнце, которое вновь зашло за облака лишь после погребения.

«Это Божье благоденствие, Божий знак. Поскольку ушёл светлый человек, то и природа так отреагировала», — заявил давний друг Бедроса Игорь Гранковский журналисту сайта MK.Ru.