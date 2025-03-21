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Регион
21 марта, 18:50

Дом в Болгарии и квартиры в центре Москвы: Стало известно о наследстве Бедроса Киркорова

Аif.ru: Киркоров-старший владел двумя квартирами в Москве и домом в Болгарии

Народный артист России Бедрос Киркоров обладал двумя квартирами в Москве и большим домом в Болгарии. Об этом сообщает aif.ru.

Согласно информации издания, Киркоров-старший имел две престижные квартиры на Земляном валу в центре Москвы. Кроме того, вместе с Филиппом Киркоровым он владел обширным особняком, находящимся в болгарском курорте «Золотые пески». Также журналисты утверждают, что у артиста были две квартиры и дом в Нижнем Новгороде, которые он оставил своей бывшей жене Людмиле Смирновой.

Адвокат Андрей Алешкин в разговоре с изданием подтвердил, что всё наследство Бедроса Киркорова перейдёт его сыну Филиппу, так как «нет других претендентов». Он добавил, что экс-супруга Киркорова-младшего, Алла Пугачёва, не может рассчитывать на наследство своего бывшего зятя.

На надгробной табличке Бедроса Киркорова заметили ошибку
На надгробной табличке Бедроса Киркорова заметили ошибку

Ранее сегодня Бедроса Киркорова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Сотни людей провожали его в последний путь аплодисментами. Артиста не стало 18 марта, он умер от остановки сердца. СМИ писали, что его подкосила смерть бывшей жены Людмилы. Её не стало в декабре 2024 года.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Наталья Демьянова
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