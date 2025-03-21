Дом в Болгарии и квартиры в центре Москвы: Стало известно о наследстве Бедроса Киркорова

Народный артист России Бедрос Киркоров обладал двумя квартирами в Москве и большим домом в Болгарии. Об этом сообщает aif.ru.

Согласно информации издания, Киркоров-старший имел две престижные квартиры на Земляном валу в центре Москвы. Кроме того, вместе с Филиппом Киркоровым он владел обширным особняком, находящимся в болгарском курорте «Золотые пески». Также журналисты утверждают, что у артиста были две квартиры и дом в Нижнем Новгороде, которые он оставил своей бывшей жене Людмиле Смирновой.