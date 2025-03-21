Дом в Болгарии и квартиры в центре Москвы: Стало известно о наследстве Бедроса Киркорова
Аif.ru: Киркоров-старший владел двумя квартирами в Москве и домом в Болгарии
Народный артист России Бедрос Киркоров обладал двумя квартирами в Москве и большим домом в Болгарии. Об этом сообщает aif.ru.
Согласно информации издания, Киркоров-старший имел две престижные квартиры на Земляном валу в центре Москвы. Кроме того, вместе с Филиппом Киркоровым он владел обширным особняком, находящимся в болгарском курорте «Золотые пески». Также журналисты утверждают, что у артиста были две квартиры и дом в Нижнем Новгороде, которые он оставил своей бывшей жене Людмиле Смирновой.
Адвокат Андрей Алешкин в разговоре с изданием подтвердил, что всё наследство Бедроса Киркорова перейдёт его сыну Филиппу, так как «нет других претендентов». Он добавил, что экс-супруга Киркорова-младшего, Алла Пугачёва, не может рассчитывать на наследство своего бывшего зятя.
Ранее сегодня Бедроса Киркорова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Сотни людей провожали его в последний путь аплодисментами. Артиста не стало 18 марта, он умер от остановки сердца. СМИ писали, что его подкосила смерть бывшей жены Людмилы. Её не стало в декабре 2024 года.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев