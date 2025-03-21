Не смог пережить удар: Стало известно, какое событие подкосило Бедроса Киркорова

Бедроса Киркорова подкосила смерть второй жены Людмилы. Она ушла из жизни в прошлом году, и это пошатнуло здоровье 92-летнего артиста. Об этом сообщает kp.ru.

Смерть жены сильно потрясла отца Филиппа Киркорова. Хотя последние годы Бедрос Киркоров и Людмила Смирнова жили отдельно, и в 2023 году артист планировал подать на развод, его чувства к ней оставались сильными. Состояние 92-летнего Бедроса резко ухудшилось после получения известия о смерти Людмилы в декабре 2024 года.

Несколько лет назад в интервью Бедрос Киркоров рассказал, что его супруга не хотела переезжать к нему в Москву из Великого Новгорода, что очень расстраивало артиста, которому не хватало её тепла и заботы.