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21 марта, 17:45

Не смог пережить удар: Стало известно, какое событие подкосило Бедроса Киркорова

Kp.ru: Бедроса Киркорова подкосила смерть второй жены Людмилы

Бедрос Киркоров с Людмилой. Обложка © ТАСС / Анна Салынская

Бедрос Киркоров с Людмилой. Обложка © ТАСС / Анна Салынская

Бедроса Киркорова подкосила смерть второй жены Людмилы. Она ушла из жизни в прошлом году, и это пошатнуло здоровье 92-летнего артиста. Об этом сообщает kp.ru.

Смерть жены сильно потрясла отца Филиппа Киркорова. Хотя последние годы Бедрос Киркоров и Людмила Смирнова жили отдельно, и в 2023 году артист планировал подать на развод, его чувства к ней оставались сильными. Состояние 92-летнего Бедроса резко ухудшилось после получения известия о смерти Людмилы в декабре 2024 года.

Несколько лет назад в интервью Бедрос Киркоров рассказал, что его супруга не хотела переезжать к нему в Москву из Великого Новгорода, что очень расстраивало артиста, которому не хватало её тепла и заботы.

«Она — профессор, имеет свою кафедру в Великом Новгороде, где преподаёт. Для меня было плохо, что она там, а я здесь, в Москве. Она не хочет отказываться от своей работы, которая доставляет ей колоссальное удовольствие. А я хочу быть поближе к внукам и сыну», — ещё совсем недавно жаловался артист.

Дочь Филиппа Киркорова забила на дресс-код на похоронах деда
Дочь Филиппа Киркорова забила на дресс-код на похоронах деда

Ранее Бедроса Киркорова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Сотни людей провожали его в последний путь аплодисментами. Артиста не стало 18 марта, он умер от остановки сердца. 21 марта члены семьи, близкие друзья и коллеги прибыли в храм Христа Спасителя, где состоялась прощальная церемония.

Алена Пенчугина
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