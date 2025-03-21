Не смог пережить удар: Стало известно, какое событие подкосило Бедроса Киркорова
Kp.ru: Бедроса Киркорова подкосила смерть второй жены Людмилы
Бедрос Киркоров с Людмилой. Обложка © ТАСС / Анна Салынская
Бедроса Киркорова подкосила смерть второй жены Людмилы. Она ушла из жизни в прошлом году, и это пошатнуло здоровье 92-летнего артиста. Об этом сообщает kp.ru.
Смерть жены сильно потрясла отца Филиппа Киркорова. Хотя последние годы Бедрос Киркоров и Людмила Смирнова жили отдельно, и в 2023 году артист планировал подать на развод, его чувства к ней оставались сильными. Состояние 92-летнего Бедроса резко ухудшилось после получения известия о смерти Людмилы в декабре 2024 года.
Несколько лет назад в интервью Бедрос Киркоров рассказал, что его супруга не хотела переезжать к нему в Москву из Великого Новгорода, что очень расстраивало артиста, которому не хватало её тепла и заботы.
«Она — профессор, имеет свою кафедру в Великом Новгороде, где преподаёт. Для меня было плохо, что она там, а я здесь, в Москве. Она не хочет отказываться от своей работы, которая доставляет ей колоссальное удовольствие. А я хочу быть поближе к внукам и сыну», — ещё совсем недавно жаловался артист.
Ранее Бедроса Киркорова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Сотни людей провожали его в последний путь аплодисментами. Артиста не стало 18 марта, он умер от остановки сердца. 21 марта члены семьи, близкие друзья и коллеги прибыли в храм Христа Спасителя, где состоялась прощальная церемония.